Nečekám zázraky, ale chci hattrick. Tvrdík o ambicích a plánech pro jaro

Slavia má za sebou jeden z nejlepších roků své více než sto dvacetileté historie: čtvrtfinále Evropské ligy. Double po sedmasedmdesáti letech. Základní skupina Champions League i suverénní rozjezd na cestě za obhajobou titulu.

„Co víc si může klub z České republiky přát?“ mrkl Jaroslav Tvrdík na kolegy za stolem i přítomné novináře. „Loňský rok byl jako sen a my chceme snít dál,“ pokračoval.

Slávisté chystají sportbar, který vzniká v prostorách bývalého casina a ponese jméno nového hlavního partnera, sázkové kanceláře Fortuna. „Bude tam zázemí pro fanoušky a hosty s restaurací pro víc než dvě stovky osob. Z restaurace bude výhled na stadion, chceme ji otevřít ideálně do začátku Eura 2020," říká klubový šéf Jaroslav Tvrdík. Klub investuje i do fanshopu, buduje novou posilovnu pro áčko, připravuje dvě vyhřívané tréninkové plochy za Edenem a chce znovu otevřít projekt mládežnické akademie.

Užíval si prostoru, který měl, trpělivě připomínal zářivé slávistické výsledky a podrobně prezentoval blízké i vzdálenější vize.

„Očekávání fanoušků i široké veřejnosti bude už vždycky měřeno mimořádným rokem 2019 a na nás všech v čele klubu je, abychom se s touto výzvou – v roce 2020 i v letech následujících – dokázali vypořádat. Do nadcházejícího roku vstupujeme s velkými ambicemi, ale zároveň i s pokorou,“ ujistil Tvrdík.

V čele Slavie stojí jako zástupce čínského majitele už čtyři roky. Coby předseda představenstva byl u dvou titulů i dvou pohárových triumfů.

„Moc rád bych završil svůj osobní ligový hattrick. S náskokem, který máme, ani nemůžeme mít jinou ambici než obhájit mistrovský titul,“ řekl, když mluvil o čtyřech hlavních cílech pro současnou Slavii.

Chce znovu postoupit do základní skupiny Ligy mistrů.

Chce udržet pohromadě manažerský i realizační tým v čele s trenérem Jindřichem Trpišovským, který by měl v Edenu brzy podepsat novou smlouvu.

Chce využít klidnějšího jara bez pohárových zápasů a s šestnáctibodovým ligovým náskokem v zádech k přebudování a omlazení kádru.

Chce zkvalitnit klubovou infrastrukturu od zázemí pro první tým až po výstavbu nové akademie.

A o kterých tématech ještě slávistický šéf Jaroslav Tvrdík ve čtvrtek hovořil?

O vylepšování jména Slavie: „Na podzim jsme získali respekt v celé fotbalové Evropě, byť jsme v Lize mistrů nepostoupili ze základní skupiny, neudělali jsme ostudu. Slavii viděly desítky milionů lidí z celého světa. Klub má možnost získávat už nejen české, ale i nadnárodní firmy za své partnery. Nevím, jestli můžeme uplynulý rok překonat, ale rádi bychom se mu alespoň vyrovnali.“

O současném kádru: „Odešla svatá trojice. Když se na mužstvo nyní dívám, cítím určitou prázdnotu. Není to jen o Tomáši Součkovi, o kterém vám trenér jistě řekne, že bude scházet nejvíc a naše hra bez něj bude vypadat zcela jinak. Podobné to je i s Milanem Škodou, legendou, který zde nechal své srdce i fantastický počet gólů, a Pepou Hušbauerem, který byl lídrem týmu v nelehkých dobách po převzetí současným akcionářem.

K jejich odchodům jsme ale sahali vědomě, kdybychom měli v lize třeba jen dvoubodový náskok, pravděpodobně bychom se zachovali jinak. Nesmíme a nechceme však nic podcenit, sice občas čtu, že vyhrajeme ligu i s juniorkou, ale není to pravda, protože česká soutěž je těžká a naši konkurenti budou dělat maximum pro to, aby nám to ztížili. My od jara nečekáme zázraky, chceme se především připravit na podzim a další sezony. Věřím, že nám tenhle tým bude dělat radost ještě několik příštích let.“

O trenéru Trpišovském: „Udržet náš fantastický trenérský štáb pohromadě považuji za jeden ze svých cílů. Doufám, že mimořádnou tiskovou konferenci k podpisu nových smluv budeme pořádat už brzy. Výsledky, kterých Jindra a jeho lidi za poslední dva roky dosáhli, jsou z mého pohledu až neskutečné. Jsem rád, že budeme pokračovat ve spolupráci i s Honzou Nezmarem, jenž vyjádřil touhou využít svou manažerskou kapacitu při řízení prvního týmu a částečně i béčka. Je velkým expertem a naprosto klíčovým člověkem pro vyhledávání hráčů. Jemu i trenéru Trpišovskému mohu v tomto ohledu bezmezně věřit.“

O novém kontraktu pro brankáře Koláře: „V zimě za mnou přišel s tím, že s Tomášem Součkem odejdou spolu. Prý jsou domluvení. A protože já už tehdy věděl, že Tomáš pravděpodobně přestoupí, vyděsil mě. Kdyby Ondra přestoupil, trenér by mi to neodpustil a dost možná bychom se teď spolu o chystaném prodloužení smlouvy pro něj a jeho realizační tým ani nebavili. Na Ondru jsme měli nabídku, která mohla překročit i deset milionů euro, ale teď máme dohodu, že budeme spolupracovat minimálně do léta 2021. Vážím si jeho přístupu.“

O zvyšujících se částkách za hráče Slavie: „Jsme rádi, že více než desetimilionová částka při prodeji Alexe Krále do Ruska nebyla jen nahodilost. Odchod Tomáše Součka, byť jde zatím jen o hostování, potvrdil trend. A byla to velká satisfakce, protože jsme od vás mnohokrát slyšeli, že se nám to, že ho držíme, nevyplatí. Že je příliš drahý, přitom opak byl pravdou. Prodeje nám vytvořily komfortní finanční polštář, nyní můžeme téměř jistě pracovat s tím, že v příštích třech letech budeme v černých číslech.

Náš byznysový plán ovšem nestojí pouze na odchodech, měli jsme vysoké příjmy i z mezinárodních soutěží, navýšili jsme příjmy ze vstupného, dostáváme peníze od partnerů a máme stabilního akcionáře, který nás podporuje a my se na něj můžeme spolehnout. Přebytek rozpočtu chceme investovat do zázemí, do posilovny, do mládežnické akademie a dalších projektů. Je skvělé, že si to můžeme dovolit.“