Budějovického brankáře Drobného štvalo zdržování příbramského protějšku

„Hrozně mi to vadilo. Nerozumím tomu, když brankář může podle pravidel držet míč šest vteřin, a Kočí (gólman Příbrami, pozn. red.) ho asi osmkrát držel 12 vteřin. V poločase na to upozorním rozhodčího a on mi odpoví, že to dělám taky. To ale není pravda. Udělal jsem to jednou schválně a hned jsem dostal žlutou kartu,“ tvrdí.



21 bodů má Dynamo v tabulce, je to stejně jako Plzeň. Jihočechům patří 10. místo.

Fotbalisté Příbrami po vedoucí brance opravdu využívali každé možnosti, aby utkání kouskovali, šetřili čas a nepustili domácí do tlaku. „Můj kolega to dělal od 10. minuty a žlutou nedostal. Kdyby ji obdržel dřív, tak by se to nestalo. Rozumím tomu, že potřebují body. Ale fotbalu to neprospívá. Taková hra nemá s fotbalem nic společného,“ má jasno 41letý Drobný.



Zkušeného gólmana ale nemusel mrzet laciný gól zkraje zápasu, kdy hosty poslal do vedení Filip Zorvan. „Asi to takhle nechtěl, ale udělal to chytře. Nastřelil míč před branku a od mého lýtka to šlo do sítě. To je mžik, to se stane,“ připouští.

Jihočeši ukázali, že oproti úvodu sezony jsou jako tým psychicky odolnější. Nepoložila je ani rychlá inkasovaná branka. „Příbram byla lepší, tlačila nás. Dala šťastný gól, pak jsme hru vyrovnali. Po vyloučení už jsme převzali iniciativu. Pak už to bylo jen o tom, kdy vyrovnáme a pak dáme i další gól,“ myslí si bývalý reprezentační gólman.



Dynamo po výhře 2:1 nad Příbramí dál stoupá tabulkou, z posledních devíti utkání prohrálo jediné. Po dohrávce už je desáté, má stejně bodů jako Plzeň. Na sestupové příčky má náskok komfortních 11 bodů.

Jaroslav Drobný je zvyklý se koukat výš a hýčká si i svůj sen. „Naše cíle se mění každý týden. Před sezonou to byla jasná záchrana, teď máme bodů víc. Soustředíme se na každý zápas. Mám takový sen, aby se tu hrály evropské poháry. Jsme malý klub, ale když budeme vyhrávat, můžeme naše prioritní cíle přehodnotit,“ nabízí.

O další body černobílí zabojují v neděli, kdy od 14 hodin hostí Teplice, které jsou třinácté. „Bude to pro nás třetí zápas za osm dní. Chceme znovu uspět, jako v každém utkání,“ velí Drobný.

Dynamo už nemůže počítat s útočníkem Fortune Basseyem. Nigerijský forvard bude na jaře hostovat ve druholigové Vlašimi.