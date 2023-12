Zima a fotbal? Někdy trénink připomíná divizi, štve Veselého z Bohemians

Nejvyšší soutěž uzavře podzim až 16. prosince a jaro odšpuntuje už 10. února. „Rozhodli jsme se, že budeme hrát fotbal v prosinci, musíme to respektovat. Naposledy jsme nastoupili v Teplicích, sněžilo. A na to, že jsme byli v Podkrušnohoří, nemůžu hřiště kritizovat. Dělali, co mohli, takhle by to vypadalo asi i u nás.“

Zatímco ligové pažity jsou povinně vyhřívané, tréninková hřiště takovou vymoženost většinou nemají. „Kromě první trojky, Sparty, Slavie a Plzně, nikdo nedisponuje tréninkovým vyhřívaným hřištěm. A tak je příprava v týdnu kritická. Dvakrát umělka, jednou trávník, jeden den byl totálně pod vodou, už to připomínalo divizi. Hledali jsme místečko, kde je tráva,“ líčí nevesele Veselý.

Pokud to jde, snaží se, aby se mužstvo dva až tři tréninky v řadě připravovalo na jednom povrchu a pak stejný čas na druhém.

„Všichni, kdo se tím zabývají z hlediska výzkumu, tvrdí, že nejkritičtější jsou přechody z umělky na trávu a naopak. Kvůli riziku zranění. Zmiňuje to dost často i odborná literatura,“ zjistil. „Četl jsem na toto téma několik studií. Říkají, že nejhorší je být jeden den na tvrdém a druhý na měkkém povrchu. U starších hráčů trpí úpony, šlachy. Tělo se adaptuje na všechno, ale snažíme se držet bloky, třeba dva dny na umělce a dva na trávě, ať to nejsou takové skoky.“

Hráči hřiště s umělým povrchem v lásce nemají, to není žádná novinka. „Na mokré nebo podmáčené trávě hrozí riziko zranění stejně. Kdyby hráči měli vodu po kotníky, to radši volíte umělku, menší zlo, ale kluci v kabině z toho radostí neskáčou,“ vykresluje kouč, který po 36 letech vrátil Bohemians do pohárové Evropy.

Karvinský stoper Jiří Bederka brání olomouckého Pavla Zifčáka. Teplický záložník Daniel Trubač (vpravo) v souboji s Erikem Prekopem z Bohemians.

Kvůli sychravému počasí je neustále na mobilu. „Jezdím na trénink v šest ráno a celou cestu mám v ruce telefon a koukám na předpověď. Na modelace, co přijde. Bývám na tréninkovém hřišti první, procházím ho, mám tři varianty tréninku podle toho, v jakém je stavu,“ přibližuje Veselý.

Musí umět reagovat pohotově. „Trénujeme v Uhříněvsi, kde je vedle potok, takže je to hodně podmáčené. Správci dělají, co můžou, takže to říkám jako fakt, ne jako kritiku. Na jeden trénink týdně se snažíme využívat hlavní hřiště v Ďolíčku, které je vyhřívané. Ale děláte ústupky, netrénujete, jak byste chtěl, ale jak vám dovolí počasí, klimatické podmínky.“

Veselý to neříká jako alibi, podle něj je na tom i většina ligových konkurentů. „Co říkám já, to by řeklo dvanáct ze šestnácti trenérů. Pracují v podobných podmínkách. A myslím, že Liberec a Jablonec je mají ještě horší než my,“ zmiňuje kluby z chladného severu.

Nehostinné počasí se odráží i na návštěvách. Na Spartu i Slavii sice v posledním kole přišlo přes 16 tisíc fanoušků, Hradec Králové se Slováckem ještě mohly být pyšní na návštěvu, ale v zasněžené Karviné, Jablonci či Liberci nepřekročila dva tisíce.

„Všichni jsme si pochvalovali, že v létě chodily super návštěvy. Teď je složité, aby přišel rodič s malým dítětem a seděl na tribuně v mrazu. Ještě musíme dva tři týdny vydržet. Nemůžeme čekat, že počasí bude lepší. Neumím si představit, jak to bude vypadat 16. prosince. Ale takhle to prostě je a musím to přijmout.“

V sobotu od šesti večer Bohemians prověří hosté z Liberce a jejich trávník v Ďolíčku zase sněžení. Jestli se tedy bude hrát, už v předstihu, v pátek, odpadl zápas Českých Budějovic s Hradcem Králové.