Měl být útočnou zbraní, ale odehrál jen sedm zápasů. Beauguel v Artisu končí

Beauguel přišel do Artisu loni v září jako zvučná posila. Třiatřicetiletý Francouz měl za sebou angažmá v Dukle, Zlíně a především Plzni, s níž v sezoně 2021/22 získal mistrovský titul a s 19 góly se stal králem střelců nejvyšší soutěže.
Jenže jeho působení v Brně opakovaně komplikovaly zdravotní potíže. Naposledy se zranil na tréninku a do nedělního utkání Artisu nezasáhl. A právě na jeho absenci přišla po zápase řeč.
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„Spoléhali jsme na Beauguela, že se dá dohromady a že třeba závěr zápasu, kdy tam lítají ty centry, nám pomůže. Ale není, takže pracujeme s tím, co máme, a musíme prostě někoho přivést. Je to jednoduchý,“ uvedl trenér Roman Nádvorník.
Na dotaz, zda se Beauguel zranil v utkání, nebo na tréninku, odpověděl, že na tréninku. Když měl následně přiblížit prognózu jeho návratu, už byl podstatně méně sdílný: „Já se k tomu nechci radši vyjadřovat.“
V pondělí se tak ukázalo, že situace kolem zkušeného útočníka byla ještě vážnější. Artis s Beauguelem smlouvu rozvázal a v kádru vznikla další mezera. Klub ostatně už v neděli avizoval, že se po posile do útoku poohlíží.
Beauguel přitom ještě před několika dny dostal šanci ukázat se po dlouhé absenci alespoň za béčko. V utkání MSFL proti Vrchovině za jeden poločas dal dva góly a po zápase Nádvorník věřil, že během týdne či dvou bude připravený i pro první ligu.
Místo návratu do nejvyšší soutěže ale přichází konec brněnského angažmá. Artis tak musí rychle hledat náhradu. „Musíme prostě někoho přivést,“ naznačil ostatně už v neděli Nádvorník.