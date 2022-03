Může teď vůbec Jaroslav Köstl, asistent trenéra fotbalové Slavie, myslet na nedělní derby se Spartou?

„Lhal bych, kdybych řekl, že válku dokážu úplně vytěsnit,“ pokrčí rameny. „Nejde jen o to, že se dotýká mojí rodiny. Jde i o náš národ, o celou Evropu. To, co se odehrává na Ukrajině, se týká nás všech, Ukrajinci bojují i za nás. Při zápase umím přepnout, ale někde vzadu v hlavě mi to šrotuje pořád.“