Kdybych klubu škodil, tak v reprezentaci skončím, říká Veselý. Klíčový byl Hašek

Druhým Haškovým asistentem je Jaroslav Köstl, který se připojil ze Slavie. Spolu během ledna objížděli jednotlivé hráče a týmy, aby je viděli v akci. Veselý byl mezitím s Bohemians na soustředění v Turecku.

„Takhle jsme to měli naplánované. Myslím, že nebylo třeba tam mít dalšího člověka, když si hráči navíc radši promluví s hlavním trenérem. Já jsem se pak v Turecku snažil alespoň věnovat větší pozornost dalším fotbalistům, kteří by pro národní tým připadali v úvahu,“ vysvětlil.

Právě Hašek, se kterým už dříve spolupracoval ve Spojených arabských emirátech, byl podle něj klíčovým faktorem, proč nakonec místo u reprezentace vzal i za poněkud složitějších podmínek. „Kdyby tam byl někdo, s kým se neznám, tak by to bylo složitější. S Ivanem si nemusíme některé věci úplně vysvětlovat, víme co a jak máme dělat,“ popsal Veselý.

Jaroslav Veselý O zraněních: „Nechci úplně odhalovat karty soupeři, ale kromě hráčů, kteří chybí dlouhodobě, jsou nějakým způsobem v tréninkovém procesu všichni. O víkendovém utkání v Hradci Králové: „Na soustředění jsme bydleli prakticky vedle sebe, takže máme dobrou představu, co můžeme čekat, a asi se nebudeme mít čím překvapit.“ O vyhlídkách na jaro: „Věřím, že tenhle tým ještě neřekl poslední slovo a že ukážeme sílu. Cílem je v klidu skončit ve středové skupině, upřímně se ale díváme pod sebe i nad sebe. Dělí nás tři body od skupiny o záchranu, ale zároveň čtyři od šestého místa.“

Sám sice dostal stejně jako Köstl nabídku na plný úvazek, ale tu odmítl především kvůli svému vztahu k Bohemians, kde navíc v létě podepsal novou dlouhodobou smlouvu.

„Asi kdybych hodně tlačil, mohl bych odejít natrvalo, ale nechtěl jsem té situace zneužívat a při první výhodnější nabídce hned zmizet. Zároveň chci klubu ještě jednou poděkovat, že mi dal tuhle možnost,“ řekl Veselý.

„Pro nás je prestiž, že máme v realizačním týmu reprezentace klokana. Klubu to sice vyloženě žádná pozitiva nepřinese, ale musíme na to koukat i po lidské stránce. My jsme to Jardovi chtěli umožnit, protože nám to přišlo správné,“ doplnil ředitel klubu Darek Jakubowicz.

Veselý ale ve výsledku klubu příliš často chybět nebude, většinu schůzek i jiných povinností prý zvládne ve svém volném čase.

„Klubu se to dotkne akorát při reprezentační pauze, kdy letíme s národním týmem do Norska, takže budu týden pryč. Budu nicméně v pravidelném kontaktu s realizačním týmem a myslím, že to beze mě v klidu zvládnou. Další pauza je pak až po sezoně, to už budu mít volno,“ doplnil šestačtyřicetiletý kouč.

Předsezonní tisková konference Bohemians. Zleva kapitán Josef Jindřišek, trenér Jaroslav Veselý a sportovní ředitel klubu Miroslav Držmíšek.

I proto se nakonec Bohemians rozhodli nerozšířit vlastní realizační tým. „Určitě je to téma, kterým se zabýváme, ale zřejmě by to nastalo až ve chvíli, kdy bych tam pokračoval i dál. Do léta to myslím zvládneme takhle,“ popsal Veselý.

Jeho případné setrvání se bude odvíjet i od toho, jak jeho nová role ovlivní samotné Bohemians.

„Pokud bych vnitřně cítil, že tím škodím Bohemce, tak bych určitě pokračovat nechtěl. To stejné, kdyby měla Bohemka pocit, že jí to nějak limituje. Nejsem jediný trenér na světě a nechci, aby to vypadalo, že jenom já jsem pro národní tým ten správný, ačkoliv si toho vážím a je to pro mě čest,“ uzavřel Veselý.