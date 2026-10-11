Humornou scénkou čtvrt hodiny před koncem zakončil svůj part v nedělním duelu 10. kola fotbalové ligy.
Byl důležitým hráčem Sparty, která porazila Pardubice 2:0. Nejen tím, že v úvodu druhé půle dal druhý gól, kterým Sparta vzpurného soupeře utlumila.
Než pochopil, že už zpátky nemůže, brankář Jakub Surovčík vyběhl daleko z brány a na Zeleného volal. „Hotovo, jo?“ naznačoval pak Zelený gestem pod protilehlou tribunou.
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„Chtěl jsem to zkusit, ale stejně by to asi nedopadlo. Brutálně to bolelo. Jak jsem šel do skluzu, protihráč mi kolíkama spadl na kotník. Snad to nebude nic vážného. Ale jako správná padavka jsem odstoupil,“ pokračoval čtyřiatřicetiletý obránce.
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Sparta - Pardubice 2:0, góly v úvodech poločasů, trefili se Mercado a Zelený
Když pak obcházel kolem hřiště, tribuny vyvolávaly jeho jméno. Užil si ovace i zápas. Vždyť v předchozích čtyřech utkáních nehrál vůbec nebo jen pár minut jako náhradník.
„Užít? To by se mi líbilo, ale já to úplně neumím. Spíš jsem nechtěl vyhořet, což se snad nestalo. Důležité je, že jsme to zvládli jako tým,“ zdůraznil Zelený.
Sparťané po třítýdenní reprezentační přestávce navázali na předchozí vítězství nad Jabloncem a v Olomouci. Ale především první poločas nebyl z jejich strany úplně povedený.
„Přišlo mi, že to bylo podobné jiným zápasům, kdy začneme dobře, ale pak z toho vypadneme. Dostávali jsme se pod tlak, Pardubice držely míč a vytvořily si nebezpečné situace. Při horší konstelaci mohly skončit gólem. Podržel nás Kuba Surovčík nebo to soupeř nedotáhl. Ale díky bohu za druhou půli,“ poznamenal Zelený.
Tu otevřel právě sparťanský matador gólem. Skóroval hlavou po centru z rohu. „Kdybychom pak přidali třetí gól, mohli jsme být klidnější. Mohlo nám tam něco spadnout a soupeře bychom zbytečně pustili do hry. Rozhodnout jsme mohli dřív.“
Finální řešení i zakončení jsou problémy, které sparťany trápí od začátku sezony. „Asi špatná rozhodnutí kolem vápna. Měli jsme hodně střel, ale spíš to byly homeruny, všechno šlo nad. Ve finální fázi musíme přidat na kvalitě.“
Symbolem neproměňování šancí je především hrotový útočník Jonatan Brunes, který proti Pardubicím měl čtyři příležitosti. Nedal žádnou. Neskóroval už v jedenácti zápasech.
„On maká a na hřišti týmu pomáhá jinak. Pak se někdy do šancí nedostane, ale dneska jich měl dost. Každému je tak trochu líto, když se takhle útočník trápí. Podobně na tom byl i Matyáš Vojta. Když už gól dal, sebral mu ho VAR,“ přemítal Zelený.
„Není nutné ho plácat po ramenou a říkat, že to bude dobrý. To asi ani nepotřebuje. Je už taky zkušený a popere se s tím sám. Gól by mu slušel. Hodně toho naběhá, dře, presuje, dává tomu všechno. Doufejme, že to prolomí.“