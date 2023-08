Výkon nemůže být vždy ideální. Vodháněl vzývá fotbalový pragmatismus

V první půli se týmu moc nedařilo, nedokázali jste si vypracovat kloudnou šanci. Čím to?

Bylo to složité utkání. Chtěli jsme hru rychle přehrávat ze strany na stranu, ale to se nám příliš nedařilo. Teplice dobře posouvaly obranný blok, dobře bránily, čímž nám znemožnily si nějaké šance vytvořit.

Jedna se přece jen povedla, krátce před přestávkou jste byl sám na penaltě a mohl jste přidat další gól. Ale mířil jste jen doprostřed brány.

Zprvu jsem si myslel, že balon dostane Lukáš Juliš, který byl volný. Pak jsem čekal, že mi přihrávka Navrátila půjde na levačku, ale byla celkem utažená, musel jsem rychle reagovat a v podstatě jsem jen nastavil pravačku. Grigar byl ve správný čas na správném místě.

Mohl jste mít i několik asistencí. Minule na Slovácku pálil šance, které jste vytvořil, Jan Navrátil, tentokrát ve stoprocentní pozici selhal Muritala.

Nevím, co na to říct (směje se). Muriho šance byla vyložená. Byl jsem naštvaný, že to nedal. Ale to je v pohodě, dá jiný gól.

Téměř vás to mohlo mrzet. Teplice daly břevno a ke konci měly nebezpečné závary.

Jsme rádi, že jsme to přežili. Ze hry si sice nic moc hosté nevytvořili, ale ze standardek hrozili. Každopádně bylo důležité, že jsme brzy zareagovali na obdržený gól.

Teď jste třetí za Slavií a Spartou. Může být Sigma černý kůň ligy?

To nechci po čtyřech kolech hodnotit. Navíc výkonnostně to nebylo vždy ono.

Ale daří se vám vyhrávat mače, v nichž se týmu zas tolik nedaří. Je tohle změna oproti loňsku?

Určitě. Říkali jsme si to i v kabině, že to vždycky nemůže být ideální. Ale je důležité, abychom to zvládali, což se daří. Hraje se na body.