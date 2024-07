Tvrdík: Trenéři mají zbraně, které potřebují. Tlak od Tykače necítím

„Tlak na sebe v klubu vytváříme spíš sami,“ navázal.

„Jsme si vědomi, že od chvíle, kdy pan Tykač do klubu přišel, jsme nezískali pohár ani ligový titul. Navíc jsme v Evropě vypadli, byť nešťastně a možná nespravedlivě, po dvou zápasech s AC Milán. Proto cítím odpovědnost za tuto sezonu. Chceme panu Tykačovi udělat radost mimořádným a pozitivním výsledkem. A samozřejmě cítím i logický a správný tlak od fanoušků,“ uvedl Tvrdík.

Slavia před nedělním vstupem do Chance Ligy na hřišti Slovácka vyhlásila nejvyšší cíle.

„Máme zajištěny absolutně všechny podmínky, abychom mohli přivést posily, které jsme chtěli. Kádr je namixovaný ze zkušených i mladších hráčů, nemusíme z ekonomických důvodů prodávat, což je ve srovnání s minulými roky rozdíl.“

„Jasně, že se pořád pohybujeme ve fotbale a vyhrát může jen jeden. Věřím, že společně s našimi soupeři budeme férově a čestně soupeřit. Fanouškům chci slíbit, že jsme připraveni udělat absolutní maximum v oblastech, které po nás mohou spravedlivě žádat,“ pravil Tvrdík.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Fotbal jsou emoce. Kazdy, kdo je ochoten umrit za svuj tym, si zaslouzi sanci. All in. https://t.co/fiEz6ukkV4 oblíbit odpovědět

O čem ještě slávistický šéf na předsezonní tiskové konferenci mluvil?

O předchozím ročníku: „Chci poděkovat týmu za vítězství v základní skupině Evropské ligy, což byl další historický milník klubu. V počtu nepřetržitých účastí ve skupinové fázi patříme ke středoevropským rekordmanům. Děkuji i úseku ženského fotbalu a těší mě úspěchy mládeže.“

O slávistech na Euru: „Devět českých hráčů a Schranz. Všichni se účastnili velké fotbalové show. Samozřejmě, že z českého pohledu to nedopadlo tak, jak jsme si přáli, ale nikdo z našich kluků neudělal ostudu. Jsme na ně hrdí. A Schranzovi gratulujeme k obrovskému úspěchu, protože se stal jedním z nejlepších střelců celého turnaje. Je to hráč, který zraje jako víno.“

O nové sezoně: „Po letech, kdy jsme mluvili o nižších sportovních ambicích klubu, je náš cíl jednoznačný. Jsou před námi dvě příležitosti, jak na Slavii vrátit Ligu mistrů, čehož chceme dosáhnout. Máme velký respekt k našim soupeřům jak v kvalifikaci, tak v domácí lize. Naše rozhodnutí vyhrát nemusí znamenat, že se to stane. Ale koncentrujeme se všichni maximálně. Věřím, že Ligu mistrů do Edenu doručíme.“

O tlaku v sezoně, kdy jde mistr rovnou do Champions League: „Áda Šádek z Plzně říkal, že zatímco on může, pražská S musí. Proto prý mají psychologickou výhodu. Já však věřím, že naše mužstvo je letos připravené i nastavené správně.“

O zraněném brankáři Staňkovi: „Velká sportovní tragédie. Rád bych mu vyjádřil podporu. Na jaře předváděl skvělé výkony jak u nás ve Slavii, tak v reprezentaci. V létě dorazila velká nabídka na jeho přestup, ale domluvili jsme se, že odejde nejdřív příští rok. Jenže teď je po operaci. Věřím, že se vrátí v nejkratší možné době, je to velký bojovník, člověk i hráč železné vůle.“

O příchodech: „Pokud jsme se v zimě zaměřili na defenzivu, tak teď jsme chtěli posílit ofenzivu. Na pověstnou tabuli naši trenéři definovali tři konkrétní jména. Jedním z nich byl i Tomáš Chorý, z kterého cítím obrovskou chuť dokázat, že tenhle přestup má smysl pro něj i pro Slavii. Dosáhli jsme také dohody ohledně příchodu Petera Olayinky z Crvené zvezdy. Těší se domů. Jednáme také o možnosti získat Muhhameda Chama z Clermont Foot. Myšlenka příchodu do Slavie se mu líbí, věří, že by se u nás mohl stát komplexním hráčem, dále rozvinout svůj talent, zlepšit se v defenzivě a odrazit se u nás k přestupu do Premier League nebo do jiné elitní soutěže. Na to, že mu příští rok končí smlouva, má však jeho klub na náš vkus příliš vysoká očekávání. Pokud se nedomluvíme, budeme usilovat o to, abychom Chama podepsali jako volného hráče na jaře příštího roku.“

