Teplický kouč Jarošík: Někteří si o místo neřekli. Budeme to řešit

„Nepovedený zápas,“ nezakrýval Jarošík. „Dělal jsme jednoduché chyby v obraně, pak zase naše klasika, nadřeli jsme se na gól. Nehráli jsme dobře ani na míči. Hráči, kteří dostali šanci, si o to moc neřekli. Určitě to budeme řešit!“

Teplice trápí marodka, naposledy vypadl útočník Ledecký. Succar je v karanténě, Mareš, Shejbal ani Tijani ještě do zápasů nezasáhli. „Mareš doléčuje svalové zranění, bude to chvíli trvat,“ tvrdí Jarošík. „Shejbal má problém s lýtkem, menší ruptura, musí si dát pauzu, což je škoda. A Tijani má tréninkové manko plus ještě nebyl fit, když přišel. Potřebuje trénovat. Až se zlepší jeho testy, jak kondiční, tak silové, zapojíme ho.“

Teplice v sobotu vedly po vlastní brance Koseka, v gólově divokém závěru skórovali Žák a Vondrášek. Ve čtvrtek skláři letí do Beleku, kde se utkají s rakouským Rapidem Vídeň, ukrajinským FC Lvov a bulharskou Slavií Sofia. „Vydáme se tam s kádrem, který by měl zůstat pro jaro, a s hráči, kteří si o to řekli.“