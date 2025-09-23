„Prodloužení smlouvy s Bohemkou pro mě znamená velký závazek. Beru to jako ocenění práce nejen mé, ale i realizačního týmu a celého mužstva. Je to závazek i vůči fanouškům. Uvědomuji si, jakou podporu od nich máme,“ uvedl Veselý.
„K prodloužení smlouvy mě přimělo i citové pouto, za celou dobu jsme tady neměli žádný konflikt mezi mnou a vedením. Věřím, že důvěru splatíme a dáme fanouškům opět důvod k nějaké velké radosti,“ doplnil kouč, který předloni dovedl Pražany po 36 letech do evropských pohárů. Bohemians nicméně tehdy vypadli hned v úvodu kvalifikace Konferenční ligy.
Veselý přišel do Ďolíčku v zimní přestávce sezony 2021/22 jako asistent trenéra. V březnu 2022, kdy u A-týmu skončil Luděk Klusáček, se stal hlavním koučem.
V probíhajícím ročníku nejvyšší soutěže drží Pražané sérii čtyř zápasů bez porážky a figurují na sedmém místě tabulky. Navíc mají utkání k dobru. Veselý dosud vedl Bohemians v první lize do 121 duelů, což ho co do počtu zápasů řadí už na čtvrté místo v klubové historii.