Posila Teplic by za snem šla i na konec světa, skončila u běloruských hranic

„S cestováním problém nemám. Teplice měly nejvážnější zájem, zvedá se to tady, hrálo se tu finále skupiny o Evropu, je tu krásný stadion. Určitě to pro mě byla nejlákavější nabídka,“ říká 22letá defenzivní posila sklářů.

Jak jste se vůbec ocitl v Lotyšsku?

To byla náhoda. Z Baníku jsem šel na hostování do Chrudimi, to se nepovedlo, nesedli jsme si s trenérem. Hledali jsme, co dál. A to Lotyšsko z toho nějak vyplynulo. Agentům jsem říkal, že klidně půjdu na konec světa, abych si splnil svůj sen. Odjel jsem tam na testy, první trénink minus 20 stupňů, takže mě to přivítalo hezky. Ale sezona super, spousta nových zkušeností, přátel. Byl jsem tam úplně sám, v životě mě to hodně posunulo a musím říct, že to byl asi nejlepší krok, co jsem mohl udělat.

V čem vás to posunulo?

Ono se to nezdá, ale je to první liga, v pobaltském regionu top soutěž, je to hodně sledované. Sezona se nám povedla, všichni se tam ke mně chovali krásně, super zkušenost.

A co život v Lotyšsku?

Život je tam o něco složitější než tady, je to město, které je na hranicích s Běloruskem a Litvou, úplně na východě. Lotyši to město neberou moc dobře, protože je rusky mluvící. Což se Lotyšům nelíbí, snaží se to změnit, aby lidé mluvili lotyšsky. Není tam tak vysoká životní úroveň, ale lidé jsou tam milí, hodní, udělají pro vás vše. Budu na to vzpomínat v dobrém.

Jak se tam lidí dotýká konflikt na Ukrajině?

Lidé o tom neradi mluví, komunismus tam byl tvrdší než u nás, pořád se to v těch lidech drží. Válku tam strašně odsuzují, protože to mají nejblíž.

A jak fanoušci prožívají fotbal?

Fotbal až tolik netáhne, hraje se tam na umělé trávě, do dubna i května jsou tam kupy sněhu, je tam na to zima. Spíš táhne basket. Na fotbale diváci zatleskají, ale fanouškovské kotle, to není.

Po návratu z Lotyšska jste rok strávil v druholigovém Prostějově. Jak došlo ke kontaktu s Teplicemi?

Po jarní části v Prostějově jsem měl pocit, že bych si už rád zkusil první ligu, snažili jsme se, aby se to povedlo a Teplice projevily zájem. Jsem rád, že jsem tady, těším se na to. Cítím, že jsem se už trochu vyhrál, chci se porvat o první ligu.

Už v zimě jste koketoval s Pardubicemi, proč to nevyšlo?

Tak to ve fotbale bývá, proběhl nějaký lehký kontakt, ale nenabralo to vážnější spád.

Měl jste pak zvýšenou motivaci ukázat, že na ligu máte?

Když jsem přijel z Lotysška, chtěl jsem všem ukázat, jak jsem se vyhrál, zlepšil. Snad to teď předvedu i v Teplicích.

Říkal jste, že za svým snem byste šel třeba na konec světa. Co je tedy ten sen?

První je porvat se tady o místo v základní sestavě. Každý chce hrát ligu na velkých stadionech, před velkými návštěvami, to je můj sen.

Jste levák, jaká pozice vám sedí nejvíc?

Můžu hrát levého beka, halfbeka, stopera, to je mi vlastně jedno. Na levé straně se cítím všude dobře.

Měl jste i jiné možnosti, kam jít? Proč to u vás nakonec vyhrály Teplice?

Je to lákavá adresa pro mladé hráče, vnímám, jak tady vyletěli Labík, Kričfaluši a další. I ten herní projev Teplic je sympatický, je tu krásný stadion, spojily se fanouškovské tábory. To všechno jsou pro mě velká lákadla.

Co můžete Teplicím přinést, co jsou vaše přednosti?

Řekl bych, že jsem pracovitý, nic nevypustím na hřišti. Mojí předností je levá noha, myslím, že fotbal dobře vidím, mám dobrou kopací techniku.