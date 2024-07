Tvrdík před fanoušky hájil mladé. A Olayinka? Už o něj neusilujeme, přiznal

„Za devět let svého působení ve fotbale jsem nezažil situaci, aby prodávající klub oficiálně potvrdil přijetí nabídky a s odstupem času od tohoto kroku odstoupil,“ napsal Tvrdík. „Důvody nejsou důležité, relevantní nebo zástupné. Nedělá se to. A vzhledem k pozici stran zapojených do jednání, jakož i posunu v čase, o tento transfer již neusilujeme.“

Je to velký zásah do letních plánů klubu.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik @Barta_Nor Neumim na to odpovedet. Mohu jen rici, ze jsem za 9 let sveho pusobeni ve fotbale nazazil situaci, aby prodavajici klub oficialne potvrdil prijeti nabidky a s odstupem casu od tohoto kroku odstoupil. Duvody nejsou dulezite, relevantni nebo zastupne. Nedela se to. Vzhledem k… https://t.co/rnZpIih5mR oblíbit odpovědět

Vždyť ještě před prvním ligovým utkáním na Slovácku (0:0) se o návratu nigerijského útočníka mluvilo jako o hotové věci. Tvrdík veřejně potvrdil dohodu se srbskou protistranou i samotným hráčem. Trenér Jindřich Trpišovský mluvil o klíčové posile pro boj o titul i Champions League: „Slavii má v srdci a znovu se za ni chce rvát. Hledali jsme jeho mentalitu. Je v nejlepším věku a toužil se vrátit.“

Ale nevrátí.

Přestup je nejspíš definitivně passé.

„Což nic nemění na tom, že do sezony vstupuje jedna z nejsilnějších Slavií posledních let,“ psal v pondělí v noci v jiném příspěvku na sociální síti X klubový šéf Tvrdík. „Datově – podle údajů transfermarktu – má kádr Slavie hodnotu cca 90 milionů eur, kádr Sparty 72 milionů a kádr Viktorky 40 milionů. Stále zní, že přišel jen Chorý. Přišel on, Fila, Prebsl, Chaloupek, Bužek (a ano, i on je posila a vypadá fantasticky).“

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik @TomasCharwy @Jarkol7 Nevysel nam prvni zapas na Slovacku. I pro me obrovske zklamani. Nic to ale nemeni na tom, ze do sezony vstupuje jedna z nejsilnejsich Slavii poslednich let. Datove - transfermarket - Slavia cca 90 milionu euro, Sparta 72 milionu euro, Viktorka 40 milionu euro. Stale zni, ze… https://t.co/sW3VfRfRRN oblíbit odpovědět

Právě mladé navrátilce z hostování Tvrdík v diskusi s fanoušky hájil.

„Přestaňte se tvářit, že tito hráči nejsou top posily! Jsou! Kdybychom je kupovali ze zahraničí, stáli by každý miliony eur. Jsou to naprosto skvělí hráči, kteří si zaslouží svoje místo v A-týmu. A přestaňte se tvářit, že nejsou ‚velká‘ posila jen proto, že se vrátili z hostování!“ zdůraznil.

Podle Tvrdíka na některé z nich leží na stole nabídky v řádu vyšších milionů eur, byť konkrétní kluby či soutěže nejmenoval. A zájem je i o další slávistické hráče včetně liberijského středopolaře Oscara Dorleyho.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik @alois_veliky Prebsl byl nejlepsi hrac posledniho zapasu. Fila byl skvely v utoku. Kinsky je famozni v brane. A Vorlicky muze byt totalni gamechanger. Prestante se tvarit, ze tito hraci nejsou TOP posily! JSOU! Kdybychom je kupovali ze zahranici, stali by kazdy miliony eur. Jsou to naprosto… https://t.co/aW7lJ0lfsd oblíbit odpovědět

„Chceme budovat silný tým s ambicí bojovat o ligový titul a úspěchy v pohárech UEFA. Je skvělé, že díky silnému majiteli nemusíme prodávat hráče z ekonomických důvodů zajištění provozu. Můžeme lépe optimalizovat kdy, kdo a za kolik. Neznamená to ale, že nepřestoupí nikdy nikdo,“ napsal Tvrdík.

Na předsezonní tiskové konferenci trenérovi slíbil, že hráče ze základní sestavy neprodá. Šestadvacetiletý Oscar je jedním z nich.

„Nemůžeme mít sen, že Slavia, jakkoli ji milujeme, je koncovou destinací hráčů, kteří mají na to hrát v top pěti ligách. Oscar je můj nejoblíbenější hráč a budu usilovat o to, aby v aktuální sezoně neodešel. Zároveň ale chápu, že den, kdy bude chtít jít, přijde.“

Slavia na startu sezony remizovala 0:0 na Slovácku a poté doma smetla 4:0 České Budějovice. Před vstupem do kvalifikace Ligy mistrů proti belgickému Saint-Gillois ji v pátek v podvečer čeká ještě ligový šlágr v Liberci.