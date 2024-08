Tvrdík se opřel do Fouska i nového šéfa disciplinárky: Jeho volba byla chyba

Je to šest týdnů, kdy ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA) zvolil do čela disciplinárky advokáta Jiřího Matznera, jenž nahradil Richarda Bačka. A nový šéf na sebe rychle upozornil. Vysoké pokuty za pyrotechniku, dvouměsíční distanc pro libereckého hráče Ghaliho, který nešťastným podklouznutím zlomil nohu pardubickému soupeři Kalabiškovi...

„Nevybrali jsme ho, ale podpořili stejně jako dalších 20 klubů z 32. Chtěli jsme změnu, zkušeného advokáta, který zná disciplinární řád. Ale tohle nevyšlo. Čekáme, že bude poslouchat Ligový výbor a grémium, že bude plnit zadání. A on mluví o tom, jak změní fotbal? Být jím, tak rezignuji,“ uvedl Tvrdík, předseda představenstva Slavie, v podcastu Ondřeje Koutníka a Radka Pokorného.

O čem ještě mluvil?

O Petru Fouskovi, předsedovi FAČR: „Je smutné, že když se Petr ujal funkce, zapomněl na své voliče a přísliby. Pomáhal jsem moderovat jeho dohodu s Vladimírem Šmicerem a apeloval na to, že když mu Vláďa ustoupí, tak aby dostal prostor na své myšlenky ve vedení FAČR. Což se nestalo. Byl v čele Sportovní rady, ale ta byla spíš formální, ukázalo se, že nemá žádnou pravomoc a vliv, takže se na protest rozpustili. Vadí mi, že Petr málo komunikuje, chová se jako císař, co má svoje léno, ale neuvědomuje si, že musí hlavně mluvit s lidmi. Nedokázal spojit fotbal, každá valná hromada je utrpení. Teď nemá podporu skoro nikoho. Své voliče opustil a nové nezískal. Ano, byl zvolen do Výkonného výboru UEFA, otázka je, k čemu to našemu fotbalu je. Pokud je s ním spokojen prezident UEFA, ať zůstane tam, ale kandidovat do čela FAČR by znova neměl.“

O své kandidatuře do předsedu FAČR: „Já určitě kandidovat nebudu. Jsem příliš spojen se Slavií. V čele FAČR by neměl být takto vymezený kandidát, musí mít důvěru napříč celým fotbalem. A za druhé, mám rád Slavii, práce na svazu by mě neuspokojovala.“

O vhodném předsedovi: „Minule jsme stáli proti Karlovi Poborskému. Skončil druhý a přijal to s noblesou. Zůstal na FAČR, pracoval, sleduje trendy, komentuje fotbal, stal se členem disciplinární komise. Zaslouží si otázku, zda by o kandidatuře nechtěl uvažovat. Kdo další? Možná Zdeněk Grygera. David Trunda byl chvíli relevantním kandidátem, ale teď si pořídil klub, Mladou Boleslav, půjčil si na to peníze a asi se bude starat hlavně o svůj klub.“

PORAŽENÝ KANDIDÁT. Karel Poborský (vpravo) gratuluje svému soupeři, novému předsedovi FAČR Petru Fouskovi.

O pyrotechnice: „Evropa šla cestou zákazu, ale ukázalo se, že fanoušci to neakceptují. Já jsem fanouškem pyrotechniky řízeným způsobem, zároveň zákaz respektuju. Najděte mi zemi a klub, který našel cestu, jak se s pyrem vypořádat, a já se tam zajedu podívat a udělám to podobně. Mysleli jsme, že zákon o pyrotechnice dokážeme prosadit. Nakoupili jsme kamerové systémy a infra kamery, takže když přišel výtržník příště na stadion, kamera zablikala a fanouška identifikovala. Jenže Úřad pro ochranu osobních údajů nám tyto systémy zakázal. Policie nám nemůže dát jméno fanouška, který porušil pravidla, a kterému bychom mohli dát zákaz chodit několik let na stadion. Ale chceme rozpoutat diskuze s Ministerstvem vnitra, s vládou a politiky, aby se začali na pyrotechniku dívat jako na ohňostroj. Vždyť je to i dobrá propagace fotbalu. Čtyřicet procent lidí chodí na fotbal i kvůli tomu, co se děje mimo hřiště – před stadionem a na tribuně. Na policii se ani nezlobím, ta provádí to, co říká zákon. Tohle je práce politiků. Na fotbal by si měli najít čas. Rád bych poprosil ministra vnitra Víta Rakušana, aby si našel čas na pět největších profesionálních klubů a setkal se s námi.“

O české fotbalové reprezentaci: „V mládežnickém fotbale a výchově hráčů nám Evropa trochu utekla a odpovídá tomu stav české reprezentace. Ale Ivanu Haškovi věřím. Byla velká chyba, že trenéři byli jmenováni jen chvíli před Eurem, dlouho se čekalo. Sílu týmu zhodnotíme až během kvalifikace na mistrovství světa. Tým rozhodně není špatný, má potenciál. A Slavia je páteří reprezentace. Vždyť ve Slavii je 11 hráčů, kteří byli v českém nebo slovenském nároďáku.“

O Pavlu Tykačovi, majiteli Slavie: „Pro mě je sen mít takového akcionáře. Vždyť jen já sám jsem zažil, že Slavia byla čtyřikrát v existenčních problémech. Teď má náš klub stabilitu, což je to nejdůležitější. Pavel říká, že si fotbal nekoupil jako hračku, chápe, že nebudeme jen vyhrávat. Je šťastný, že klub má, těší se, až vybudujeme mládežnickou akademii na Šeberově, čímž učiní ze Slavie úspěšný středoevropský klub. Líbí se mu rozměr dobra, který poskytujeme, že pomáháme lidem. Na fotbal chodí celá jeho rodina, paní Ivana převzala záštitu nad ženským týmem... A tvrdí, že pokud budeme fotbal dělat dobře, titul dřív nebo později přijde.“