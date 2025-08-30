Chance Liga 2025/2026

Janošek o pozici náhradníka: Nejhorší by bylo chodit kyselý a nadávat

Václav Havlíček
  9:15
Fotbalistům Sigmy Olomouc často scházel i ve dvojzápasu kvalifikace o Evropskou ligu proti Malmö rychlejší první dotek a kreativita. Jestli ji někdo v týmu pracantů má v noze, je to Dominik Janošek. Posila z nizozemského NAC Breda dostala prostor proti Švédům po osmi minutách ze zápasu proti Hradci Králové.
Dominik Janošek (v modrém) v zápase proti Slovácku.

Dominik Janošek (v modrém) v zápase proti Slovácku.

Daniel Gudjohnsen z Malmö se raduje ze vstřeleného gólu do sítě Sigmy.
Olomoucký Dolžnikov se snaží protlačit k míči.
Dominik Janošek pocítil tvrdost švédského soupeře.
Brankář Olsen z Malmö likviduje centr Sigmy.
22 fotografií

Spíše technik než bijec se z toho ale nehroutí. „Cítím se dobře. Samozřejmě, že jsem taky čekal větší vytížení, ale je to na rozhodnutí trenéra. Musím to respektovat. Musím čekat na svoji šanci, a když ji dostanu, tak ji musím využít na sto procent. Největší zlo je, chodit tady kyselý a nadávat na něco,“ říká 27letý hráč.

Souhlasíte ale s tím, že zázrak v podobě postupu byl daleko?
To ano. Byla škoda, že jsme v Malmö dostali třetí gól. Myslím, že v první půli, když bychom nějak dali na 1:0, mohli by se začít třepat. Ale gól jsme nedali a fotbal se hraje na góly. V tom jsme byli pozadu. Malmö zaslouženě vyhrálo a postoupilo.

Prozradíte, co po vás trenér Janotka vyžaduje?
Konkrétně jsme se nebavili. Obecenstvo to vnímá tak, že hra Sigmy je náročnější po fyzické stránce a více o presinku. Že já jsem spíše silnější a dominantnější na míči. V tomto mám možná limity. Ale když jsme v některých zápasech presovali, ukázal jsem, že mám zkušenost a můžu i tohle zvládat. Na hřišti jsou kluci, kteří jsou v těchto atributech lepší než já. Maximálně to respektuji.

Jak probíhala komunikace s koučem, když jste sem přicházel? Přeci jen většinou volí jiné typy, než jste vy.
Nečekal jsem, že by se to takto nějak mohlo vyvrbit. Cítil jsem od trenéra velký zájem. Nějak jsem neuvažoval nad tím, že bych byl typově odlišný, než Olomouc tradičně vyznává. I teď ale se mnou trenér mluvil, že trénuji skvěle, že vidí, že nejsem kyselý a že je to otázkou trpělivosti. Dostal jsem šanci se Zlínem, dostal jsem šanci teď, dělám, co můžu, snažím se a snad to bude jen lepší.

Trenér Tomáš Janotka z Olomouce.

Po změně stran jste hrál v nižším postavení. Kde se cítíte nejlépe?
Nejlíp se cítím na středu nebo na ofenzivním záložníkovi. Na té defenzivní šestce už jsem hodně nízko a moc se nedostávám do útočné třetiny. Čím blíž soupeřově bráně jsem, tím lépe se cítím a můžu ukázat své přednosti, třeba průnikovku, střelu, nebo vytvořit šanci. Je škoda, že jsem to proti Malmö nepotvrdil. Zázrak se nepovedl, ale jedeme dál. I Konferenční liga je super.

Jaké ambice by v ní Sigma měla mít?
Prezentovat se co nejlepším fotbalem a dokázat, že jsme konkurenceschopní v Evropě. Chci co největší zážitky a měřit se s co nejlepšími týmy. O ambicích jsme se ještě v kabině moc nebavili, ale chceme ukázat, že do evropského fotbalu patříme.

Co je největší ponaučení z dvojzápasu s Malmö?
Musíme víc využívat to, že se dostaneme k soupeřově brance. Být větší zabijáci. Když máte dobrý pohyb a fyzicky náročný pro soupeře, tak evropská mužstva na to nebudou tolik zvyklá. Oni jsou v tomhle naopak smrtící. Je to ale velká škola, je to bomba. I když jsem hrál Eredivisi proti Ajaxu Amsterdam, tak jsem si to s Malmö extra užil.

V úvodu sezóny má Sigma největší problémy ve výstavbě hry směrem dopředu. Je to úkol pro vás?
Určitě. Od toho na hřišti jsem. Od výstavby i kreativity. Výstavba se daří čím dál tím líp. Chybí nám ale poslední třetina. Proti Malmö jsme nedali ani jeden gól, to je vizitka všeho. Musíme na tom víc zapracovat – větší nabídka, hladovost, drzost. Musíme do toho víc chodit. Každý musí chtít dát gól. Od středních útočníků musí být větší kvalita v poslední třetině.

Jak velká potíž je se sehrát, když rotujete nejen vy na ofenzivním záložníkovi, ale také dvojice na hrotu?
Je pravdou, že když se sestava točí, tak souhra je menší. Ale mně se s Tijanim i s Vašulínem hraje stejně. Jsou to stejné typy, vysocí, hrající zády k bráně. Musí se to ale více sejít, sehrát a přenést do zápasu. Asi se musíme víc stabilizovat a ono to půjde. Chybí nám kreativita na hřišti, když ji projevíme, bude to dobré.

Nestál byste ale i o jiný typ?
Nemáme ho, nedá se nic dělat. Musíme se přizpůsobit jim. Hrát možná více po zemi a jít dvěma ofenzivními záložníky pod ně. To si musíme říct a být nebezpečnější pro soupeřovu bránu.

Trpíte, když kluci hrají a vy musíte doběhávat fyzičku jinde?
Každý chce hrát, to je jasné. Makáme na trénincích, říkáme si o další šanci a je samozřejmě nepříjemné, když nastupuje jedenáctka a vy v ní nejste. Šťastného hráče na střídačce jsem snad ještě nezažil.

Janošek o pozici náhradníka: Nejhorší by bylo chodit kyselý a nadávat

Poláci v národním pořadí nahánějí české kluby, rozhodnout mohou vzájemné duely

Tři zápasy, nula vstřelených gólů, žádný bod do národního koeficientu a jeden klub z kola ven. České fotbalové kluby po dohrání kvalifikací evropských pohárů si boj o udržení klíčové desáté pozice v...

29. srpna 2025  17:24

Plzeň bude hrát na AS Řím, v Evropské lize vyzve i Porto, Malmö či Fenerbahce

Znovu do Říma, tentokrát ale na utkání s tamním AS. Plzeňští fotbalisté si v rámci hlavní fáze Evropské ligy zopakují také zápas na Ferencvárosi, čeká je rovněž výjezd na Basilej a do Atén proti...

29. srpna 2025  12:45,  aktualizováno  16:34

