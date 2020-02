Vodháněl je specialista na vítězné góly. Slavii vyřídil po 28 sekundách

„Od trenéra jsem žádný konkrétní úkol, že mám dát gól neslyšel. To spíš náš ředitel předpovídal, že se mi to povede. Šel jsem do hry jako ofenzivní hráč, a od toho se čeká, že by měl něco vepředu zkusit,“ řekl Vodháněl.

Naskočil v čase 68:56 a hned se u pravé lajny přimotal ke zrodu brankové akce. Slávista Frydrych před blížícím se Vodhánělem zazmatkoval a špatně rozehrál. Hronek pak celkem lehce oloupil Ševčíka a vrátil míč před branku na Pulkraba. „Pulky byl v souboji se dvěma hráči, míč propadl ke mně a já jsem to netradičně pravou nohou dal,“ popsal okamžik, kdy časomíra ukazovala 69:24.

„Nebyl to zrovna nejhezčí gól, ale má hodně velkou cenu,“ pousmál se.

Někdejší nejlepší hráč juniorské ligy dal v nejvyšší soutěži zatím čtyři branky, a všechny vedly k výhrám. Proti Liberci svůj premiérový gól navýšil hned druhou trefou a Bohemians slavili výhru 2:1, proti Opavě pak stejně jako teď se Slavií zařídil vítězství 1:0.

Ve svém fotbalovém životopisu má vedle čtyř branek ze 38 ligových zápasů ještě starty za mateřskou Mladou Boleslav, druholigové otrkávání ve Vlašimi, ale také stáž v Borussii Dortmund, za kterou dokonce odehrál přátelské utkání.



Letos v zimě měl pro změnu nabídku z americké Philadelphie, ale Bohemians ho nepustili. „Ještě to není úplně ukončené, byl by to splněný sen,“ poznamenal 22letý ofenzivní fotbalista. „Mám však smlouvu v Bohemce, a dokud tady jsem, budu pro ni odvádět maximum.“

Do nedělního utkání víc dát nemohl, pro zranění totiž vynechal pár tréninků, a tak nebyl připraven do základní sestavy. „Za své výkony v zimní přípravě by si zasloužil hrát od začátku,“ prozradil trenér Luděk Klusáček. „Už dopředu jsme kalkulovali s tím, že do hry zasáhne. Věděli jsme, že utkání dokáže oživit. A on nakonec bleskově rozhodl, tím je to sladší.“

Skvělý vstup Vodháněla povzbudil, a ten v závěrečných minutách ještě několikrát potrápil obranu Slavie. Podržel míč, obešel dva protihráče, založil nebezpečnou akci, a také sám se dostal do nadějného brejku. Pokusil se přehodit vybíhajícího gólmana, ale jen ho trefil. „V tu chvíli jsem si říkal, že to je ruka, ale bylo to jen zbožné přání, sám jsem to neviděl,“ přiznal domácí hrdina. Sudí vše konzultoval s videorozhodčím, ale pro červenou kartu se nerozhodl.

A Vodháněl raději než nad vyloučením přemýšlel o svém řešení. „Kdybych si radši přebral míč do pohybu, tak bych ho obešel a asi bych dával do prázdné branky.“

Gól na 2:0 už nedal, ale se spoluhráči už jednobrankové vedení udrželi, a tak se tím moc netrápil. „Vyhráli jsme vršovické derby, máme tři body, které jsme potřebovali jako sůl,“ konstatoval spokojeně.