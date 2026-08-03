Veselý: Vidím světlo na konci tunelu. Pilař byl nebezpečný. Trávník? V Uhříněvsi lepší

Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
V prvním poločase byli lepším týmem. Blízko úvodnímu gólu se ocitli Václav Pilař, Ladislav Almási, David Lischka nebo Vojtěch Smrž. Jenže po změně stran se hra vyrovnala, přežili šance soupeře a bod nakonec berou.
„Ve více věcech jsem určitě viděl zlepšení. Ale samozřejmě budu mužstvo kárat za ofenzivní fázi, za chybějící kvalitu na poslední třetině hřiště, včetně nějakých standardních situací,“ sdělil Veselý novinářům na tiskové konferenci.
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„Po minulém týdnu jsme se potřebovali vrátit k věcem, které nás mají zdobit: k dobré organizaci, kompaktnosti a lepší struktuře hřiště s míčem i bez něj.“
A to se povedlo?
Myslím si, že ano. Z tohohle hlediska se nám vydařil více první poločas, kde pro nás ležel velký klíč k tomu získat tři body. V některých situacích jsme určitě mohli vstřelit branku anebo si pomoct standardní situací.
Po změně stran to ale opadlo...
Hradec zareagoval a vyvaroval se některých věcí, ve kterých jsme ho trápili. Hodně to začal hrát za nás a samozřejmě mu pomohli střídající hráči, kteří přinesli kvalitu. Tam to za mě bylo 50 na 50. Nemohu přehlížet také některé nebezpečné soupeřovy situace. Takže bych řekl, že v prvním poločase jsme byli lepší my, ve druhém to bylo vyrovnané s menším počtem nebezpečných situací na obou stranách. Je to spravedlivé.
Takže bod berete?
Musíme. Hradec je účastník pohárů a má velmi dobrou formu. Ty poslední dva evropské zápasy jsem viděl osobně. Zejména teď s Tromsö hráli fantasticky, blahopřeji jim k postupu. Toho bodu si je potřeba vážit. Jakou bude mít hodnotu, bude taky záležet na dalším bodovém zisku.
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Ukázali se Dominik Javorček, Roman Květ, Ladislav Almási a Václav Pilař jako posily?
Myslím si, že všichni čtyři našemu kádru pomohli a zkvalitnili ho. O to víc mě mrzí, že minulý víkend nemohl hrát Javorček, už by to taky bylo jiné. To jsou ty věci, které už ani nechci opakovat. Nechci, aby to vypadalo, že brečím každý týden. Jenom to vysvětluju pro bohemáckou veřejnost, aby fanoušci pochopili některé ty kroky.
Javorčeka jsem měl na radaru déle, protože hrál druhou bundesligu, znám ho ještě ze Žiliny. Je to zajímavý hráč, rychlostní a technický – přesně to, co nám na stranách chybí. Samozřejmě toho měl plné zuby; bál jsem se, že třeba nevydrží, protože dlouhou dobu nehrál. V jednu chvíli jsem si myslel, že toho má dost a budu ho střídat. Ale věřil si, že to zvládne. Chceme ho dostat do větší kondice.
O Almásim se ani nemusíme bavit. Minule dal gól, dneska taky dřel do úmoru. Někdo na mě z tribuny volal, proč ho nevystřídám. No, nemám jinou devítku... a museli jsme ubránit nebezpečné standardky Hradce.
A další posila Ladislav Krobot si v přípravě udělal trhlinu svalu. Myslíme si, že třeba do týdne až 14 dnů bude k dispozici. Takže typologicky nemáme další devítku. A v tu chvíli, kdy takhle dohráváte a Hradec má hlavičkáře, tak vyndat Almásiho je samozřejmě sebevražda. I když se nějaká možnost najít mohla, ale v tuhle chvíli jsme to dohráli takhle.
U Romana Květa jsme věděli, že tu kvalitu má. Když poprvé přišel na trénink, tak to mělo jen díky němu o 200 procent větší úroveň. Naskočil v půlce tréninku a všichni zpozorněli. O to víc mě mrzí, že nemohl hrát Aleš Čermák, spolu jim to v záloze klapalo.
Proč Čermák chyběl?
Chytil virózu od dcery, měl horečky a leží. Včera jsme si volali, dneska psali. Nemělo cenu ve druhém kole riskovat, že si v únavě něco udělá.
A co Václav Pilař?
Už jsem o tom mluvil, jaké měl loni fantastické statistiky. Nevím, jestli na Hradec, ale na nás určitě. Dával góly, nahrával a určitě byl jeden z našich nejnebezpečnějších hráčů minulý týden i teď. Rozhodně nás zvednul.
Jak dnešek prožíval? Neměl jste strach z nějaké přemotivovanosti. Jeho naštvanost na Hradec je veliká...
V týdnu jsme spíš řešili jeho pozici na hřišti. Když jsem viděl sestavu Hradce, kde jsem čekal Jakuba Uhrinčaťa, ale byl tam Filip Čihák, tak jsem tušil, že by to třeba mohlo být stavěné i na něj. Takže jsem ho upozorňoval, aby se nenechal vyhecovat do nějakého oplácení, že je třeba možné, že přijde nějaký dohraný souboj. Myslím si, že na to byl sám v hlavě dobře nachystaný, je dost zkušený hráč. Spíš jsem na něj apeloval, že už takových zápasů hrál dost. Ať se nenechá, ať prostě to unese. S Čihákem si nic nedarovali, ale bylo to ve vší slušnosti.
Překvapilo mě, kolik Venca dokázal vyhrát i vzdušných soubojů. Minule i dnes patřil mezi naše nebezpečné hráče. Asi to není něco fantasticky koncepčního, ale z hlediska toho jednoho roku si myslím, že to je skvělá pomoc pro nás. To viděli i fanoušci.
