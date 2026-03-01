Slovinský drzoun se po dvou asistencích ve čtvrtečním utkání Konferenční ligy připomněl i v neděli na tuzemské scéně. Jeho pohledný gól přinesl Sigmě upocenou výhru 1:0 nad Bohemians.
„Vydřené vítězství. Ve druhém poločase jsme tahali za kratší konec provazu. Bohemians byli jednoznačně nebezpečnější, měli víc gólových šancí. Kazili jsme, dělali jsme laciné ztráty. Ale zvládli jsme to na morál, pro nás strašně cenné tři body,“ konstatoval trenér Tomáš Janotka, který následně pochválil i autora jediného gólu.
Olomouc - Bohemians 1:0, hostům převaha nestačila, tři body vystřelil Šturm
„Slovo nadstandard ho vystihuje,“ kývl. „Jsem rád, že prokazuje kvality, které jsme u něj viděli půl roku, co jsme ho sledovali ve Slovinsku. Ukazuje se, že je to trefa do černého. Nám i fotbalové veřejnosti ukazuje, že je to dobrý fotbalista,“ pravil olomoucký kouč.
Sedmadvacetiletý křídelník se na českou ligu – a specifický styl trenéra Janotky – adaptoval dobře. Nevadí mu ani defenzivnější postavení a neustálé pilování lajny. Že i po úmorných sprintech zvládne přinést nadstandard do ofenzivy, přejít obránce v souboji jeden na jednoho, je chvályhodné.
„Že je fyzicky skvěle připravený, jsme poznali už během zimní přípravy. Při běžeckých trénincích se nadnášel nad tartanem. Díky jeho neúnavnosti a fyzickému fondu dovede zvládat i náročné anglické týdny. Když k tomu přidá ještě asistence a góly, je to třešinka na dortu. Jsem rád, že mu to v Česku sedlo. A věřím, že bude ještě lepší,“ podotkl Janotka.
„Běhání? Já jsem zvyklý ze svých předchozích angažmá. Není to pro mě problém. Víte, mám hodně kapacity,“ pověděl Šturm.
Sigma si jej pořídila v zimě za necelé dva miliony euro ze slovinského Celje. „Posila přímo do základu,“ hlásil tehdy Janotka.
Potvrdilo se.
Ve čtvrtek Šturm zvládnul celý zápas proti Lausanne, stoprocentní minutáž dostal i v neděli. Po svém přestupu chyběl pouze v jediném střetnutí. Minulé ligové kolo v Teplicích absentoval z osobních důvodů. Jinak nastoupil vždy v základní sestavě. Střídal jen dvakrát, a to ke konci duelů s Baníkem a Hradcem.
Oblibu si získal také u fanoušků, třebaže když do Olomouce na podzim v rámci Konferenční ligy přicestoval s Celje, olomoucké diváky nejednou provokoval a hádal se s nimi.
Pošťuchování s fanoušky? Snad si mě teď oblíbí, touží Šturm. Pro Celje jde o rekord
„Fanoušci tady jsou skvělí. Je vidět, že pro tento klub mají vášeň. Když jsem tady hrál s Celje, bylo mezi námi malé pošťuchování. Od začátku na mě volali, hulákali. Já se tomu zasmál. Jsem opravdu šťastný, že jsem tady. Do každého tréninku i zápasu dám sto procent,“ řekl Šturm před časem.
Trefou proti Bohemians se dostal už na bilanci tří gólů a dvou asistencí za šest utkání v Olomouci. „Šturm by nás měl inspirovat. Trefil to klinicky, o tyč. Gólman neměl šanci. Bylo to klasické zakončení z Premier League,“ vyseknul poklonu i trenér vršovického celku Jaroslav Veselý.
Narážel tím na bídnou produktivitu Pražanů, a to nejen v nedělním zápase. Z hřiště Olomouce si ovšem Bohemians zasloužili odvést minimálně hod.
„V jedné pasáži jsme možná sahali i po výhře,“ myslel si Veselý. „Ale nedáme góly, takže chválit nemůžu. Zakončení přitom trénujeme pořád, možná až moc.“
Veselý: Sigma míří do topky
Historie se už ovšem na způsob, jakým Olomouc přišla k vítězství, ptát nebude. Počítají se tři body.
A díky nim se Sigma v tabulce dotáhla na pátý Liberec – ztrácí už jen bod. Pozitivem je i třetí soutěžní výhra v řadě. „Není jednoduché zvládnout v takto náročném týdnu tři zápasy vítězně. Vidíte to třeba na Plzni, která prohrála ve Zlíně. Fakt to není sranda. Pro nás to byla tři fantastická vítězství. Snový týden. Věřím, že nám to dodá sebevědomí a klid,“ přeje si Janotka.
Sigmě pomohla k vítězství i velká rotace sestavy. Při zápolení ve dvou soutěžích nezbytnost, i proto klub v zimě mohutně posiloval. „Je to pro nás velká výhoda, byť jsme proti Bohemians vyhráli na morál,“ netajil Janotka.
„Sigma přivádí hráče s potenciálem. Na každém postu má tři čtyři hráče a šplhá do topky. Musíme jí pogratulovat i k postupu v Evropě, je to skvělé pro český fotbal,“ chválil také soupeřův kouč Veselý.