Chance Liga 2025/2026

Zakončení jak z Premier League, Šturm je trefa. Olomouc útočí na top pětku ligy

Václav Havlíček
  22:33
Navedl míč mezi obránce, zvedl hlavu a vystřelil neomylně k tyči. Lépe to nešlo trefit. Bujaré slavení? Kdepak. Jenom roztažené ruce a pokývání hlavou. Jako by to byla rutina. Takhle to dělám běžně! Už po pár zápasech lze bezpečně konstatovat, že nákup Danijela Šturma do fotbalové Olomouce byl zdařilou investicí.
Trenér Sigmy Tomáš Janotka udílí taktické pokyny Danijelu Šturmovi.

Trenér Sigmy Tomáš Janotka udílí taktické pokyny Danijelu Šturmovi. | foto: ČTK

Danijel Šturm střílí vítězný gól v zápase proti Bohemians.
Momentka z utkání Olomouce s Bohemians.
Momentka z utkání Olomouce s Bohemians.
Trenér Olomouce Tomáš Janotka sleduje zápas proti Bohemians.
6 fotografií

Slovinský drzoun se po dvou asistencích ve čtvrtečním utkání Konferenční ligy připomněl i v neděli na tuzemské scéně. Jeho pohledný gól přinesl Sigmě upocenou výhru 1:0 nad Bohemians.

„Vydřené vítězství. Ve druhém poločase jsme tahali za kratší konec provazu. Bohemians byli jednoznačně nebezpečnější, měli víc gólových šancí. Kazili jsme, dělali jsme laciné ztráty. Ale zvládli jsme to na morál, pro nás strašně cenné tři body,“ konstatoval trenér Tomáš Janotka, který následně pochválil i autora jediného gólu.

Olomouc - Bohemians 1:0, hostům převaha nestačila, tři body vystřelil Šturm

„Slovo nadstandard ho vystihuje,“ kývl. „Jsem rád, že prokazuje kvality, které jsme u něj viděli půl roku, co jsme ho sledovali ve Slovinsku. Ukazuje se, že je to trefa do černého. Nám i fotbalové veřejnosti ukazuje, že je to dobrý fotbalista,“ pravil olomoucký kouč.

Sedmadvacetiletý křídelník se na českou ligu – a specifický styl trenéra Janotky – adaptoval dobře. Nevadí mu ani defenzivnější postavení a neustálé pilování lajny. Že i po úmorných sprintech zvládne přinést nadstandard do ofenzivy, přejít obránce v souboji jeden na jednoho, je chvályhodné.

„Že je fyzicky skvěle připravený, jsme poznali už během zimní přípravy. Při běžeckých trénincích se nadnášel nad tartanem. Díky jeho neúnavnosti a fyzickému fondu dovede zvládat i náročné anglické týdny. Když k tomu přidá ještě asistence a góly, je to třešinka na dortu. Jsem rád, že mu to v Česku sedlo. A věřím, že bude ještě lepší,“ podotkl Janotka.

Danijel Šturm střílí vítězný gól v zápase proti Bohemians.

„Běhání? Já jsem zvyklý ze svých předchozích angažmá. Není to pro mě problém. Víte, mám hodně kapacity,“ pověděl Šturm.

Sigma si jej pořídila v zimě za necelé dva miliony euro ze slovinského Celje. „Posila přímo do základu,“ hlásil tehdy Janotka.

Potvrdilo se.

Ve čtvrtek Šturm zvládnul celý zápas proti Lausanne, stoprocentní minutáž dostal i v neděli. Po svém přestupu chyběl pouze v jediném střetnutí. Minulé ligové kolo v Teplicích absentoval z osobních důvodů. Jinak nastoupil vždy v základní sestavě. Střídal jen dvakrát, a to ke konci duelů s Baníkem a Hradcem.

Oblibu si získal také u fanoušků, třebaže když do Olomouce na podzim v rámci Konferenční ligy přicestoval s Celje, olomoucké diváky nejednou provokoval a hádal se s nimi.

