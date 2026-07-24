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Chance Liga 2026/2027

Jsem rád, že mě majitel zbavil těžkého rozhodnutí, říká Tvrdík k osudu Chorého

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  7:00
Nečekal, až se na nepříjemnou záležitost zeptají novináři. O osudu Tomáše Chorého a Davida Douděry, které v závěru minulé sezony vyřadil z kádru, šéf slávistických fotbalistů Jaroslav Tvrdík začal mluvit sám od sebe. A také si vzal slovo při odpovědi na poslední otázku ohledně případných dalších posil, která mířila na vedle sedícího kouče Jindřicha Trpišovského. „Žádný trenér vám přece neřekne, že má dostatečně kvalitní kádr, ale my jako klub už další příchody neplánujeme,“ podotkl s úsměvem.
Tomáš Holeš na předsezonní tiskové konferenci Slavie.
Slávistické šéf Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci.
Lukáš Provod na předsezonní tiskové konferenci Slavie.
Trenér Jindřich Trpišovský na předsezonní tiskové konferenci Slavie.
7 fotografií

Přivedli jste devět hráčů, další se vrátili z hostování. Může přijít ještě někdo další?
Investovali jsme mimořádnou částku. Chtěli jsme přivést kvalitu i hráčskou typologii, kterou jsme neměli. Každý trenér řekne, že by chtěl ještě další a lepší hráče. Poslední roky jsme byli v zisku, na přestupech jsme vydělávali a tím i financovali klub. Teď máme silného majitele. Myslím si, že přestupy dovnitř jsou uzavřené, muselo by se stát něco mimořádného. Například v Premier League přestupy ještě ani nezačaly.

V kádru zůstává útočník Tomáš Chorý, kterého jste v závěru sezony vyřadil z kádru. Naopak s druhým hříšníkem Davidem Douděrou se už nepočítá?
U Davida je to jednodušší. Pro Slavii odvedl vynikající práci, já mu za ni děkuju. Odehrál spoustu zápasů a už na konci sezony avizoval, že by si rád vyzkoušel zahraničí. Objevují se první nabídky.

Co se týče Chorého, proti vám šel majitel Pavel Tykač. Jak to probíhalo?
Někteří to budou brát jako výmluvu, kterou neuznají, nebo výraz mojí nespolehlivosti. Do Slavie jsem Pavla Tykače přivedl já, je skvělým majitelem. Do řízení klubu mi nezasahuje. Za těch dva a půl roku se staly dvě výjimky, nyní zasáhl potřetí.

Chorý zůstává ve Slavii. Tvrdík potvrdil: Rozhodl majitel Tykač. Douděra odchází

Kdy poprvé?
Když neuvolnil trenéra Trpišovského k reprezentaci. Z pohledu Slavie se to ukázalo jako správné rozhodnutí. Baví nás s trenérem budovat novou Slavii, dávat příležitost mladým hráčům, kteří jsou hladoví. Kádr bude zrát. Bez majitele bychom si současné investice dovolit nemohli.

A kdy vám do pravomocí zasáhl podruhé?
Při oslavách letošního titulu. Já neměl náladu slavit, byl jsem zdrcený z toho, co se v derby se Spartou stalo. Přišlo mi, že se slávistická rodina rozpadla. Spoustu nocí jsem nespal. A opět to bylo správnější než můj názor. Zahradní slavnost, fanoušci si to užívali, vybraly se dva miliony na charitu.

A v případu Chorý to bylo potřetí.
Ve středu ráno s Tomášem Chorým mluvil, vymezili si jasná pravidla, co od něj klub čeká, že už se některých věcí nedopustí. Chceme ho na hřišti, ne před disciplinárkou. Majitel ocenil, jak Chorý pomohl ke dvěma titulům a rozhodl se mu dát další šanci. Já bych si přál, aby Tomáš pomohl ke třetímu titulu.

Tomáš Holeš na předsezonní tiskové konferenci Slavie.
Slávistické šéf Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci.
Lukáš Provod na předsezonní tiskové konferenci Slavie.
Trenér Jindřich Trpišovský na předsezonní tiskové konferenci Slavie.
7 fotografií

Kdyby záleželo jen na vás, hrál by Chorý za Slavii dál?
Můj názor bych si s dovolením nechal pro sebe. Jsem rád, že Pavel Tykač mě toho těžkého rozhodnutí zbavil. Je mi jasný, že část veřejnosti to nepřijme klidně. Každopádně to nic nemění na směru, kterým chceme kráčet. Slavia si nemůže dovolit ani nic jiného, než být sportovním vzorem a některé věci nejsou možné. Majitel s Tomášem mají bližší vztah, byli spolu ve Vietnamu. Už tím, že jsem ho z kádru vyřadil, je svým způsobem potrestán. V šestém kole na konci srpna hrajeme na Spartě, čekám skvělé derby, ať vyhraje lepší. Hlavně nechci řešit nějaké tyhle věci. Musíme se poučit na hřišti i v hledišti, v managementu. Tam vidím velký díl zodpovědnosti.

Máte na mysli také chování realizačního týmu či dalších hráčů?
Mluvil jsem s trenérem Trpišovským, asistentem Houšteckým, s kapitánem Holešem. Požádal jsem sportovního ředitele Kováře i vedoucího mužstva Tecla, aby mluvili s každým. Do nové sezony vstupujeme i s etickými ambicemi.

Už během jara se s Chorým řešila nová smlouva, ta současná mu končí příští rok v červnu. Jak jednání pokračují?
Nepokračují. S majitelem jsme se shodli, že abychom uvažovali o nové smlouvě, chceme vidět podzim bez jediného nesportovního chování. Umíme si to představit, až si podzim vyhodnotíme. Chceme ho vidět jako platného hráče.

Cílem je titulový hattrick, přáním líbivější fotbal. Nová Slavia, nejmladší tým ligy

Jak Chorý reagoval? Měl chuť ve Slavii pokračovat? Uvědomuje si, že na něj bude velký tlak?
To vyjádření bych asi nechal na něm. Mluvil hlavně s majitelem, i když já s ním taky hovořil. Cítil jsem, že je to jiné než v minulosti. Ta věc ho tížila, nebylo to tak, že by ji bagatelizoval. Měl jsem pocit, že je připraven bojovat za klub. Má nabídky ze zahraničí, asi i lukrativní. Slavia mu momentálně novou smlouvu nenabízí.

Jste přesvědčený, že se žádného excesu už nedopustí?
Majitel rozhodl a v minulosti se ukázalo, že to bylo lepší rozhodnutí než to moje. Bylo správné a moudré.

Smlouvu má ve Slavii i Douděra. Co když žádné zahraničí angažmá nesežene? Zůstane také?
Po derby to bylo extrémně emoční, ale jak čas plyne...Co se stalo v derby, není DNA Slavie. DNA klubu je společenská odpovědnost. Věřím, že se situace uklidní a bude fandit celý Eden. Sezona je krásně nastavená a je na nás všech, jakou si ji uděláme. David to neměl jednoduché, zažil si svoje, klub mu pomáhal s léčbou jeho paní. Kdyby se incidentu dopustil kdokoli jiný, potrestal bych ho také. Že se o tom mluví už víc než dva měsíce, je extrém. Do kabiny nic hromadně vyhlašovat nebudu, očekávám, že se to už stávat nebude. David se chová slušně, korektně, trénuje. Jsme v pohodě. Byl to přece jen fotbal, nikdo neumřel. Já jsem proto, abychom dávali druhé šance. U Davida nemám pocit, že by za Slavii nechtěl hrát, ale láká ho zahraničí. Věřím, že si něco najde.

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