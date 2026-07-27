Veselý z Bohemians žádá posily: Máme problémy vzadu, to nespadlo z vesmíru

A tak trenér Jaroslav Veselý žehral na úzký kádr stejně jako před startem soutěže. „Jak potkáme silného soupeře se silnou lavičkou, můžeme doplácet i v dobře rozehraných zápasech na to, že tým adekvátně nedoplníme,“ tvrdil.
Chystá se posílení?
Věřím, že tento týden se podaří některé věci dotáhnout. Hráči typu Pilaře a Almásiho nám pomůžou, to už se ukázalo. V ofenzivě jsme odchody dokázali minimálně trošku zacelit. Je ale vidět, že máme problémy dozadu. Jenže to bylo jasné, to jsem anoncoval, nespadlo to z vesmíru. Je to strašně složitá věc, vedení jsem na to upozorňoval. Máme jednoho hlavního stopera a druhého každého napůl. Je hodně nestandardní, když víte, že budete muset středního obránce střídat. Bylo plánované, že Heidenreich půjde dolů dříve, po dlouhém zranění ještě není připravený na 90 minut. Herně však nezklamal.
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Co je s obráncem Dominikem Javorčekem, kterého máte půjčeného ze Slavie?
Abychom si vypili kalich hořkosti do dna, na prvním tréninku si udělal otřes mozku. Jinak by byl v základní sestavě. Nešťastně se zranil, zvracel a doktoři nedoporučili, aby nastoupil. Když vidíte naši soupisku, manévrovací prostor pro realizační tým není velký. Když budeme muset s utkáním něco dělat, tak ta jména přehazujete. V Teplicích jsem celý druhý poločas stál s tužkou a vymýšlel, jak někoho pošetřit. Jsme s kádrem na hraně.
Jaké máte s Javorčekem plány?
Vypadal na tréninku velmi dobře, věřím, že kvalitu má, vždyť hrál druhou bundesligu. Konkurenci na straně nám zvedne.
Posílit chcete celou osu?
Ano. Nemusí to být jen stoper, ale i hráč využitelný na šestce. Mám takový příslib od vedení. Když bude optimální scénář a všichni budou zdraví, což nebude nikdy, tak to bude dobré. V tuhle chvíli odešlo sedm hráčů, čtyři ze základní sestavy, tři na její hraně. Přišli tři až čtyři noví, Pilař oukej, Almási nehrál delší dobu, Heidenreich to samé. Což není adekvátní doplnění. Věřím, že si to vedení uvědomuje stejně jako já a něco pro to uděláme. Ve středu zálohy máme na střídání jen devatenáctiletého Černého. Když se vykartují Sakala, Matoušek, nebo Čermák, máme právě jen Černého. Je fajn, že ho hrajeme, ale kdyby vypadl i on, budu na tuhle pozici dávat někoho, kdo na ní ani nehrál. Budu to látat.
Na co tedy v tuto chvíli máte?
Aby to nevyznělo, že klukům, co tady jsou, nevěřím. Věřím! Máme zajímavé mladé, ale není možné hodit na hřiště v jednu chvíli tři kluky, kteří loni hráli třetí ligu. Nikomu tím nepomůžu, jim, sobě ani týmu. Kluky zabiju, udělám z nich hlupáky, oni se budou bát hrát. Můžou naskakovat po jednom, po dvou. Není možné, abychom je dali na ligovou úroveň po třech nebo po čtyřech. Tedy jde to, ale nedopadne to dobře, což jsme viděli v přípravě.
Výkon z Teplic byl jaký?
Někdy prohrajete 1:3 a všechno je černé, tentokrát to říct nemůžu. Měli jsme slušné pasáže, v kontextu celého zápasu to nestačilo. Určitě levá strana s Havlem a Pilařem vypadala dobře. Almási odvedl dobrý výkon, v první půli jsme ho bohužel nevyužívali tak, jak by potřeboval. Kdybychom otvírali prostor a dostával správné míče po křídelních kombinacích, u jednoho gólu by nezůstalo. Ale když tři branky dostanete a dvě z nich po vlastních chybách, těžko se dá s výsledkem něco dělat.