Karvinský primátor Wolf vystoupil z FAČR. Etická komise se jím tak už nezabývá

Etická komise v červnu vyloučila klub MFK Karviná z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří utkání první ligy. Slezané navíc dostali pokutu deset milionů korun a UEFA jim kvůli kauze nedovolila účast v evropských pohárech, kterou si vybojovali triumfem v domácím poháru. Primátor Karviné a představitel MFK Wolf dostal třímilionovou pokutu a dvanáctiletý zákaz působení ve fotbale.
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Nikoho jsem neuplácel, důkazy neexistují, říká politik obviněný ve fotbalové kauze
Wolf vystoupením z FAČR dosáhl zastavení řízení na úrovni fotbalové asociace, nadále ho však vyšetřuje policie. Státní zastupitelství po propuknutí kauzy kvůli obavě z ovlivňování svědků a maření vyšetřování požádalo o jeho vzetí do vazby, soud to odmítl.
Wolf vinu odmítá a nadále vykonává funkci primátora. Nevinen se cítí i Procházka, který v souvislosti s kauzou rezignoval na pozici předsedy TJ START Brno ze třetí ligy.