Chance Liga 2025/2026

Mých deset let ve Slavii. Z charity se stal miliardový byznys, říká Tvrdík

Autor:
  19:26
Už celou jednu dekádu šéfuje fotbalové Slavii. Jaroslav Tvrdík přišel k sešívaným v září 2015, kdy na zápasy v Edenu chodilo pár tisícovek diváků a sledovali Škodu, Pitáka či jakéhosi mladého kolohnáta Součka. Dnes hřeje slávistického bosse pět mistrovských titulů, Liga mistrů i pravidelně vyprodaný stadion, jehož tribuny se mají podle plánů zvětšit až na 40 tisíc.
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie. | foto: SK Slavia Praha

Tomáš Souček (vlevo) s Jaroslavem Tvrdíkem na křtu své autobiografie.
Momentka ze slavnostního představení nových slávistických dresů. Na snímku...
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie, na předsezonní...
Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík objímá řeckého záložníka Christose Zafeirise po...
27 fotografií

„Bylo to strašně těžkých deset let. Ale když vidím, kde Slavia je, že je stabilní klub, respektovaný v Evropě, s plány na nový stadion i akademii a majitelem, který ji miluje a má prostředky, jsem neskutečně pyšný,“ říká Tvrdík v novém čísle slávistického magazínu Halftime. „U Pavla Tykače vidím jeho lásku ke klubu a že každá dohoda s ním vždy platí.“

O čem ještě Tvrdík mluví?

O svých začátcích ve Slavii:
Před deseti lety a dnes? Slavia neměla nic. Začalo to vlastně jako charita. Záchrana nejstaršího českého klubu. Vždyť my jsme ji koupili bez hloubkové prověrky. Nebylo co prověřovat. Já jsem dekádu budoval byznysové vztahy v Číně a vložil je do toho, že přijde investor a společně s námi dá Slavii peníze. Byznysově to bylo šílenství. Třeba jsme zjistili, že klub má sice nejmodernější stadion, ale nemá na něj nájemní smlouvu. Dnes má Slavia Pavla Tykače a nemusí se bát, že by takové věci ještě někdy musela řešit. Jsme miliardovým sportovním byznysem s obrovským společenským přesahem a pozitivním dopadem na svět kolem nás.“

Slavia mění sportovní úsek, do čela jdou Kovář s Marešem. Logický krok, řekl Tvrdík

O předchozím majiteli Slavie:
První čínský management bral klub vážně. Druhý byl megalomanský. Třetí a čtvrtý měly postupně čím dál menší a menší zájem cokoliv řešit. Natož Slavii rozvíjet nebo nám pomáhat. A pak přišel úplný zlom. Ze stavu, kdy mi první šéf managementu CITIC v roce 2018 řekl, že když nebudeme příští rok první, tak mě vyhodí, tak jsme se dostali do situace, že zájem o Slavii byl nulový.“

Slávisté se radují z gólu Štěpána Chaloupka.

O své strategii:
Věděl jsem, že nechceme být standardní fotbaloví bafuňáři. Nechtěl jsem akceptovat, že existují nějaká pevná dogmata a že se prostě podle nich musíme řídit. Slovo musím nesnáším. S výjimkou musím platit daně a musím umřít. My jsme se nemohli chovat jako všichni ostatní. Museli jsme prodávat, hrát každý rok Evropu a často jít na hranu rizika. Až po prodeji Tomáše Součka už většina přestala říkat, že je Tvrdík neschopný.

O případu „Souček“:
První nabídka na něj byla kolem čtyř milionů z Bergama. Ta míra kritiky byla obrovská. Že nerozumím fotbalu, že jsem neschopný, že takovou nabídku odmítám. Jenže my jsme neměli na výběr. Potřebovali jsme prodat draho, jinak to ekonomicky nedávalo smysl. Navíc jsme věděli, že pokud jednou nebo dvakrát prolomíme „strop“, změní to pohled na celý český trh. A pak přišly nabídky z Brightonu, West Hamu, Monaka… A cena šla nahoru. První velký přestup nastavil laťku. Najednou přestali lidé říkat, že jsem blázen, když chci za hráče víc než 3,5 milionu euro. Díky nám se trh posunul. A my jsme od té doby vydělali na prodeji hráčů, a to i po odečtení nákladů, prostě čistý zisk, víc než 4 miliardy korun.“

Tomáš Souček (vlevo) s Jaroslavem Tvrdíkem na křtu své autobiografie.

