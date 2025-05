Z toho, že se historie částečně opakuje a hlavně že z jihomoravské vísky opět (a nyní už asi definitivně) následkem stěhování klubu odchází profesionální fotbal, někdejší drnovický kapitán radost nemá.

„Kdyby mě to nemrzelo, tak by se mnou bylo něco špatně,“ poví Schindler v jedné z kanceláří stadionu ve Vyškově, kde trosky stávajícího druholigového celku po přesunu do Příbrami zůstanou a budou pokračovat v krajské soutěži. Jednou z variant je, že tyto „pohrobky“ povede právě on, dosud je v MFK Vyškov předsedou spolku a zastřešuje mládež.

ONLINE: MFK Vyškov – FK Dukla Praha Středa, 18:00. První zápas baráže budeme sledovat podrobně.

Schindler se nezdráhá přiznat, že na středeční historicky poslední profesionální zápas na drnovickém stadionu, jímž je úvodní duel baráže Vyškova proti Dukle, půjde s nostalgií.

Co vám před rozlučkou drnovického stadionu běží hlavou?

Že to je i pro mě poslední zápas, kdy tam vkročím. Ze své pozice jsem se snažil o spojení vyškovské a drnovické mládeže, ale neúspěšně. Že tam nechtějí dospělý fotbal, to se mi těžko komentuje. Mrzí mě, že se na tamním stadionu už hrát nebude, zažil jsem tam spoustu krásného, ale dovedu pochopit i ty, jimž by zkrátka tým v lize v Drnovicích vadil. Pro nás ve Vyškově to znamená, že nám tu zůstane 1. A třída, musíme to brát jako fakt.

Může být větší ironie než ta, že jde fotbal z Drnovic zrovna do Příbrami?

Když prodáváte auto, tak je vám jedno, kdo ho koupí. Hlavní je cena. Příbram má stadion, má nádherný areál, taky jsem tam řadu let odehrál. A že pan Starka (bývalý majitel Příbrami a dosud velká persona tamního klubu) využil možnosti a sáhl po nabídce Vyškova, to mu nemůže nikdo vyčítat.

Jaroslav Schindler letos v srpnu mu bude 55 let

za Drnovice hrál na přelomu tisíciletí, celkem za ně nastoupil do 82 zápasů

hrál na přelomu tisíciletí, celkem za ně nastoupil do 17 let se věnuje fotbalu ve Vyškově u mládeže

Ironií myslím to, že 23 let po hromadném prodeji drnovických hráčů – včetně vás – do Příbrami se tamtéž stěhuje celý klub.

Přechází tam „jen“ licence na druhou ligu. Žádnou ironii v tom nespatřuji. Tehdy tahali za nitky lidé jako Radovan Krejčíř, šlo o obchod, nemá cenu to otvírat.

Dojmy máte letos podobné jako tenkrát?

Tehdy jsem přestupoval jako hráč, neměli jsme jinou volbu a vlastně jsme byli rádi, že nás někdo bude platit. V Drnovicích vyschla studna, výplaty se zpožďovaly nebo nebyly vůbec, a asi i proto, že jsem v Příbrami už dřív působil, jsem se s tím přestupem v klidu smířil. Svým způsobem to bylo vysvobození.

Jaroslav Schindler v dresu Příbrami.

Dovedete se díky tehdejší zkušenosti vžít do psychiky stávajících hráčů Vyškova, kteří sice v baráži zabojují o postup do první ligy, ale vědí, že klub končí?

Vidím velký rozdíl – my jsme byli tehdy bez peněz, dnešní kluci mají vytvořené kvalitní podmínky a myslím si, že jim nikdo nic nedluží. Bojují do konce sezony o to, aby si udělali jméno, ať budou pokračovat kdekoliv. Chápu, že je to pro ně složité, vytvořili si k Vyškovu vztah, ale můžou si vybrat, kam odtud zamíří dál.

To vy jste na jaře roku 2002 stávkovali, když vám tehdejší drnovický boss Jan Gottvald přestal platit úplně.

Ne, na stávku nedošlo. Vypadalo to, že se stávkuje, ale scházeli jsme se, udržovali jsme se v kondici. Celé to bylo na hraně. Na stadionu netekla teplá voda, obědy nebyly, výplaty nebyly. Za takových okolností jdete místo tréninku raději hrát squash, při němž pro sebe dost uděláte a ještě se po hře normálně osprchujete.

Vyčítal jste tehdy jako kapitán týmu Gottvaldovi, že se o mužstvo lépe nepostaral?

Nikomu, kdo shání peníze do fotbalu, nelze nic vyčítat. Je to tvrdá práce od rána do večera s nejistým výsledkem.

Fotbalový fukncionář Jan Gottwald.

Gottvald napřed Drnovice vytáhl do pohárové Evropy, ale pak se do svých finančních problémů zamotal natolik, že o ně přišel.

