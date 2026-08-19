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Karvinský primátor Wolf vystoupil z FAČR. Etická komise se jím tak už nezabývá

Autor: ,
  14:23

Jan Wolf je dlouholetý politik a emeritní primátor statutárního města Karviná, který rovněž působil ve vedení fotbalového klubu MFK Karviná. | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Primátor Karviné Jan Wolf, který je obviněný v korupční a sázkařské aféře v českém fotbale, zrušil své členství ve Fotbalové asociaci ČR. Její etická komise s ním tak nadále nemůže vést disciplinární řízení. Ke stejnému kroku sáhl i bývalý předseda TJ START Brno Roman Procházka.

Etická komise v červnu vyloučila klub MFK Karviná z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří utkání první ligy. Slezané navíc dostali pokutu deset milionů korun a UEFA jim kvůli kauze nedovolila účast v evropských pohárech, kterou si vybojovali triumfem v domácím poháru. Primátor Karviné a představitel MFK Wolf dostal třímilionovou pokutu a dvanáctiletý zákaz působení ve fotbale.

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Wolf vystoupením z FAČR dosáhl zastavení řízení na úrovni fotbalové asociace, nadále ho však vyšetřuje policie. Státní zastupitelství po propuknutí kauzy kvůli obavě z ovlivňování svědků a maření vyšetřování požádalo o jeho vzetí do vazby, soud to odmítl.

Wolf vinu odmítá a nadále vykonává funkci primátora. Nevinen se cítí i Procházka, který v souvislosti s kauzou rezignoval na pozici předsedy TJ START Brno ze třetí ligy.

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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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