Není to určitě hráč, který by rychlostně nebo fotbalově strádal. Takový poslední tanec, minimálně jeden rok až pět let tady může udělat. U Josefa Jindřiška taky všichni říkali, že skončí, když přišel. A vydržel se mnou pět let. Tak třeba Pilka to tady taky posune ještě dál.
Před soustředěním jste prohlašoval, že přivedete bombu. Tak jak těžké bylo Květa přivést? Táhlo se to neskutečně...
No, trvalo to dva měsíce. Bál jsem se to kdekoliv říct, protože jsem měl strach. Neřekl jsem to tady ani asistentům, prostě nikomu. Nejdřív jsem komunikoval přímo s Romanem. Když jsem viděl, že s Denderem v Belgii sestoupil, cítil jsem šanci. Byli jsme v kontaktu, občas se tu za námi stavil. Máme spolu nadstandardní vztah.
Místo odjezdu na dovolenou jsem se rozjel do Prahy a tady jsem do něj čtyři hodiny hučel. Trošku jsem to vzal na sebe. On si vůbec nechtěl připustit, že by mohl do Čech. Tak jsem přes manželku a všechno přitlačil, aby měl motivaci sem jít. Není to ale jen můj díl, byl jsem nějaký prvočinitel toho. Velký kredit jde oběma Darkům ve vedení, ve finále to bylo o nich. Bohemka musela něco investovat, na naše poměry to nebylo málo. Měl být už na soustředění, ale jednání s Denderem bylo velmi těžké.
Ještě den předtím nám tu do toho zajel jeden český klub a málem jsme o něj přišli, byť jsme to tajili. Nakonec rozhodlo Romanovo srdce pro Bohemku. Jiný hráč by možná zvolil něco jiného, takže jsem si oddechl. Ale věřím, že jsme neskončili. Ještě dva, tři hráče musíme přivést.
Na jaké pozice? Do konce přestupového okna zbývá šest týdnů.
Obránce. Tam jsme obnažení. David Lischka dohrával s nějakým problémem ruky. David Heidenreich rok nehrál, potřebuje větší čas. Jan Vondra se taky vrací, na ně to házet nemůžeme. Je lehké kritizovat, ale neměli jsme minule jinou možnost. Musíme si pomáhat Milanem Havlem... trošku musíme improvizovat, ale pak ti hráči chybí jinde.
Taky by nám bodnul jeden střední záložník do rotace, když hrajete třeba na tři záložníky. A když se vrátí Krobot, tak taky možná ještě jednoho křídelního hráče. Ti naši mají nějakou tendenci ke svalovým zraněním. Proto jsem stál o Květa, protože po odchodu Milana Ristovského, který nám zahrával hodně pozic, nám chyběl takovýto hráč.
Tím, jak tady pracuju s menším kádrem, tak se mi osvědčilo mít tři až čtyři univerzální hráče. Teď je nemáme a strašně nás to limituje. Takže zaplaťpánbůh za toho Romana. Jen houšť a větší kapky.
Václav Pilař je proti "svému" Hradci při chuti! ?? Zaskvěl se i Zidanovkou. ????#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/nCQFRJkF91— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) August 2, 2026
Jak od střídačky vypadá trávník? Z tribuny je tam vidět několik světlejších míst...
No, terén není dobrý... to si nebudeme nalhávat. Ani vizuálně, ani kvalitativně. Za mě prostě není dobré, abychom v prvním domácím kole měli takové hřiště. Kluci z Hradce mi říkali, že jsme to udělali schválně. K tomu nemáme důvod. Chceme hrát i kombinačně odzadu. Tréninkové hřiště v Uhříněvsi máme daleko kvalitnější. Ani sem teď nechodíme rádi. Byli jsme zaskočení. Nevím, čím se to stalo. Asi teplem, nebo nevím... Je to škoda, že máme doma vlastně nevýhodu. Věřím, že třeba když ta tepla poleví, tak se s jeho stavem něco stane. Po přípravě by to mělo být úplně v topu. Když jsem koukal na nějaké šoty ze zápasu, tak z té kamery to teda vypadá ještě hůř než od lavičky.
Spekuluje se, že se v lize chystá trenérská rošáda, při které by měl místo Martina Hyského v Plzni převzít David Horejš z Hradce a vy byste měl být jeho náhradou. Slyšel jste to?
Tak lidi toho napovídají... Já to slyším asi prvně. Dneska jsem třeba slyšel, že do Plzně půjde zpátky trenér Miroslav Koubek. Takovéhle věci lidé vymýšlí. Slyšel jsem už asi čtyři jména, která tam půjdou. Myslím si, že Plzeň ještě bude trpělivá, ale ani to jako není můj byznys.
Co se týká Hradce, tak samozřejmě tam žiju, ale to neznamená, že automaticky jsem ten trenér, který by tam měl nebo chtěl jít. Jsem v Bohemce, mám tady ještě na dva roky smlouvu. Odmítl jsem jiné nabídky, které byly ze zahraničí a finančně zajímavé.
Samozřejmě je předpoklad, že už jsem blíž ke konci tohohle angažmá, než co jsem tady odžil, a umím s tím žít. Jsem připravený, že jednou v Bohemce třeba nebudu. Ale teďka si myslím, že to ani není téma, ani to není seriózní.
Byť tady je velká nevraživost mezi kluby, tak jsem Hradci v pohárech fandil. I z bojů o lístky na ten zápas jsem necítil, že jsem na stadioně v Hradci úplně vítaný. Měl jsem v jednu chvíli pocit, že se tam ani na ty zápasy nedostanu. Takže nemyslím si, že jsem úplně na čekací listině Hradce.