Protože nedokázal být při zemi. Pořád chtěl někam stoupat, být někde jinde, než jsme reálně byli. Věřil jsem tomu, že pojmy jako rozpočet nebral vůbec vážně.

Zvenčí to vypadalo, že se rozhoduje především impulzivně.

Skoro až chaoticky. Žil ve vlastním snu, nenechal se omezovat nějakými pravidly. Jednu možnost prodat Drnovice prováhal, pořád o nich chtěl rozhodovat, až toho na něho bylo už moc.

Když jeho problémy vyvrcholily a mocní muži v čele se Starkou a Krejčířem mu milovaný klub pod rukama rozebrali, pár hráčů ze zmíněné devítičlenné skupiny včetně vás v Drnovicích zůstalo na hostování. Prý jste ale měli za úkol prohrávat a zajistit, aby Drnovice sestoupily. Bylo to tak?

Nebylo. Pravdu vědí jenom funkcionáři, a ve fotbale platí často to, že se něco vypustí jako fáma, aby se podráždila konkurence. Viděl jsem toho kolem fotbalu dost a mluvit o tom rozhodně nebudu.

Přestup do Příbrami vám sice změnil kariéru, ale nakonec ne osobní život. Ve Vyškově jste se usadil a už jste tu zůstal. Jak to?

Vrátil jsem se napřed do Drnovic jako hráč, kariéru jsem pak ukončil v HFK Olomouc. Šel jsem do práce a hrát pro zábavu za Vyškov. Mám vysokoškolské vzdělání, věnuji se financím a pracuji pro velkou makléřskou firmu. Ve Vyškově jsem se podruhé oženil, tak se to celé tak sešlo.

Na co nejraději ze slavné drnovické minulosti, zahrnující i zápasy Poháru UEFA, nejraději vzpomínáte?

Nebude to spojené s výsledky, ale s partou. Život je úplně jiný, když chodíte do zaměstnání někam, kde vás to baví, a ještě vás za to platí.

Drnovický Jaroslav Schindler v souboji o míč s příbramským Jiřím Rychlíkem.

Gottvald vás, dokud byl v kondici, platil dobře?

Dá se říct, že jsme měli nadstandardní podmínky. Do určité chvíle plnil vše, co slíbil, dalo se na něho obrátit i s věcmi mimo fotbal.

Říká se, že pro Drnovice a jejich hráče by se rozkrájel. Útočníku Vítězslavu Tumovi prý za prodloužení smlouvy sliboval dostavět dům. Máte podobné zkušenosti?

Věcí jsme v Drnovicích zažili hodně, ale není třeba o nich mluvit. Nechci vzbuzovat závist. Ono bylo fajn i to, že jsme působili v prostředí, v němž jsme se cítili dobře, a byli jsme užiteční. Pan Gottvald byl takový, že platil dobře a myslel si, že všechno zvládne sám. Pak přišla krize, změnily se daňové zákony a už to jelo.

Taky byl pověstný častými změnami v kádru. Neměli jste obavu, že se jednoho dne probudíte a budete prodaní do Karviné nebo Teplic?

A víte, že se to zrovna mně stalo? Vyměnil mě za mého kamaráda Luboše Kubíka do Lázní Bohdaneč. Ve fotbale nikdy nevíte. Trenérovi Karlu Večeřovi pan Gottvald po jedné ze sezon řekl, že si sice váží jeho úspěchu, ale už ho nechce. Prostě se s ním rozloučil. Pan Gottvald byl prostě takový – neřízený. Celé to ale bylo jedním slovem fajn.

Budete v baráži proti Dukle fandit Vyškovu, aby první ligu vykopal? I když to bude pro Příbram, kam se přesunuje bez ohledu na výsledek na konci sezony...

Podívejte se, já si ve Vyškově nesmírně vážím práce realizačního týmu v čele s trenérem Janem Kameníkem. Klobouk dolů za to, jak dokáže hráče nachystat herně i po psychické stránce. Vyškovu úspěch přeju.

Vás se už týkat nebude, měl byste se postavit do čela dosavadního béčka a pokračovat s Vyškovem v 1. A třídě.

Ještě to není stoprocentní. Město musí dodržet, co jsme si řekli, hlavně co se týká vybavení a infrastruktury. Pokud se to nestane, položím klíče na stůl a jdu.

A pokud ano?

Pro mě je důležitá mládež. Chtěl bych, abychom obstáli v licenčním řízení a nadále měli sportovní třídy. V mančaftu dospělých zůstane ze současného druholigového kádru maximálně jeden hráč. Postavíme to na našich dorostencích a na doplnění potřebujeme sehnat tři zkušené plejery. Doteď toho ve Vyškově bylo tolik, že kádr na příští sezonu se ještě nedořešil.