Pošťuchování s fanoušky? Snad si mě teď oblíbí, touží Šturm. Pro Celje jde o rekord

„Fanoušci tady jsou skvělí. Je vidět, že pro tento klub mají vášeň. Když jsem tady hrál s Celje, bylo mezi námi malé pošťuchování. Od začátku na mě volali, hulákali. Já se tomu zasmál. Jsem opravdu šťastný, že jsem tady. Do každého tréninku i zápasu dám sto procent,“ řekl Šturm před časem.

Trefou proti Bohemians se dostal už na bilanci tří gólů a dvou asistencí za šest utkání v Olomouci. „Šturm by nás měl inspirovat. Trefil to klinicky, o tyč. Gólman neměl šanci. Bylo to klasické zakončení z Premier League,“ vyseknul poklonu i trenér vršovického celku Jaroslav Veselý.

Narážel tím na bídnou produktivitu Pražanů, a to nejen v nedělním zápase. Z hřiště Olomouce si ovšem Bohemians zasloužili odvést minimálně hod.

„V jedné pasáži jsme možná sahali i po výhře,“ myslel si Veselý. „Ale nedáme góly, takže chválit nemůžu. Zakončení přitom trénujeme pořád, možná až moc.“

Veselý: Sigma míří do topky

Historie se už ovšem na způsob, jakým Olomouc přišla k vítězství, ptát nebude. Počítají se tři body.

A díky nim se Sigma v tabulce dotáhla na pátý Liberec – ztrácí už jen bod. Pozitivem je i třetí soutěžní výhra v řadě. „Není jednoduché zvládnout v takto náročném týdnu tři zápasy vítězně. Vidíte to třeba na Plzni, která prohrála ve Zlíně. Fakt to není sranda. Pro nás to byla tři fantastická vítězství. Snový týden. Věřím, že nám to dodá sebevědomí a klid,“ přeje si Janotka.

Trenér Bohemians Jaroslav Veselý během utkání se Sigmou.

Sigmě pomohla k vítězství i velká rotace sestavy. Při zápolení ve dvou soutěžích nezbytnost, i proto klub v zimě mohutně posiloval. „Je to pro nás velká výhoda, byť jsme proti Bohemians vyhráli na morál,“ netajil Janotka.

„Sigma přivádí hráče s potenciálem. Na každém postu má tři čtyři hráče a šplhá do topky. Musíme jí pogratulovat i k postupu v Evropě, je to skvělé pro český fotbal,“ chválil také soupeřův kouč Veselý.

Vstoupit do diskuse

25. kolo

Kompletní los

24. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 24 10 6 8 24:22 36
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 24 7 5 12 20:30 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 24 5 7 12 18:29 22
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Konečně odšpuntováno! těšilo Červenku. Výhru nad Plzní si podle něj Zlín zasloužil

Zlínský Michal Cupák v zápase proti Plzni.

Jarní střelecké trápení fotbalistů Zlína je minulostí. Po čtyřech kolech a 378 minutách gólového půstu ho utnul Tomáš Poznar, jehož brzká trefa po rohu nasměrovala nováčka k šokujícímu vítězství 3:0...

1. března 2026  20:30

Olomouc - Bohemians 1:0, hostům převaha nestačila, tři body vystřelil Šturm

Momentka z utkání Olomouce s Bohemians.

Ve čtvrtek oslavili postup do osmifinále Konferenční ligy, úspěchu se dočkali i v domácí soutěži. Olomoučtí fotbalisté ve 24. kole přetlačili Bohemians 1:0, rozhodující trefu zapsal ve 26. minutě...

1. března 2026  20:24

Arsenal zvládl šlágr s Chelsea, rozhodli obránci. United otáčeli, Tottenham padl

William Saliba z Arsenalu slaví gól v zápase s Chelsea.

