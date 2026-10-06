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Chance Liga 2026/2027

Harušťák po hollywoodském comebacku: Slza ukápla. Pocity jsou to nádherné

Ondřej Bičiště
  8:02
Děkovčka fotbalistů Teplic po přípravě s Drážďany, druhý zleva Jaroslav...

Děkovčka fotbalistů Teplic po přípravě s Drážďany, druhý zleva Jaroslav Harušťák, autor gólu na 2:0. | foto: FK Teplice

Fotbalová příprava FK Teplice - Dynamo Drážďany. Domácí slaví gól Matěje...
Fotbalová příprava FK Teplice - Dynamo Drážďany.
Fotbalová příprava FK Teplice - Dynamo Drážďany. Domácí fanoušci.
Fotbalová příprava FK Teplice - Dynamo Drážďany. Ve žlutém Robert Jukl.
7 fotografií
Příběh o zdlouhavém zranění fotbalového obránce Jaroslava Harušťáka má snad šťastný konec. Na domácích Stínadlech nastoupil k přípravnému zápasu po roce a půl a hned pomohl Teplicím gólem k výhře nad Dynamem Drážďany 2:0. „Pocity jsou to nádherné. Uronil jsem slzu a spláchl ze sebe to dlouhé zranění,“ byl dojatý čtyřiadvacetiletý ofenzivní bek.

Jeho trable začaly v březnu 2025, kdy si v ligovém zápase s pražskými Bohemians bez cizího zavinění poranil vazy v koleni. Nebyly naštěstí přetržené, takže už v létě naskočil do přípravného duelu proti béčku Sparty, jenže v něm koleno zátěž nevydrželo. Napodruhé se vrátil až po více než roční pauze.

„Nebylo to snadné, lhal bych, kdybych řekl, že jo. Ale s veškerou podporou mých nejbližších a lidí z klubu to zase tak těžké nebylo. Makal jsem, abych se mohl vrátit a klukům zase pomoct na hřišti.“

Teplická pohádka: sedm tisíc diváků na přípravě s Dynamem. Došlo na slzy i strach

Harušťák už naskočil do několika zápasů rezervy nebo do MOL Cupu, v pátek si poprvé po nekonečné pauze zahrál na Stínadlech, byť šlo zatím „jen“ o přípravný duel s německými Drážďany.

„Bylo mi to takové všechno povědomé, stejný gól jsem tady dal Spartě, takže mi to přišlo podobné. I atmosféra byla skvělá, měl jsem velkou radost, že jsem si ten první gól mohl užít s našimi fanoušky,“ říkal vděčně pro klubovou televizi.

I když šlo jen o přípravu, na Stínadla dorazilo téměř sedm tisíc diváků. „My to trochu čekali. Drážďany jsou kousek a nějaká videa z jejich stadionu se k vám dostanou. Víme, jaké mají fanoušky, a naši jsou také skvělí. Těšili jsme se na to, hrát před takovou atmosférou a tolika diváky, to chce každý.“

Děkovčka fotbalistů Teplic po přípravě s Drážďany, druhý zleva Jaroslav Harušťák, autor gólu na 2:0.
Fotbalová příprava FK Teplice - Dynamo Drážďany. Domácí slaví gól Matěje Federleho (křičící).
Fotbalová příprava FK Teplice - Dynamo Drážďany.
Fotbalová příprava FK Teplice - Dynamo Drážďany. Domácí fanoušci.
7 fotografií

Harušťák měl v hledišti i velkou osobní podporu. „Dorazili oba rodiče, brácha i přítelkyně, o to speciálnější to bylo. Bez jejich podpory bych tu nestál, nejen skrz to zranění, ale i celkově. Jsem jim moc vděčný, že na tento zápas dorazili z Ostravy,“ poděkoval svým blízkým odchovanec Baníku.

Po vítězném zápase si sám užil děkovačku od teplických fanoušků, kteří vyvolávali jeho jméno. Přesně tak si svůj comeback vysnil. „Představoval jsem si to tak, že bych si ten první start mohl hned zpestřit gólem. Děkuju fanouškům, že mě vyvolali, cítím jejich podporu. Hraje se mi tady fantasticky!“

Po až hollywoodském návratu má Harušťák před sebou ještě jeden těžký úkol, propracovat se zpátky do sestavy ligového týmu, který vstoupil do letošní nejvyšší soutěže skvěle. V posledních sezonách skláři bojovali spíš o záchranu, teď se po devíti zápasech drží na pátém místě tabulky. „Je dobře, že tu je konkurence, klub se chce posouvat, tak musíme být na sebe všichni nároční. Žene nás to vpřed. Není teď jednoduché dostat se ani na lavičku. Bude to těžký boj.“ Ale jistě ne těžší než se porvat se zničeným kolenem.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 9 7 2 0 25:6 23
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 9 0 1 8 8:19 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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