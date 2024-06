Lize mistrů podřídíme vše. Tvrdík o cílech, brankářích i mladých nadějích

„Devadesát procent fanoušků mi dva měsíce nadávalo,“ vzpomínal na přelom roku 2017 a 2018, kdy se vedení s trenérem po vypadnutí ve skupině Evropské ligy rozloučilo a na jeho místo přivedlo z Liberce Jindřicha Trpišovského.

„Ukazuje se však, že Jindra byl trefa. Odvedl pro klub nejvíc, co mohl, a je součástí nejúspěšnější éry Slavie,“ pokračoval Tvrdík. „Podobných věcí bylo více, například nedávný kontroverzní příchod brankáře Jindřicha Staňka z Plzně. Na jaře nás ale tahal za výsledky.“

Slávistický předseda představenstva v novém klubovém podcastu Desítka z Edenu potvrdil i další třaskavý příchod, který se momentálně intenzivně chystá – z Viktorie jde do Edenu také reprezentační forvard Tomáš Chorý.

Tvrdík kromě toho také odpovídal na otázky, jež fanoušky momentálně nejvíce zajímají. O čem tedy mluvil?

O zraněném Staňkovi a jeho nejbližším programu:

„Jindrův stav je horší, než byly černé prognózy našich lékařů. Operace je v plánu 9. července, pojede s áčkem na soustředění do Aigenu, aby měl servis našeho zdravotnického týmu. Bude tam mít i rodinu. Soutěžní zápas letos pravděpodobně nestihne.“

O tom, kdo Staňka v bráně Slavie nahradí:

„Jindra je nezastupitelný. Bojovník, osobnost, po příchodu brzy patřil k lídrům, vychytal řadu bodů. Nahradit ho bude těžké, ale máme tři kvalitní brankáře. Zkušení Aleš Mandous a Ondra Kolář, u nějž se zdravotní stav podařil vylepšit tak, že by měl být schopen nastoupit i za áčko. K tomu velký talent Antonín Kinský. Mluvili jsme s ním i s jeho tatínkem (bývalým reprezentačním brankářem) o působení v klubu. Zaznamenali jsme, že nechce prodloužit smlouvu, chystali jsme variantu odchodu s opcí na zpětný odkup. Situace se Staňkem nás ale vede k tomu, že Tonda zůstane v klubu. Diskutujeme o novém kontraktu.“

O síle současného kádru:

„Jsme přesvědčení o maximální síle kádru. Máme devět českých reprezentantů, slovenského reprezentanta Ivana Schranze, špičkové zahraniční fotbalisty, jako je Oscar nebo Igoh Ogbu. Že kádr zůstane pohromadě, je neskonalá výhoda. Díky podpoře nového majitele Pavla Tykače můžeme říct, že trenér bude mít k dispozici všechny hráče aktuální sestavy, jaké si bude přát. Už si můžeme dovolit neprodávat hráče z ekonomických důvodů.“

O mladých nadějích:

„Máme fotbalisty, které jsme pořídili v minulosti, nebo prošli mládežnickou akademií, jež si stahujeme zpět – jsou to Daniel Fila či Filip Prebsl, jenž je v očích trenérů mimořádně schopný a talentovaný. Štěpán Chaloupek, kapitán Teplic, ještě posílí naši silnou defenzivu. Doplní je odchovanci z akademie, vidíme dva diamanty. Dominik Pech a Mikuláš Konečný budou v áčku, naši trenéři po dlouhé době připouštějí, že tihle dva mají na přímý skok do áčka bez hostování v jiném týmu.

O pohybech v kádru:

„Bavíme se o posílení útoku. V zimě jsme přivedli brankáře a zaměřili se na obranu, nyní je probléme ofenziva a kreativita. Počítáme s příchodem tří hráčů vysoké kvality na klíčové pozice: hrot (Chorý), křídlo, kreativní záložník. Příchody logicky vedou k odchodům. Mick van Buren a Muhamed Tijani dostali souhlas hledat si nové kluby.

O Lukáši Vorlickém, který v zimě přišel z Atalanty Bergamo a dostává se ze zranění kolene:

„Je jedním z našich rizikových projektů, ale ukazuje se, že to byla správná investice. Tvrdě na sobě pracuje, zdraví mu drží, v rezervě předváděl vynikající výkony. Skvělý kreativní hráč se super střelou. Na soustředění bude v plné zátěži, trenéři si ho chválí. Musíme dát akorát pozor, abychom návrat nezrychlili způsobem, který by ovlivnil jeho zranění. Považuju za realistické, že na podzim ho fanoušci uvidí v áčku. Má všechny parametry kreativní desítky, která nám tolik chybí.“

O tom, jaké má Slavia cíle:

„Sezonu, co je před námi, považuju za dosud nejdůležitější za celých osm let a dva měsíce, co ve Slavii jsem. Obrovská výzva. Poslední roky jsme dělali maximum pro sportovní úspěch, ale ekonomická stabilita měla prioritu. Trenér měl za úkol vychovat tři, čtyři hráče na prodej, pak dosáhnout skupiny Evropské ligy kvůli příjmům. Titul byl přáním, ale vždy na třetím místě. Nyní máme s novým majitelem srovnatelné podmínky s naším největším konkurentem. Máme velmi silný kádr a ve 14 měsících dvě příležitosti zahrát si skupinu Ligy mistrů. Nejprve za pár dní v kvalifikaci, ze třetího předkola na to máme čtyři zápasy. A pak jde do Champions League český mistr, čili na to máme 35 zápasů. Je to obrovský cíl a podřídíme mu všechno.“