O návratu Fily: „Má za sebou mimořádně úspěšný rok v Teplicích. Je ve skvělé kondici, fyzicky připraven a nastavený na to, že chce dávat góly ve Slavii. Sezona bude dlouhá, vzhledem ke změně formátu evropských soutěží nás čeká víc zápasů, což s sebou logicky nese požadavky na širší kádr. Věříme, že on, Chorý i Mojmír Chytil, náš další útočník, najdou uplatnění a vzájemně se doplní. Myslím, že trenéři mají veškeré zbraně, které v boji o Ligu mistrů a titul potřebují.“

O dalších mladých hráčích: „Líbí se mi mentalita Štěpána Chaloupka, je to bojovník, navíc Čech. Už teď máme silnou defenzivu, on ji jen posiluje. Velkým překvapením je Alexandr Bužek. Dynamický a rychlý hráč, který si může místo v týmu vybojovat dřív, než jsme plánovali. A jsem rád, že je zpátky v týmu i Filip Prebsl. Stal se z něj chlap jako hora, vyhrává souboje, má vše, co do moderního fotbalu potřebuje. I trenér říkal, že se jednoho dne do Slavie vrátí a bude patřit k oporám. Měl správný odhad.“

O brankáři Kinském a jeho smlouvě: „S Tondou jsme jednali už před zraněním Jindry Staňka. Řešilo se, že mu umožníme přestup se zpětnou opcí v příštím roce. Určitě jsme nebyli připraveni ho prodat nebo se ho vzdát. Jeho přáním je být jasnou jedničkou klubu. Věří si, nekompromisně a tvrdě se připravuje na kariéru veden svým otcem, rovněž úspěšným brankářem. A ve chvíli, která nastala, je logické, že dostane šanci rovnou. Nejsme zatím domluvení na prodloužení smlouvy, ale jednání probíhají. Obě strany mají vůli a myslím si, že výsledek oznámíme ještě před víkendem.“

O možných odchodech: „Trenér má ode mě garanci, že hráči, kteří jsou klíčoví pro cíle, které jsme vytyčili, neprodám. Samozřejmě, že ve sportu bychom nikdy neměli říkat nikdy, ale stojíme o to, aby základní jedenáctka zůstala pohromadě. K odchodům přesto může dojít, typově u Venci Jurečky, který má rok do konce smlouvy. Dovedeme si představit, že v případě dobré nabídky bychom ho mohli uvolnit.“

David Solnař @david_soln Nové VAR centrum, které vybudovala @production_o2tv:

◾ 4 pracoviště, kde může sedět až 16 specialistů

◾Při plném zatížení k dispozici 25 zobrazovacích jednotek

◾5 výkonných serverů disponuje kapacitou 40 signálů v jeden moment

◾Kalibrovaná ofsajdová lajna s certifikací FIFA https://t.co/6TJP0lAIeo oblíbit odpovědět

O rozhodčích: „Mám radost, kam se fotbal v Česku posouvá. Nově tady bude například ofsajd lajna, mám velkou radost z nového pracoviště VAR. Věřím, že do rozhodování na hřišti přinese větší klid, víc férovosti i spravedlnosti. Zároveň chci poděkovat předsedovi komise rozhodčích, panu Kovaříkovi, že i do Česka prosadil klíčová pravidla z Eura. K sudím budou přistupovat pouze kapitáni, přísněji se bude trestat chování laviček. Nekompromisní postoj rozhodčích se na Euru osvědčil a já bych si přál, aby fungoval stejně i v Česku. Může to přispět ke kultivaci našeho fotbalu.“

O nových projektech: „Dozorčí radě jsme předložili tři alternativní návrhy na novou mládežnickou akademii. Ať už bude zvolej kterýkoli, věřím, že fanoušci budou nadšeni. Pracujeme také na rozšíření kapacity stadionu, máme dvě varianty, ale kompletní návrh zatím nikoli. To je na akcionáři.“