Fotbalisté Arsenalu i po 28. kole anglické ligy drží první místo v tabulce. Rozhodl o tom triumf 2:1 ve šlágru proti Chelsea. Na třetí příčku se posunul Manchester United, který porazil Crystal...

1. března 2026  19:53

Že by se nám po dvou výhrách dýchalo lépe? To vůbec, odmítl trenér Skuhravý

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka, v Jablonci.

Fotbalisté Slovácka se po překvapivé výhře 2:0 v Karviné znovu vzdálili sestupové příčce v Chance Lize. „Ta výhra je pro mě důležitá, neboť vím, jak cenná je pro klub, pro lidi, s nimiž se denně...

1. března 2026  19:26

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

1. března 2026  17:57

Žižkov zvládl obrat doma s Chrudimí, Táborsko otevřelo jaro porážkou

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z gólu.

Fotbalisté Táborska vstoupili do jarní části druhé ligy porážkou 1:2 v utkání 17. kola ve Vlašimi. Druhý tým tabulky prohrál v soutěži po 11 zápasech. Žižkov doma zdolal po obratu 2:1 Chrudim....

1. března 2026  12:53,  aktualizováno  16:49

Karviná - Slovácko 0:2, hosté udrželi vedení i v deseti, v nastavení ještě zvýšili

Záložník Karviné Emmanuel Ayaosi se snaží obejít Adoniju Ouandeho ze Slovácka.

Nelichotivou bilanci ze začátku jara se ve 24. kole Chance Ligy nepodařilo zlepšit fotbalistům Karviné. Ti zatím ještě nezískali ani bod a také z nedělního domácího zápasu se Slováckem odchází...

1. března 2026  15:33

Druhé ligy už bylo dost! burcuje před jarem hradecká kapitánka a budoucí lékařka

Hradecká kapitánka Aneta Vejrová v akci.

Nebudou to mít s návratem mezi domácí elitu jednoduché i přesto, že na podzim vyhrály jedenáct z dvanácti druholigových zápasů. Kapitánka hradeckých fotbalistek Aneta Vejrová však před nedělním...

1. března 2026  8:30

OBRAZEM: Přes osm tisíc lidí na béčkovém derby. Jak Eden fandil neokoukaným

Netradiční pohled na netradiční derby. Rezervní týmy Slavie a Sparty se střetly...

Dlouho drželi vedení, kapitulovali až v nastavení. Fotbalisté sparťanské rezervy uhráli u rivala ze Slavie bod za remízu 2:2, kterou dvěma góly vystřelil Tomáš Schánělec. Bod domácím zařídil...

1. března 2026

Na rohy máme našeho Guardiolu! Ševínský o prvním gólu za Spartu: Je to splněný sen

Sparťanský stoper Adam Ševínský se raduje z rychlého gólu do sítě ostravského...

Ve čtvrté minutě se rychlým pohybem odpoutal od obránce, hlavou poslal do sítě přesný centr kapitána Haraslína a otevřel skóre utkání s Baníkem (5:2). Na tenhle gól stoper Adam Ševínský nikdy...

1. března 2026  7:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Socha mě těší, ale je to obří nadsázka, říká Dostál na prahu unikátního rekordu

Stanislav Dostál odehraje v nedělním domácím duelu s Plzní jako první zlínský...

Unikát, rarita, symbol věrnosti až za hrob. V červnu mu bude 35 let, přesto celou kariéru obléká jen dres rodného Zlína. A v nedělním domácím zápase s Plzní se brankář Stanislav Dostál stane prvním...

1. března 2026  6:30

Yamalova paráda v La Lize: hattrick a výstavní kličkovaná zakončená do růžku

Útočník Lamine Yamal z Barcelony po jedné z mála zahozených šancí v utkání...

Lamine Yamal ve španělské fotbalové lize hattrickem přispěl k vítězství Barcelony nad Villarrealem 4:1. Katalánský klub má nyní v čele tabulky čtyřbodový náskok na druhý Real Madrid, jenž v pondělí...

28. února 2026  20:22,  aktualizováno  23:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.