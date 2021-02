Zmrhal zvažuje návrat české ligy, posílit by měl Mladou Boleslav

18:52

Fotbalista Jaromír Zmrhal z Brescie se po roce a půl s největší pravděpodobností vrátí do české ligy. Ne však do Slavie, z níž do Itálie v létě 2019 odcházel. Měl by hostovat v Mladé Boleslavi.