Karvinský stoper Svozil: Na startu musíme urvat co nejvíce

„Měl jsem menší zdravotní problémy. Navíc jsem dostal čtvrtou žlutou kartu, takže v Plzni (ve 13. kole – pozn. red.), kde kluci vyhráli 1:0, jsem nemohl hrát,“ popsal Jaroslav Svozil trable ze závěru podzimní části první ligy. „Důležité je, že se nám povedlo uhrát nějaké body. A co se týče mě, tak to ve fotbale chodí. Bojuji každý trénink, každý zápas o to, abych byl v sestavě.“

Upozorňuje, že nikdo nemá místo na hřišti jisté. „Jsou tady hladoví kluci, ale nic bych v tom nehledal, jestli hraju, nebo ne. Máme před sebou těžký los, takže jestli nastupuje ten, nebo onen, na tom nesejde. Potřebujeme uspět.“

Nebudou do nadcházejících zápasů se Spartou, Pardubicemi a Slavií, které budete hostit během osmi dnů, potřeba vaše zkušenosti?

To je otázka na trenéra. Ale makám, cítím se dobře, koleno mě vůbec nebolí a to je pro mě důležité. Jsem nachystaný. A jakou trenér zvolí sestavu, je na něm.

S Jiřím Bederkou a Dávidem Krčíkem jste byli tři stopeři v kádru. Přes zimu k vám přibyl z rezervního celku devatenáctiletý Brazilec Kauan Carneiro Da Silva. Jak se vám jeví?

Má neskutečnou postavu (měří 193 centimetrů – pozn. red.), je rychlý. Samozřejmě je mladý, takže se potřebuje otrkat, ale potenciál určitě má.

Vnímáte, že start jarní části první ligy bude pro vás smrtící?

Hrajeme doma, chceme ukázat, že se s námi musí počítat. Musíme urvat co nejvíce. Čím víc, tím líp. Sparta i Slavia jsou favorité a s Pardubicemi si to rozdáme.

Nebudete se soustředit především na duel s Pardubicemi?

Ne, ne, ne. Všechny tři zápasy jsou důležité, ve hře je devět bodů, ať je to Sparta, nebo Slavie. My jim nebudeme chtít dát nic zadarmo. V sezoně jsme už párkrát překvapili.

Dá se říct, zda se tým přes zimu někam posunul?

Určitě. Jsme už nějakou dobu spolu, trenér je s námi delší dobu, takže už někam směřujeme, něco jsme nacvičili. Ale vždy vše ukážou až zápasy. Můžeme si říkat, že to vypadá dobře, nebo naopak špatně, v přípravě můžete všechno vyhrát, nebo prohrát, ale první kolo může být úplně jiné.

Potřebovali jste posílit ofenzivu, do níž přišel Martin Regáli. K tomu se zdá, že se v přípravě rozstřílel útočník Martin Doležal.

Jo, nechci za Marťase (Doležala) mluvit, ale měl nějaké tréninkové manko, když přicházel, a teď to dohnal. V přípravě vypadal velice dobře. A Maťo Regáli je rychlostní typ, má přednosti ve hře jeden na jednoho. Mohlo by si to sednout.

A co obrana?

První zápasy nám ukážou, jak na tom jsme, takže hodnotit v půlce sezony, jestli nám něco funguje, nebo ne, je předčasné.