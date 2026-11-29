Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Jen co se balon po střele Ayaosiho zavlnil v síti a Slavia necelou půlhodinu před koncem proti Baníku srovnala na 2:2, se na rozhodčího Radinu slétli hostující fotbalisté. Kapitán Frydrych důrazně žádal vysvětlení, živo bylo u střídaček, kde se stal vrchním krotitelem čtvrtý rozhodčí Panský.
„Pro mě to byl jasný faul, ale rozhodčí bohužel nepískal,“ krčil rameny ostravský záložník Planka.
Radina byl o svém verdiktu přesvědčený.
Ze svého pohledu sledoval, že Nogha upadl bez cizího zavinění. Z opakovaných záběrů je zřejmé, že Ayaosi okolo něj pouze běží, nesáhne po něm rukou, nejspíš o něj výrazněji nezavadí ani kopačkou. Ostravský fotbalista v tísni škobrtne sám, pak mu podjede levá noha a už leží.
Hlavní rozhodčí v tu chvíli rukou naznačuje: Zvedej se!
„Lehké brnknutí o nohu tam možná bylo, ale Nogha nepadal. Až podklouznutí levé nohy bylo důvodem, že skončil na zemi,“ řekl ve studiu Oneplay Sport expert Zdeněk Folprecht. „Když se ti tohle stane, máš míč chytit do ruky. Byla by to jen žlutá karta, on ji v tu chvíli ještě neměl. Často podobné věci vídáme.“
Trenér Skuhravý se sice hodně zlobil, na konečném verdiktu to už ale nic nezměnilo! 🤷 Branku 𝐄𝐦𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥𝐚 𝐀𝐲𝐚𝐨𝐬𝐢𝐡𝐨 posoudil sudí Radina jako regulérní. ✅ #OneplaySport | #ChanceLiga https://t.co/7arBQrNTte— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) November 29, 2026
„Dobře si míč převzal,“ pochválil Noghu v televizi také Antonín Rosa. „I já cítím, že tam bylo lehké drknutí do nohy, které ho možná rozhodilo, on sám si však balon nedá do tahu, ale za sebe. Pak musel změnit směr a noha mu podklouzla. Od rozhodčího podle mě správné rozhodnutí.“
Hosté přitom čekali, že se bude pískat. Na vteřinu polevili v koncentraci, zatímco slávista Suleiman, ke kterému se volný balon vykulil, okamžitě přihrával do tutovky Ayaosimu.
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Slavia - Baník 3:2, hosté vedení neudrželi. Šťastným gólem rozhodl střídající Konečný
Ani VAR nenašel zjevný přestupek, kvůli kterému by měl výrok sudího z hrací plochy rozporovat, a Slavia i díky téhle trefě odvrátila první ligovou porážku sezony. To Baník, který se po pátečním triumfu Artisu nad Slováckem propadl na barážové pozice, cítil křivdu.
Žlutou kartu schytal asistent Laštůvka, po chvíli přilétla i k hlavnímu trenérovi Skuhravému. A to ještě hosté z Ostravy netušili, že v závěru po náhodné teči střídajícího Konečného dostanou gól na 3:2. Po nadějném výkonu k vzteku!
„Pro mě je to faul, ale respektuju, jakým způsobem rozhodčí zápas vedl,“ pokrčil rameny hostující kouč. „Daleko víc mě mrzí první gól, protože pro mě tam byl faul od Zimy na Noghu, jinak by přece vykopával míč z čáry. A pak ještě jasná penalta. Za stavu nula jedna. Ruka. Bez debat.“
Ange N'Guessan 💪 Obránce Slavie poslal sešívané do vedení svým prvním domácím gólem! #OneplaySport | #ChanceLiga https://t.co/yHcoUF2DTu— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) November 29, 2026
Narážel na incident z 10. minuty, kdy slávista Mubarak v pokutovém území zavadil o Frydrycha, pak se vleže ještě dotkl balonu rukou, což ale přestupek není. Pravidla výslovně uvádějí, že rozhodčí nepíská, „pokud se hráč po pádu nechtěně dotkne míče rukou nebo při vstávání používá ruku jako podporu.“
A tak se debata zase stočila k vyrovnání na 2:2, které Slavii nastartovalo a Baník naopak položilo. Bude trenér Skuhravý svému týmu vyčítat příliš riskantní rozehrávku?
„Co myslíte?“ reagoval na otázku po svém protiotázkou. Ale pak své myšlenky dovysvětlil: „Pět měsíců hráčům říkám, že ve výstavbě se musí přihrávat, a pokud dribluješ, musíš driblovat nahoru, protože jsi zodpovědný za svůj balon. Ale Nogha hrál na Slavii poprvé a odvedl podle mě vynikající výkon.“
Přesto Baník z Prahy odjíždí s nulou.