První ligové góly, splněný sen. Jak Vodháněl připomněl kouči Maradonu

Byl to pohledný moment, na české poměry ojedinělý. Dvaadvacetiletý Vodháněl dal fandům ve vršovickém Ďolíčku něco, o čem můžou diskutovat ještě dlouho.

„Kdo na stadion přišel, tak nezapomene. Já si takhle třeba pamatuju Maradonovo sólo z MS 1986 proti Anglii a tahle akce od toho nebyla zas tak daleko,“ prohlásil Hašek.



Vodháněl nedlouho po zahájení druhé půle předvedl nebojácný slalom, pětice hostujících hráčů se mu marně snažila sebrat míč. Záložník Bohemians pak pravačkou vypálil na přední tyč a zaskočil brankáře Filipa Nguyena.

„Krásný sólo, ale není možné, aby přešel přes pět našich hráčů.“ - liberecký trenér Pavel Hoftych

„Překvapilo mě, že jako levák vystřelil pravou, ale s takovou střelou bych si měl poradit,“ vyčítal si liberecký gólman. „Díky bohu, že to tam spadlo,“ usmíval se Vodháněl, který přiznal, že před vápnem plánoval nahrávku spoluhráči.



„Ale nakonec ta situace vyplynula jinak. První ligový gól, to je pro každého kluka splněný sen. A jsem rád, že se to povedlo i s vítězstvím,“ pokračoval rychlonohý mladík, který se postaral o oba góly domácích. Tři minuty před koncem poslal balon do odkryté brány poté, co mu ho po další pohledné individuální akci přihrál střídající Michael Ugwu.



„Udělal to naprosto fantasticky,“ děkoval spoluhráči Vodháněl, který před rokem a půl absolvoval týdenní stáž v bundesligovém Dortmundu. Co se mu honilo hlavou, když svým druhým ligovým gólem přiblížil Bohemians vítězství?



„Že už si znova nesmím sundat dres!“ přiznal domácí fotbalista, který za oslavu první branky obdržel žlutou kartu. „Tak ještě že tě to napadlo, mohl ses taky nechat vyloučit a Liberec by pak třeba vyrovnal na 2:2,“ poznamenal kouč Hašek, který přišel dohlédnout na Vodhánělův výstup před novináři.



Když jeho svěřenec vzápětí odešel, trenér vyzdvihl jeho nedávné výkony v nejvyšší soutěži. „Má teď formu a jde pořád nahoru,“ dodal Hašek.

Pro Vodháněla i Bohemians je tak možná škoda, že ligu přerušuje reprezentační přestávka.