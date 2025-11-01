Svozil o vzepětí Dukly po půli: Někdy pomůže, když se „chytnete za rypák“

Úvodní půle, to přitom byla z pohledu hostí na pardubickém Stadionu Arnošta Košťála vážně noční můra. Žádná střela na branku ani mimo, kromě inkasované branky několik domácích tutovek, mezi nimi i Saarmovo břevno po rohovém kopu Šimka.
„Pardubice tam byly jasně lepší. Náš gólman Matrevics nás naštěstí udržel ve hře, přežili jsme tam iks situací. Chci mu poděkovat,“ prohlásil Svozil.
Jeden by si myslel, že se potom v kabině strhla dokonalá bouře, nicméně tak to prý nebylo. Trenér David Holoubek dokonce nikoho nevystřídal.
„Něco jsme si řekli, do druhé půle jsme chtěli vstoupit aktivněji, agresivněji, vytvořit si nějaké příležitosti a s tím zápasem něco udělat,“ líčil Svozil. „Myslím, že se nám to povedlo.“
Sám v šatně hlas nezvyšoval už jen z toho důvodu, že se trochu styděl za vlastní výkon, nechtěl být za pokrytce.
Pardubice - Dukla 1:1, domácí vedli, o výhru je připravil vlastní gól
„Věděl jsem, že jsem nehrál dobře, a nějaké vyřvávání moc rád nemám. Spíš mluvili trenéři a my si pak jen něco vysvětlili, aby nám to na trávníku začalo víc ladit,“ přiblížil.
Debata evidentně dopadla na úrodnou půdu. Jen za prvních pět minut druhé půle si Dukla vypracovala tři vyložené šance a nakonec se jí, byť až v 60. minutě, podařilo srovnat. Pardubický stoper Bammens smolně tečoval za svého brankáře Šeráka pokus Kadáka.
„Někdy pomůže, když se všichni, s prominutím, chytneme za ‚rypák‘, a hráči, kterým to předtím nešlo, dostanou prostor to odčinit,“ konstatoval Svozil.
Dukle podle něho pomohla mimo jiné změna v presinku.
„Už jsme nehráli střední blok, který nám nefungoval. A byli jsme i přesnější po zisku míče, získali klid na kopačkách na poslední třetině hřiště. Byli jsme taky nebezpeční ze standardních situací,“ shrnul Svozil.
Pardubicím rovněž začala docházet energie, před přestávkou se do značné míry vydaly.
„Běžecky se vydaly. Prostřídaly a už neměly tu šťávu,“ všiml si Svozil.
Za stavu 1:1 Dukla ještě na chvíli dostala možnost zahrát si přesilovku po vyloučení Surzyna, ale času už nezbývalo moc.
„Nastavovalo se málo, už to bylo takové hektické, šli jsme tam dlouhým balonem a nedopadlo to,“ poznamenal Svozil.
Po pauze na procitnutí Dukly zareagovali i její fanoušci v hostujícím kotli, kteří podstatně přidali na decibelech.
„Pro každý tým je ve venkovním utkání ohromná pomoc, když nějací lidi přijedou. Musím je pochválit, byli slyšet. Doufám, že jsme jim aspoň tím druhým poločasem udělali radost,“ řekl Svozil.