Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Chance Liga 2026/2027

Veselý z Bohemians žádá posily: Máme problémy vzadu, to nespadlo z vesmíru

Petr Bílek
  15:44
Trenér Jaroslav Veselý z Bohemians během zápasu s Teplicemi

Trenér Jaroslav Veselý z Bohemians během zápasu s Teplicemi | foto: Hájek OndřejČTK

Obránce Bohemians David Lischka v hlavičkovém souboji v utkání proti Teplicím.
Radost teplických fotbalistů po trefě Matěje Pulkraba v utkání proti Bohemians.
Matěj Pulkrab (Teplice) slaví se spoluhráčem Marcelem Čermákem gól proti...
Teplický trenér Jaroslav Veselý během utkání s Bohemians.
12 fotografií
Porážka v premiéře a znovu apel na posílení. Nový tank Ladislav Almási dal za fotbalové Bohemians 1905 hned gól, čipera Václav Pilař kmital v letošní ligové premiéře po hřišti jako zamlada, ale nezdaru 1:3 v Teplicích nezabránili.

A tak trenér Jaroslav Veselý žehral na úzký kádr stejně jako před startem soutěže. „Jak potkáme silného soupeře se silnou lavičkou, můžeme doplácet i v dobře rozehraných zápasech na to, že tým adekvátně nedoplníme,“ tvrdil.

Chystá se posílení?
Věřím, že tento týden se podaří některé věci dotáhnout. Hráči typu Pilaře a Almásiho nám pomůžou, to už se ukázalo. V ofenzivě jsme odchody dokázali minimálně trošku zacelit. Je ale vidět, že máme problémy dozadu. Jenže to bylo jasné, to jsem anoncoval, nespadlo to z vesmíru. Je to strašně složitá věc, vedení jsem na to upozorňoval. Máme jednoho hlavního stopera a druhého každého napůl. Je hodně nestandardní, když víte, že budete muset středního obránce střídat. Bylo plánované, že Heidenreich půjde dolů dříve, po dlouhém zranění ještě není připravený na 90 minut. Herně však nezklamal.

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

Co je s obráncem Dominikem Javorčekem, kterého máte půjčeného ze Slavie?
Abychom si vypili kalich hořkosti do dna, na prvním tréninku si udělal otřes mozku. Jinak by byl v základní sestavě. Nešťastně se zranil, zvracel a doktoři nedoporučili, aby nastoupil. Když vidíte naši soupisku, manévrovací prostor pro realizační tým není velký. Když budeme muset s utkáním něco dělat, tak ta jména přehazujete. V Teplicích jsem celý druhý poločas stál s tužkou a vymýšlel, jak někoho pošetřit. Jsme s kádrem na hraně.

Jaké máte s Javorčekem plány?
Vypadal na tréninku velmi dobře, věřím, že kvalitu má, vždyť hrál druhou bundesligu. Konkurenci na straně nám zvedne.

Posílit chcete celou osu?
Ano. Nemusí to být jen stoper, ale i hráč využitelný na šestce. Mám takový příslib od vedení. Když bude optimální scénář a všichni budou zdraví, což nebude nikdy, tak to bude dobré. V tuhle chvíli odešlo sedm hráčů, čtyři ze základní sestavy, tři na její hraně. Přišli tři až čtyři noví, Pilař oukej, Almási nehrál delší dobu, Heidenreich to samé. Což není adekvátní doplnění. Věřím, že si to vedení uvědomuje stejně jako já a něco pro to uděláme. Ve středu zálohy máme na střídání jen devatenáctiletého Černého. Když se vykartují Sakala, Matoušek, nebo Čermák, máme právě jen Černého. Je fajn, že ho hrajeme, ale kdyby vypadl i on, budu na tuhle pozici dávat někoho, kdo na ní ani nehrál. Budu to látat.

Obránce pražských Bohemians David Lischka hlavičkuje v utkání proti Teplicím.

Na co tedy v tuto chvíli máte?
Aby to nevyznělo, že klukům, co tady jsou, nevěřím. Věřím! Máme zajímavé mladé, ale není možné hodit na hřiště v jednu chvíli tři kluky, kteří loni hráli třetí ligu. Nikomu tím nepomůžu, jim, sobě ani týmu. Kluky zabiju, udělám z nich hlupáky, oni se budou bát hrát. Můžou naskakovat po jednom, po dvou. Není možné, abychom je dali na ligovou úroveň po třech nebo po čtyřech. Tedy jde to, ale nedopadne to dobře, což jsme viděli v přípravě.

Výkon z Teplic byl jaký?
Někdy prohrajete 1:3 a všechno je černé, tentokrát to říct nemůžu. Měli jsme slušné pasáže, v kontextu celého zápasu to nestačilo. Určitě levá strana s Havlem a Pilařem vypadala dobře. Almási odvedl dobrý výkon, v první půli jsme ho bohužel nevyužívali tak, jak by potřeboval. Kdybychom otvírali prostor a dostával správné míče po křídelních kombinacích, u jednoho gólu by nezůstalo. Ale když tři branky dostanete a dvě z nich po vlastních chybách, těžko se dá s výsledkem něco dělat.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1. kolo

2. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

1. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 1 1 0 0 5:1 3
2. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
4. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 2:1 3
6. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
7. FC Baník OstravaOstrava 1 1 0 0 1:0 3
8. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0:0 0
9. SK Artis BrnoArtis Brno 0 0 0 0 0:0 0
10. FK PardubicePardubice 1 0 0 1 1:2 0
11. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 1:2 0
12. FC ZlínZlín 1 0 0 1 0:1 0
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 1:3 0
14. AC Sparta PrahaSparta 1 0 0 1 1:3 0
15. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
16. 1. FC SlováckoSlovácko 1 0 0 1 1:5 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Zařizoval ho na dálku. Fotbalista ukázal svůj luxusní byt s terasou ve Zlíně

Velký jídelní stůl navazuje na kuchyňský ostrůvek.

Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace,...

Veselý z Bohemians žádá posily: Máme problémy vzadu, to nespadlo z vesmíru

Trenér Jaroslav Veselý z Bohemians během zápasu s Teplicemi

Porážka v premiéře a znovu apel na posílení. Nový tank Ladislav Almási dal za fotbalové Bohemians 1905 hned gól, čipera Václav Pilař kmital v letošní ligové premiéře po hřišti jako zamlada, ale...

27. července 2026  15:44

Pro PSG byl drahý, talentovaný křídelník teď prý míří do Realu. Odejde Vinícius?

Yan Diomandé útočí proti obraně Norska.

Může to být jeden z největších přestupů léta. Talentovaný křídelník Yan Diomandé, o něhož měl velký zájem PSG, podle posledních informací nakonec z Lipska zamíří do Realu Madrid. Ten by za něj mohl...

27. července 2026  14:58

ODPÍSKÁNO: Chyby u Slavie i v Plzni. Ven měl jít Kolísek, Konečný ne, tvrdí experti

Jakub Kolísek fauloval Gigliho Ndefeho

Dvě hrubé chyby na Slavii, jedna v Plzni, kde však hlavního rozhodčího opravil videoasistent. Úvodní dějství fotbalové ligy přineslo kontroverzní verdikty, které pravidelně budou komentovat experti...

27. července 2026  13:20

Pirlo italskou reprezentaci nepovede, vadí vazby na Rusko. Maldini prý zvažuje konec

Někdejší italský záložník Andrea Pirlo na lavičce Juventusu.

Byl druhou variantou, když nevyšlo angažování slavného Pepa Guardioly. Jenže ani Andrea Pirlo, někdejší skvělý záložník, se trenérem italské fotbalové reprezentace nestane. Šéfovi tamního svazu se...

27. července 2026  12:44

Španělský expert: Zlatý věk La Roja? Vzděláváme trenéry a na děti nekřičíme

Premium
Alek Sánchez z ústeckého Viagemu.

Narozen na Kubě, vychován španělským fotbalem. Alek Sánchez, třicetiletý videoanalytik ústeckého Viagemu, poznal recept zlatého věku La Roja. „Obrovské investice šly do vzdělávání trenérů, to všechno...

27. července 2026

Snažila se uklidnit hráče, odnesla si otřes mozku. Rozhodčí přátelák nedokončila

Praporek pomezního rozhodčího.

Nehrálo se o nic. Běžnou přípravu přitom přerušil ošklivý moment, po kterém francouzská sudí Mathilde Demoncayová utrpěla otřes mozku. Nejprve se snažila uklidnit šarvátku mezi fotbalisty, jenže...

27. července 2026  11:45

Zasloužili jsme si to. Nebojácný Horejš po derby chválil, ale potřebuje do fitka

Trenér Hradce David Horejš během derby s Pardubicemi.

Za výkon svých svěřenců byl rád. Ve východočeském derby zdolali rivala z nedalekých Pardubic a vítězně vstoupili do nové ligové sezony. „Pochvalu si zaslouží celý tým, byli jsme lepší a po právu...

27. července 2026  9:30

Sexy Teplice. Fanoušci chtějí Evropu a básní: Nejlepší fotbal za 10 let!

Tepličtí fanoušci během utkání s Bohemians.

Jako když z ruského budovatelského filmu přepnete na hollywoodský trhák. Fanoušci fotbalových Teplic se v sobotu probudili do jiného vesmíru. Už ne nudní, ale sexy skláři! Výhrou 3:1 nad Bohemians na...

27. července 2026

S novými parťáky se mi hraje dobře, tým má obrovskou sílu, říká slávista Chytil

Mojmír Chytil a Michal Sadílek oslavují vstřelenou branku.

Dva góly dal, na noze měl i třetí. „Třeba jsem si ho schoval na příští týden do Ostravy. Já jsem rád aspoň za ty dva,“ pronesl Mojmír Chytil. Z reprezentantů, kteří byli na mistrovství světa, se v...

27. července 2026  8:30

Fodrekova premiéra snů. Skvělý výkon a skalp Plzně. Ale nepřeceňujeme ho, říká

Liberecký trenér Branislav Fodrek sleduje utkání s Plzní.

Když fotbalový Liberec pár dní před startem letní přípravy odvolal Radoslava Kováče a na jeho místo jmenoval v Česku neznámého Branislava Fodreka, možná někdo pozdvihl obočí. Po jasném vítězství 3:1...

27. července 2026  7:43

Suchan: Můj nejlepší zápas v Jablonci! Půlrok ve Slovácku mi hodně pomohl

Jan Suchan slaví svůj první gól v jabloneckém dresu.

Šikovný ofenzivní záložník Jan Suchan přišel do Jablonce v polovině srpna 2024 z Českých Budějovic a měl se stát jedním z tahounů týmu. Do základní sestavy se však natrvalo za rok a půl neprobil a...

26. července 2026

Hradec - Pardubice 2:1, skvělý vstup do sezony. Votroci ovládli také derby

Sestřih zápasu
Fotbalisté Hradce slaví gól Van Burena (uprostřed) do sítě Pardubic.

Východočeské derby ovládli fotbalisté Hradce Králové, kteří navázali na povedené čtvrteční vystoupení v předkole Evropské Ligy. V duelu 1. kola české ligy porazili rivala z nedalekých Pardubic 2:1....

26. července 2026  19:25,  aktualizováno  21:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×