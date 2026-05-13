Chance Liga 2025/2026

Hostem Rozstřelu bude Jaroslav Tvrdík. Ptejte se šéfa fotbalové Slavie

Rozstřel   10:35
Fotbalová Slavia řeší šokující události, které se staly v závěru sobotního derby, kdy fanoušci vtrhli na hřiště, napadli hostující hráče i sparťanský kotel a utkání pak muselo být předčasně ukončeno. Klub vyfasoval pokutu 10 milionů, navíc odehraje čtyři domácí zápasy bez diváků. Co to znamená pro jméno a budoucnost klubu? Hostem pořadu Rozstřel na iDNES.cz bude předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Čtvrteční živé vysílání začíná ve 13.00.
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie. | foto: SK Slavia Praha

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík hovoří s novináři před mimořádným zasedáním...
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, hovoří k fanouškům...
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se speciální páskou k zápasu...
Čerstvá posila David Jurásek (vlevo) se slávistickým šéfem Jaroslavem Tvrdíkem.
„Tohle je největší ostuda za jedenáct let v klubu. Omlouvám se normálním fanouškům i divákům u obrazovek,“ říkal v sobotu večer Tvrdík.

9. květen 2026.

Datum, které dost možná změní Slavii, její přístup k fanouškům i celý český fotbal. Divoké scény z pražského Edenu obletěly fotbalovou Evropu.

Slavia se nyní vzpamatovává z kruté facky. Jak dál? Jaký vliv to bude mít na český fotbal? Proč se klub loučí s Chorým a Douděrou? A nezvažuje Jaroslav Tvrdík rezignaci? I o tom promluví v Rozstřelu na iDNES.cz.

Své otázky pro Jaroslava Tvrdíka pište ZDE

Přitom sobotní večer měl být pro celou Slavii velkolepý. Oslavy titulu byly na spadnutí. Chyběly necelé čtyři minuty, Slavia vedla v derby nad Spartou 3:2.

Jenže když se slávistický gólman Markovič chystal k odkopu, vyvalila se na hřiště masa fanoušků Slavie. Někteří měli na hlavách kukly a se světlicemi běželi rovnou pod kotel fanoušků Sparty, další dokonce napadli hráče soupeře.

Verdikt disciplinární komise? Kontumace ve prospěch Sparty, desetimilionová pokuta a uzavření tribun na další čtyři domácí zápasy.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 32 22 8 2 65:27 74
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Fotbalová Slavia řeší šokující události, které se staly v závěru sobotního derby, kdy fanoušci vtrhli na hřiště, napadli hostující hráče i sparťanský kotel a utkání pak muselo být předčasně ukončeno....

13. května 2026  10:35

Priske: S druhým místem nebudu nikdy spokojený. Derby? To se nemělo stát

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání s Plzní.

Před zápasem dokráčel pod kotel a fanoušky hecoval. Pumpoval rukama, zakřičel si, zatleskal. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že jde o hodně. Kdyby jeho tým doma porazil Plzeň, docvakl by...

13. května 2026  9:58

Šéf disciplinárky: O nižší pokutě uvažovat nešlo, pak rozhodla i pokora Slavie

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner po mimořádném zasedání.

Netrvalo jim to ani moc dlouho. Vyslechli si obě strany a přibližně za devadesát minut, čili za dobu trvání fotbalového zápasu, vynesli verdikt. „Co se týče dokazování, byla to nejkomplexnější...

13. května 2026  8:29

Jemelka jde na operaci kolena, o světový šampionát v Americe přijde

Hlavičkuje Junior Adamu z Freiburgu sleduje ho plzeňský Václav Jemelka.

Přestože ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. Kouč...

13. května 2026

Po derby dostal volno, pak opět vynuloval Plzeň. Surovčík má můj respekt, řekl kouč

Sparťanský brankář Jakub Surovčík zasahuje v utkání proti Plzni.

Že se nakonec do brány postaví, nebylo v případě sparťana Jakuba Surovčíka jisté ani pár hodin před utkáním. Nakonec ve vloženém ligovém kole proti fotbalové Plzni (0:0) vyběhl ve svítivě žlutém...

12. května 2026  23:48

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupiny o umístění a záchranu: program, zápasy

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Kdo sestoupí z fotbalové Chance Ligy? A kdo získá výhodu díky vítězství v play off o umístění? Nadstavbová část vrcholí nejen skupinou o titul, ale také zápasy o záchranu či vyřazovacími boji o...

9. května 2026  19:56,  aktualizováno  12. 5. 22:50

Dvorník: Nelíbí se mi odevzdávání dresů. V Baníku nejsou hráči, kteří by to flákali

Trenér Baníku Josef Dvorník během zápasu v Uherském Hradišti, kde Ostrava...

„Mám si vybrat mobil, který mi dáte?“ Ptal se s lehkým úsměvem trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník novinářů na tiskové konferenci po zápase v Uherském Hradišti, když před něj kladli nahrávací...

12. května 2026  22:45

Velký návrat do národního týmu? Neymar je v nominaci Brazílie na mistrovství světa

Neymar slaví branku v zápase proti Bolívii.

Útočník Neymar nechybí v širší nominaci brazilské fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti podle ESPN zařadil čtyřiatřicetiletého hráče, který za národní tým nehrál od...

12. května 2026  22:15

Sparta - Plzeň 0:0, tyče na obou stranách. Domácí se na vedoucí Slavii nedotáhli

Patrik Hrošovský (Plzeň) zpracovává balon v utkání proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté promarnili velkou příležitost dotáhnout se po sobotním kontumovaném derby na vedoucí Slavii. Ta v případě středečního vítězství nad Jabloncem obhájí ligovou trofej. Sparta ve...

12. května 2026  21:55

POHLED: Chorý je jako Suárez, sám se neuhlídá. Odteď za něj ručí Koubek

Tomáš Chorý ze Slavie hlavičkuje v zápase s Plzní.

S napětím se čekalo, jestli tam budou. A jsou. Tomáš Chorý a David Douděra, dva hříšníci, které po skandálním derby fotbalová Slavia vyřadila z týmu, se vmáčkli do širší nominace národního týmu....

12. května 2026  21:03

Slovácko - Baník 2:1, Rozhodly bleskové trefy. Ostravané mají k záchraně zase dál

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Baníkem Ostrava 2:1. O jejich druhé výhře po sobě rozhodly branky Michala Trávníka a Adoniji Ouandy během dvou...

12. května 2026  16:57,  aktualizováno  20:11

Zlín - Teplice 2:4, hosté prohrávali o dvě branky. V závěru otočili duel i s červenou

Momentka z utkání FC Zlín - FK Teplice.

Tepličtí fotbalisté zvítězili ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu ve Zlíně 4:2 a odvrátili hrozbu baráže. V úvodní dvacetiminutovce domácím zajistili vedení David Machalík a Tomáš Poznar,...

12. května 2026  17:05,  aktualizováno  20:06

