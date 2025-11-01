Chance Liga 2025/2026

Svozil o vzepětí Dukly po půli: Někdy pomůže, když se „chytnete za rypák“

V prvním poločase byl se spoluhráči zralý málem na ručník, jeho Dukla však v Pardubicích i díky pořádnému kusu štěstí ztrácela jen 0:1. Ve druhém vyrovnala a nebylo daleko od vítězství. „Vytvořili jsme si tam dost šancí, mohli jsme i vyhrát. Ale musíme s pokorou vzít bod a makat dál,“ řekl obránce Jaroslav Svozil.

Jablonecký Lamin Jawo a Jaroslav Svozil z Dukly sledují míč. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Úvodní půle, to přitom byla z pohledu hostí na pardubickém Stadionu Arnošta Košťála vážně noční můra. Žádná střela na branku ani mimo, kromě inkasované branky několik domácích tutovek, mezi nimi i Saarmovo břevno po rohovém kopu Šimka.

„Pardubice tam byly jasně lepší. Náš gólman Matrevics nás naštěstí udržel ve hře, přežili jsme tam iks situací. Chci mu poděkovat,“ prohlásil Svozil.

Jeden by si myslel, že se potom v kabině strhla dokonalá bouře, nicméně tak to prý nebylo. Trenér David Holoubek dokonce nikoho nevystřídal.

„Něco jsme si řekli, do druhé půle jsme chtěli vstoupit aktivněji, agresivněji, vytvořit si nějaké příležitosti a s tím zápasem něco udělat,“ líčil Svozil. „Myslím, že se nám to povedlo.“

Sám v šatně hlas nezvyšoval už jen z toho důvodu, že se trochu styděl za vlastní výkon, nechtěl být za pokrytce.

Pardubice - Dukla 1:1, domácí vedli, o výhru je připravil vlastní gól

„Věděl jsem, že jsem nehrál dobře, a nějaké vyřvávání moc rád nemám. Spíš mluvili trenéři a my si pak jen něco vysvětlili, aby nám to na trávníku začalo víc ladit,“ přiblížil.

Debata evidentně dopadla na úrodnou půdu. Jen za prvních pět minut druhé půle si Dukla vypracovala tři vyložené šance a nakonec se jí, byť až v 60. minutě, podařilo srovnat. Pardubický stoper Bammens smolně tečoval za svého brankáře Šeráka pokus Kadáka.

„Někdy pomůže, když se všichni, s prominutím, chytneme za ‚rypák‘, a hráči, kterým to předtím nešlo, dostanou prostor to odčinit,“ konstatoval Svozil.

Dukle podle něho pomohla mimo jiné změna v presinku.

„Už jsme nehráli střední blok, který nám nefungoval. A byli jsme i přesnější po zisku míče, získali klid na kopačkách na poslední třetině hřiště. Byli jsme taky nebezpeční ze standardních situací,“ shrnul Svozil.

Pardubicím rovněž začala docházet energie, před přestávkou se do značné míry vydaly.

„Běžecky se vydaly. Prostřídaly a už neměly tu šťávu,“ všiml si Svozil.

Za stavu 1:1 Dukla ještě na chvíli dostala možnost zahrát si přesilovku po vyloučení Surzyna, ale času už nezbývalo moc.

„Nastavovalo se málo, už to bylo takové hektické, šli jsme tam dlouhým balonem a nedopadlo to,“ poznamenal Svozil.

Po pauze na procitnutí Dukly zareagovali i její fanoušci v hostujícím kotli, kteří podstatně přidali na decibelech.

„Pro každý tým je ve venkovním utkání ohromná pomoc, když nějací lidi přijedou. Musím je pochválit, byli slyšet. Doufám, že jsme jim aspoň tím druhým poločasem udělali radost,“ řekl Svozil.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 13 9 3 1 25:12 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
6. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
8. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 4 4 5 11:14 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
