Tvrdík napsal dopis fanouškům. Mluvil o Tribuně Sever i o tom, jak v Edenu dál

Co zásadního chtěl Tvrdík slávistům sdělit?
Že k ověření identity vstupenek musí fanoušci používat občanské průkazy.
Že Slavia nezavede rozpoznávání obličejů biometrickými daty.
Že se zatím odkládá prodej permanentek na Tribunu Sever.
Pro všechny slávisty. Bez obalu
Kompletní znění dopisu Jaroslava Tvrdíka fanouškům si můžete přečíst na klubovém webu
Že Tribuna Sever už nebude průchozí.
Že stadion bude částečně rozdělený do sektorů a na Tribunu Sever se bude vcházet jen určenými vchody.
Že Slavii hrozí zavření hlediště i ve správním řízení a může se stát, že bez diváků odehraje celou sezonu.
„Fanoušci vždy na prvním místě. Taková je naše filozofie. Na té jsme stavěli a stavíme. A společně se nám to dařilo. Stali jsme se nejúspěšnějším a zároveň nejvíc profanouškovským klubem v zemi. Atmosféru v Edenu nám záviděla celá Evropa. Tolik kouzelných momentů. Na ty roky budu navždy hrdý. Právě proto mě tak bolí, co musím teď napsat,“ píše Tvrdík.
A připomíná výtržnosti v Plzni, při kterém došlo ke zranění i domácích fanoušků. „Pak přišlo ono derby. Nejtemnější den naší novodobé historie. Naši hráči byli vteřiny od nesmrtelnosti. Od toho, abychom doma, před vyprodaným Edenem, porazili svého největšího rivala a slavili titul přesně tak, jak o tom sní každý slávista.“
|
Posily číslo osm a devět. Slavia oficiálně potvrdila příchod N’Guessana s Diakitém
„Místo toho přišel šok. Nedohraný zápas. Násilí. Strach. Ostuda. Ten nejkrásnější možný večer se změnil v jeden z těch nejhorších vůbec. Bolí to dodnes a nepřestane,“ zdůraznil Tvrdík.
Slavia za nezvládnutelnou pořadatelskou službu dostala maximální možnou pokutu 10 milionů korun a disciplinární komise ji zavřela hlediště na čtyři zápasy, z toho dva si už odpykala.
„Aktuálně čelíme správnímu řízení Ministerstva vnitra ČR a reálně nám hrozí, že budeme celý rok hrát před prázdnými tribunami. Škody stále stoupají a v krajním případě se mohou vyšplhat až na sto milionů korun. A jméno Slavia, které roky znamenalo tituly, nejlepší fanoušky v zemi a projekty v CSR, jaké nám záviděla Evropa, se dnes ve zprávách objevuje ve spojení se slovy násilí a výtržnictví,“ upozorňuje Tvrdík.
|
Slavia po událostech v derby posiluje bezpečnost, přichází bývalí elitní policisté
„Chceme znovu stadion, na který budou tisíce fanoušků chodit na fotbal a slušně fandit svému týmu bez jakýchkoliv obav. Kteří berou na stadion svoje děti, kupují dresy, zpívají do ochraptění a v životě po nikom nehodili světlici. Se svým sousedem se neshodnou maximálně v hodnocení výkonu našich hráčů. A v tom je jádro všeho, co vám dnes píšu.“
„Chceme po vás, abyste se řídili zákony a my je budeme ctít také. Fanoušci, kteří budou respektovat návštěvní řád, se naše opatření v zásadě nedotknou,“ oznamuje Tvrdík.
Na severní tribunu klub nezahájí prodej permanentních vstupenek do doby, než získá jména viníků identifikovaných policií.
„Držitelé permanentek, kteří ničeho nedopustili, mají svá místa v rezervaci. A ti z vás, kteří byli zvyklí chodit na tribunu sever z jiných sektorů, když býval stadion plně průchozí, budou mít možnost změnit si svoje stávající místo do těchto sektorů již při přednostním nákupu permanentky na rok 2026/2027,“ poznamenává Tvrdík.