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Chance Liga 2026/2027

Jako správná padavka jsem odstoupil. Zelený o zranění, o gólu i o Brunesovi

Autor:
  21:28
Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Jaroslava Zeleného (vlevo).

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Jaroslava Zeleného (vlevo). | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanský útočník Jonatan Brunes v šanci během utkání proti Pardubicím
Sparťanský útočník Jonatan Brunes lituje neproměněné šance.
Sparťanský obránce Viktor Vitályos hlavičkuje v utkání proti Pardubicím.
Pardubický brankář Vladimír Neuman se marně natahuje po lobu Matěje Juráska ze...
16 fotografií
Po ošetření bolavého kotníku sparťanský stoper Jaroslav Zelený za postranní čárou kulhal k půlící čáře, aby se mohl vrátit zpátky do hry. Jenže místo něj už po ploše běhal Adam Ševínský. „Asi nějaký komunikační šum. Myslel jsme si, že to mám jít ještě zkusit,“ líčil Zelený se smíchem.

Humornou scénkou čtvrt hodiny před koncem zakončil svůj part v nedělním duelu 10. kola fotbalové ligy.

Byl důležitým hráčem Sparty, která porazila Pardubice 2:0. Nejen tím, že v úvodu druhé půle dal druhý gól, kterým Sparta vzpurného soupeře utlumila.

Než pochopil, že už zpátky nemůže, brankář Jakub Surovčík vyběhl daleko z brány a na Zeleného volal. „Hotovo, jo?“ naznačoval pak Zelený gestem pod protilehlou tribunou.

Chance Liga 2026/27

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„Chtěl jsem to zkusit, ale stejně by to asi nedopadlo. Brutálně to bolelo. Jak jsem šel do skluzu, protihráč mi kolíkama spadl na kotník. Snad to nebude nic vážného. Ale jako správná padavka jsem odstoupil,“ pokračoval čtyřiatřicetiletý obránce.

Sparta - Pardubice 2:0, góly v úvodech poločasů, trefili se Mercado a Zelený

Když pak obcházel kolem hřiště, tribuny vyvolávaly jeho jméno. Užil si ovace i zápas. Vždyť v předchozích čtyřech utkáních nehrál vůbec nebo jen pár minut jako náhradník.

„Užít? To by se mi líbilo, ale já to úplně neumím. Spíš jsem nechtěl vyhořet, což se snad nestalo. Důležité je, že jsme to zvládli jako tým,“ zdůraznil Zelený.

Sparťané po třítýdenní reprezentační přestávce navázali na předchozí vítězství nad Jabloncem a v Olomouci. Ale především první poločas nebyl z jejich strany úplně povedený.

„Přišlo mi, že to bylo podobné jiným zápasům, kdy začneme dobře, ale pak z toho vypadneme. Dostávali jsme se pod tlak, Pardubice držely míč a vytvořily si nebezpečné situace. Při horší konstelaci mohly skončit gólem. Podržel nás Kuba Surovčík nebo to soupeř nedotáhl. Ale díky bohu za druhou půli,“ poznamenal Zelený.

Tu otevřel právě sparťanský matador gólem. Skóroval hlavou po centru z rohu. „Kdybychom pak přidali třetí gól, mohli jsme být klidnější. Mohlo nám tam něco spadnout a soupeře bychom zbytečně pustili do hry. Rozhodnout jsme mohli dřív.“

Finální řešení i zakončení jsou problémy, které sparťany trápí od začátku sezony. „Asi špatná rozhodnutí kolem vápna. Měli jsme hodně střel, ale spíš to byly homeruny, všechno šlo nad. Ve finální fázi musíme přidat na kvalitě.“

Sparťanský útočník Jonatan Brunes v šanci během utkání proti Pardubicím
Sparťanský útočník Jonatan Brunes lituje neproměněné šance.
Sparťanský obránce Viktor Vitályos hlavičkuje v utkání proti Pardubicím.
Pardubický brankář Vladimír Neuman se marně natahuje po lobu Matěje Juráska ze Sparty. Míč však nakonec do brány nemířil.
Pardubický brankář Vladimír Neuman se před Jonatanem Brunesem ze Sparty snaží o zákrok.
16 fotografií

Symbolem neproměňování šancí je především hrotový útočník Jonatan Brunes, který proti Pardubicím měl čtyři příležitosti. Nedal žádnou. Neskóroval už v jedenácti zápasech.

„On maká a na hřišti týmu pomáhá jinak. Pak se někdy do šancí nedostane, ale dneska jich měl dost. Každému je tak trochu líto, když se takhle útočník trápí. Podobně na tom byl i Matyáš Vojta. Když už gól dal, sebral mu ho VAR,“ přemítal Zelený.

„Není nutné ho plácat po ramenou a říkat, že to bude dobrý. To asi ani nepotřebuje. Je už taky zkušený a popere se s tím sám. Gól by mu slušel. Hodně toho naběhá, dře, presuje, dává tomu všechno. Doufejme, že to prolomí.“

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 8 2 0 26:6 26
2. FC Slovan LiberecLiberec 10 6 2 2 13:6 20
3. AC Sparta PrahaSparta 10 6 0 4 20:12 18
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 5 2 2 17:12 17
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 5 2 3 17:14 17
6. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
7. FK TepliceTeplice 10 5 2 3 18:16 17
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 4 10:13 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 3 3 3 10:11 12
12. FC Baník OstravaOstrava 10 3 1 6 7:18 10
13. FK PardubicePardubice 10 2 2 6 9:16 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 4 5 9:16 7
16. FC ZlínZlín 10 0 1 9 8:20 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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