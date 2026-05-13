Hostem Rozstřelu bude Jaroslav Tvrdík. Ptejte se šéfa fotbalové Slavie

„Tohle je největší ostuda za jedenáct let v klubu. Omlouvám se normálním fanouškům i divákům u obrazovek,“ říkal v sobotu večer Tvrdík.
9. květen 2026.
Datum, které dost možná změní Slavii, její přístup k fanouškům i celý český fotbal. Divoké scény z pražského Edenu obletěly fotbalovou Evropu.
Slavia se nyní vzpamatovává z kruté facky. Jak dál? Jaký vliv to bude mít na český fotbal? Proč se klub loučí s Chorým a Douděrou? A nezvažuje Jaroslav Tvrdík rezignaci? I o tom promluví v Rozstřelu na iDNES.cz.
Přitom sobotní večer měl být pro celou Slavii velkolepý. Oslavy titulu byly na spadnutí. Chyběly necelé čtyři minuty, Slavia vedla v derby nad Spartou 3:2.
Jenže když se slávistický gólman Markovič chystal k odkopu, vyvalila se na hřiště masa fanoušků Slavie. Někteří měli na hlavách kukly a se světlicemi běželi rovnou pod kotel fanoušků Sparty, další dokonce napadli hráče soupeře.
Verdikt disciplinární komise? Kontumace ve prospěch Sparty, desetimilionová pokuta a uzavření tribun na další čtyři domácí zápasy.