O CSR projektech společenské odpovědnosti:
Nedávno jsem měl na Asociaci společenské odpovědnosti ČR pro více než 100 firem možnost představit naši vizi přístupu ke světu kolem nás, naše CSR projekty a ukázat konkrétní výsledky. Zároveň se trochu pochlubit žebříčkem Responsiball, ve kterém jsme porazili Manchester City, Barcelonu nebo Bayern Mnichov. Slavia má opravdu reálný vliv na společnost. Naše aktivity dokážou zachraňovat lidské životy, vzdělávat nebo třeba vést děti k většímu pohybu a lásce ke sportu. Víte, já už nehledám slávu a nechci být za každou cenu vidět. Ale do těchto aktivit se vždy rád zapojím. Je to moje srdeční záležitost.“

O fanoušcích Slavie:
„Myslím, že tak 98 – 99 % fanoušků jsou hrdí, váží si té éry a zapojují se do dění kolem klubu. Ať už aktivně, nebo tím, že nás podporují. Dělají s námi charitu, ptají se a diskutují. Tato část fanoušků mě neskutečně nabíjí. Pak je tu menšina, u které někdy cítím, jako by byla unavená úspěchem. Pět titulů, čtyři poháry, každoročně Evropa a nejhůře druhé místo. Za deset let? Úžasné. Vždyť my jsme jen prodejem hráčů a účastí v evropských pohárech vydělali skoro osm miliard korun.“

O odchodu ze sociální sítě X (dříve Twitter):
„Občas se tam podívám jako čtenář, ale jako aktivnímu účastníkovi mi nechybí. Dlouhé roky to pro mě byl skvělý nástroj. Zpětná vazba od fanoušků, sebereflexe, inspirace. Psali mi, co nefunguje, co je štve, co by chtěli jinak. A často měli pravdu. Snažili jsme se na to reagovat. Zlepšovat občerstvení, pivo, zázemí, komunikaci, drobnosti, které dělají ten celkový zážitek. Nemůžeš řídit velký klub jen z kanceláře, Twitter i další sítě byly spojka s realitou. Časem ale rostla toxicita, anonymní účty, útoky. V jistou chvíli jsem začal Twitter otevírat s pocitem obavy. A to je moment, kdy víš, že je čas na pauzu. Teď jsem rád, že mám ‚čistou hlavu‘. A jestli se někdy vrátím? Nevím.“

O svém onkologickém onemocnění:
„První dny po diagnóze to byla absolutní beznaděj. Ztráta půdy pod nohama. Pocit, jak kdyby ses propadal do bahna a mohl dýchat jen tenkým brčkem, a i to se ti pomalu začalo ucpávat. Měl jsem velkou obavu, že rakovinu nepřežiji. A co bude se Slavií, když umřu? To bylo hrozné. Poprvé v životě jsem měl opravdový strach. U jiných nemocí jsem to nikdy nevnímal. Rakovina je ale v hlavě pro každého spojená se smrtí, hřbitovem, koncem.“

Myslel jsem, že se už nevrátím. Tvrdík o své nemoci, trenéru Trpišovském i Slavii

O mentálním nastavení během léčby:
Pan profesor Betka mi oznámil mi, že pravděpodobnost nepřežití je kolem 70 procent. Já tam seděl jako opařený a on mi řekl: ,Vy vůbec nevíte, jaké máte štěstí. Všichni, kteří tu dnes byli před vámi, mají pravděpodobnost nepřežití sto procent. Nedívejte se na rakovinu jako na rozsudek smrti. Berte ji jako výstup na Mount Everest. Když se dnes normální, nepřipravený člověk bez kondice rozhodne vyběhnout na Everest, tak prostě umře. Ale když to vezmete jako vrcholový sportovní výkon. máte šanci.‘ A tohle se ve mně strašně chytlo. Cvičil jsem každý den minimálně hodinu, chodil jsem po chodbě na chirurgii, po ozařování jsem šel na rotoped a do posilovny, i když jsem tu posilovnu několikrát pozvracel. Ale měl jsem motto: Když cvičím, tak pořád žiji.“

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

ONLINE: Manchester United hraje doma s Bournemouthem. Zvítězí podruhé v řadě?

Sledujeme online
Fotbalisté Manchesteru United se radují z trefy do sítě Wolverhamptonu.

Fotbalisté Manchesteru United opět obstarají pondělní dohrávku anglické ligy. Na závěr 16. kola vyzvou doma Bournemouth, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

15. prosince 2025  20:50

Bilič už Čechy dvakrát odmítl, píší v Chorvatsku. Mluvil o večeři s Nedvědem

Chorvatský kouč fotbalistů West Hamu Slaven Bilič.

Ani chorvatský expert Slaven Bilič se trenérem české fotbalové reprezentace nejspíš nestane. „Nebudu hrubý a určitě bych neodmítl večeři s osobností, jakou je Pavel Nedvěd. Pane bože, vždyť on vyhrál...

