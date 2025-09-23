Chance Liga 2025/2026

Veselý má v Bohemians novou smlouvu, měl by je trénovat až do léta 2028

Autor:
  22:45
Jaroslav Veselý prodloužil s fotbalovými Bohemians 1905 smlouvu o další dva roky do 30. června 2028. Původní kontrakt v pražskému klubu měl osmačtyřicetiletému kouči vypršet po této sezoně. Klokani o tom informovali na svém webu. Asistent trenéra české reprezentace vede vršovický prvoligový celek jako hlavní kouč od března 2022.
Zamyšlený kouč Bohemians Jaroslavy Veselý na tiskové konferenci před startem...

Zamyšlený kouč Bohemians Jaroslavy Veselý na tiskové konferenci před startem nové sezony. | foto: ČTK

Trenér Bohemians Jaroslavy Veselý na tiskové konferenci před startem nové...
Jaroslav Veselý, trenér Bohemians
Jaroslav Veselý, trenér fotbalistů Bohemians
Sparťanský trenér Lars Friis (vpravo) a jeho protějšek Jaroslav Veselý z...
46 fotografií

„Prodloužení smlouvy s Bohemkou pro mě znamená velký závazek. Beru to jako ocenění práce nejen mé, ale i realizačního týmu a celého mužstva. Je to závazek i vůči fanouškům. Uvědomuji si, jakou podporu od nich máme,“ uvedl Veselý.

„K prodloužení smlouvy mě přimělo i citové pouto, za celou dobu jsme tady neměli žádný konflikt mezi mnou a vedením. Věřím, že důvěru splatíme a dáme fanouškům opět důvod k nějaké velké radosti,“ doplnil kouč, který předloni dovedl Pražany po 36 letech do evropských pohárů. Bohemians nicméně tehdy vypadli hned v úvodu kvalifikace Konferenční ligy.

Veselý přišel do Ďolíčku v zimní přestávce sezony 2021/22 jako asistent trenéra. V březnu 2022, kdy u A-týmu skončil Luděk Klusáček, se stal hlavním koučem.

V probíhajícím ročníku nejvyšší soutěže drží Pražané sérii čtyř zápasů bez porážky a figurují na sedmém místě tabulky. Navíc mají utkání k dobru. Veselý dosud vedl Bohemians v první lize do 121 duelů, což ho co do počtu zápasů řadí už na čtvrté místo v klubové historii.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
2. SK Slavia PrahaSlavia 9 6 3 0 19:7 21
3. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 4 1 3 7:8 13
8. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 9 3 3 3 12:11 12
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 2 2 4 15:22 8
12. FK Dukla PrahaDukla 9 1 4 4 7:12 7
13. FC Baník OstravaOstrava 8 1 3 4 6:9 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
