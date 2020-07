Ještě jeden rok pro veterána. Drobný pokračuje v Českých Budějovicích

Klub, který to v právě končícím ročníku dotáhl do semifinále play off o Evropu, o tom informoval na svých webových stránkách.

„Nová smlouva pro Jardu Drobného pro nás byla priorita tohoto léta. Potřebovali jsme, aby po odchodu Tomáše Sivoka zůstal v týmu hráč, který bude lídrem a za kterým hráči půjdou,“ vysvětluje generální manažer Martin Vozábal. „Jsem moc rád, že jsme se dohodli.“



„Hlavně potřebujeme někoho, kdo stejně jako v loňské sezoně zavře bránu a nepustí gól,“ přidává trenér David Horejš. „Jarda má ke klubu obrovský vztah. Ale také má rodinu, která žije v Hamburku, a proto pro něj bylo to rozhodování těžké. Jsem moc rád, že nám nakonec ještě pomůže. Pořád na něm vidím, že má chuť chytat.“



Drobný se do Budějovic, jež opustil v létě 2001, vrátil na podzim a byl klíčovou postavou nečekaného úspěchu ligového nováčka. Původně z Německa přicházel coby trenér brankářů, zároveň však dostal i hráčskou smlouvu a v půlce října začal opět chytat nejvyšší soutěž.

S ním mezi třemi tyčemi Dynamo neprohrálo sedmkrát v řadě (šestkrát z toho zvítězilo) a Drobný zůstal i pro jaro, byť obdržel nabídku na koučování gólmanů z bundesligového Düsseldorfu.



Čtyřicetiletý fotbalový cestovatel – působil v Řecku, Nizozemsku, Anglii a Německu – odchytal osmnáct duelů, v nichž udržel sedm čistých kont. Fanoušci českobudějovického klubu jej rovněž zvolili nejlepším hráčem sezony.

Drobný by měl během nadcházejícího ročníku připravit na pozici jedničky svého nástupce, kterým by měl být Vojtěch Vorel, čtyřiadvacetiletý gólman, jenž přichází ze Sparty. Kariéru zároveň ukončil českobudějovický patriot Zdeněk Křížek, který do prvního týmu Dynama patřil téměř 20 sezon.

„Nemělo smysl, abychom měli čtyřicetiletou jedničku a osmatřicetiletou dvojku. Proto Zdenda skončil. Pro českobudějovický fotbal odvedl hodně práce, proto nyní bude pracovat jako trenér brankářů v akademii klubu,“ dodal Horejš.