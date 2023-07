Svoje místo musíte získat na hřišti. Svozil se za Karvinou bude rvát

„Jo, sešlo se to,“ usmál se Jaroslav Svozil. „Moc gólů nedávám, mám jich s tímto všehovšudy myslím šest. Důležité ale je, že jsme vyhráli a byli za tu dřinu v přípravě odměněni.“ Pořádnou dřinu má za sebou i Svozil, který se od zimy po těžkém zranění kolena rval o návrat do sestavy ostravského Baníku.

Za ten v květnu nastoupil na šest minut proti Brnu. To si po dvanácti měsících a 25 dnech znovu zahrál první ligu. Pak stihl zápasy se Zlínem a Pardubicemi a teď...

Je posilou Karviné.

Přišel jste řídit obranu, burcovat spoluhráče. Je to tak?

Když se podívám, kolik je tu kluků mladších než já... Těch zkušených a starších je tady pár. Letos mi bude třicet, takže vnímám, že bych měl mít nějakou roli. Ale nerad se tlačím do toho, že přijde Svozil z Baníku a měli byste si z něho sednout na prdel. To nemám rád. Pravda leží na hřišti. Na něm si v každém týmu musíte vydobýt nějaké postavení. Mám to tady stejně. Nepřišel jsem s tím, že jsem Svozil a budu hrát všechno. Tak to nefunguje.

Je pro vás organizace obrany náročnější, když máte v kádru jedenáct cizinců?

Ti byli i v Baníku. Ale jo, někdy je komunikace složitější v tom, že když v rychlosti na někoho zařvete česky místo anglicky go back, a on nerozumí, ta vteřina třeba chybí. Ale zdejší mužstvo mě překvapilo, jakou má kvalitu.

Tu jste předvedli proti Zlínu, kdy jste podali soudržný výkon. Nikdo nic nevypustil, že?

Jo, jo. Přišel jsem před čtrnácti dny a nevěděl, jak to bude vypadat. Ale ti kluci mají jeden vedle druhého kvalitu. Proti Zlínu bylo v sestavě šest nováčků a mně připadalo, jako by ti kluci hráli ligu pět let. Ale byl to první zápas, musíme jít dál a nedělat z jedné vlaštovky nějaké závěry.

Lákal vás do Karviné i Jan Žídek, s nímž jste hrával v Opavě?

V kontaktu jsme byli pořád, ale stejně znám z Baníku i Lukyho Budínského. Oslovil mě trenér Hejdušek, pan Vlk (sportovní ředitel). Měli jsme sezení, udělalo to na mě velký dojem. Velké plus je, že bydlíme s rodinou v Ostravě, takže to mám kousek. I to hrálo velkou roli.

Jak vám bylo, když jste se dozvěděl, že Baník už s vámi nepočítá?

Byl jsem domluvený, že půjdu normálně do přípravy a ukážu, že na to mám. Byl jsem připravený bojovat. Nejsem typ člověka, který by někam utíkal. Ale byla to taková rychlá akce. Hráli jsem s Myjavou, cítil jsem se dobře, jenže pak mi řekli, že se mnou už nepočítají. Tak jsem řekl: Dobře, je to fotbal, půjdu pryč. Nehledal bych za tím nic zvláštního. Tak to chodí. Chci hrát ligu, fotbal, protože ho miluju, a za tím si půjdu.

Zklamaný nejste?

Jsem, protože Baník mám rád. Přirostlo mi to tam k srdci. V Ostravě se mi narodila dcera, takže jsem z toho odchodu nebyl nadšený. Ale musím jít dál, makat. Teď jsem v Karviné a budu jí dávat sto procent.

Po té dlouhé pauze, po operaci kolena, jste už fyzicky v pořádku?

To jsem byl už na konci sezony v Baníku, shodou okolností i tehdy jsem odehrál celý zápas ve Zlíně. K tomu jsem nastupoval za béčko. Už asi čtyři měsíce se cítím úplně v pohodě. Ale nebudu kecat, někdy se koleno ozve, když je větší zátěž, posilovna, tvrdý povrch. Ale kluci, kteří prodělali ten křížák, mi říkali, že tak to je. S tím se budu muset naučit žít a nejlepší náplast je výsledek, jaký jsme udělali teď proti Zlínu.

Takže platí, co říkal trenér Tomáš Hejdušek, že do Karviné nejdete po zranění pouze dohrát kariéru, ale že pořád chcete něco dokázat?

Mně je devětadvacet, a když mi to zdraví dovolí, chtěl bych hrát dlouho jako mé vzory Pavel Zavadil, Jirka Fleišman, Honza Laštůvka. Mají svůj věk a pořád jsou platní, fotbal milují. Chci hrát, hrát a hrát, protože fotbal miluju.

Jaroslav Svozil, obránce fotbalistů Baníku Ostrava, během tréninku

Může vám působení v Karviné vyhovovat podobně jako v Opavě, kde jste rovněž řídil obranu?

Uvidíme. Za čtrnáct dnů se můžeme bavit jinak, když udělám nějakou chybu. Teď se cítím dobře a chci dokazovat, že na to mám. A nejen Karviňákům, ale i lidem, kteří mi nevěřili.

V sobotu vás čeká duel v Olomouci, kde jste začínal.

Bude to úplně něco jiného než proti Zlínu. Musíme bojovat a tahat za jeden provaz jako teď v sobotu.