15. prosince 2025  20:13

Mých deset let ve Slavii. Z charity se stal miliardový byznys, říká Tvrdík

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Už celou jednu dekádu šéfuje fotbalové Slavii. Jaroslav Tvrdík přišel k sešívaným v září 2015, kdy na zápasy v Edenu chodilo pár tisícovek diváků a sledovali Škodu, Pitáka či jakéhosi mladého...

15. prosince 2025  19:26

Liberecký gól proti Spartě správně uznán, řekla komise. Na Slavii sudí také bez chyb

Gól Lukáše Letenaye z Liberce v 79. minutě utkání proti Spartě.

Hojně diskutovaný druhý liberecký gól na Spartě (2:2) v 19. kole fotbalové Chance Ligy byl podle komise rozhodčích uznán správně. Koželuh si sice nastřelil vlastní ruku, jelikož však sám nebyl...

15. prosince 2025  16:50

Spartě se doma nedaří a je nejslabší pod Priskem. Nedáváme góly, štvalo Zeleného

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

V lize tam ztratili třikrát za sebou, ve všech soutěžích dokonce čtyřikrát z pěti zápasů. Sparťanským fotbalistům se doma nedaří. Přitom dlouho právě výkony na Letné zachraňovaly venkovní neúspěchy....

15. prosince 2025  14:57

Hradecký podzim? Horejše mrzí nedotažená špička a hodně zraněných

Trenér Hradce Králové David Horejš v zápase proti Mladé Boleslavi.

Ve druhém poločase předváděli pohledný fotbal, který bavil diváky a týmu přinášel šance. Jenomže z nich fotbalisté Hradce Králové v zápase s Mladou Boleslaví vytěžili jediný gól, kterým Václav Pilař...

15. prosince 2025  14:24

Slavia mění sportovní úsek, do čela jdou Kovář s Marešem. Logický krok, řekl Tvrdík

Přemysl Kovář, nový sportovní ředitel Slavie (vpravo) společně s klubovým šéfem...

Dva dny po odchodu předchozího sportovního ředitele Jiřího Bílka oznamuje pražská Slavia nové vedení sportovního úseku. Přemysla Kováře doplní Jakub Mareš a rozdělí si kompetence po vzoru fungování...

15. prosince 2025

Jak Emery po otřesném startu oživil Aston Villu. Ta boří datové modely a hraje o titul

Kouč Aston Villy Unai Emery během utkání na West Hamu.

Prvního gólu se v probíhajícím ligovém ročníku dočkali až v pátém kole na Sunderlandu (1:1). V tu chvíli byli fotbalisté Aston Villy se třemi body třetí od konce. A teď přetočte kalendář zpátky na...

15. prosince 2025  11:16

Co zasadíte v přípravce, sklidíte v lize. Páník o mládeži, klubismu i Brazilcích

Bohumil Páník, trenér Bzence, během utkání divize E proti Strání. (23. března...

Patří k nejzkušenějším českým fotbalovým koučům své generace. V minulosti Bohumil Páník vedl ligové týmy, zakusil zahraniční angažmá a se Zlínem si střihl i evropské poháry. Nepohrdl ale ani výzvou...

15. prosince 2025  10:12

Čepičky, prskavky, výhra a Frťala se šel otužovat. Skauti Teplic vyrazí do Afriky

Teplice, 13. 12. 2025, FK Teplice - Slovácko, 19. kolo první fotbalové ligy....

Podzim zakončili fotbalisté Teplic výhrou 1:0 nad Slováckem a posunuli se do první desítky ligové tabulky, ale pro jejich kouče Zdenka Frťalu to není žádný důvod k uspokojení, natož k lenošení. Ve...

15. prosince 2025  7:18,  aktualizováno 

NEJ Z LIGY: Potyčka trenérů na Spartě, Zlín našel nový talent. A je Veselý v ohrožení?

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Zatímco venku se jim daří, doma sparťanští fotbalisté strádají. Přitom pár týdnů nazpět to bylo přesně naopak. Remíza s Libercem 2:2 byla jejich třetí ztrátou na Letné v řadě a boj o titul se jim...

15. prosince 2025  9:45

Sudí: Ruka, ale dovolená. Jak nešikovnost vedla na Spartě ke gólu Liberce

Lukáš Letenay se raduje se spoluhráči z Liberce po gólu na 2:1 v 79. minutě...

Sparťané se zlobili: „Jasná ruka, to nemůže platit.“ Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč se z gólu svého mužstva na chvíli přestal radovat „Bál jsem se, že nám ho neuznají,“ přiznal. Po...

15. prosince 2025  7:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.