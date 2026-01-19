Chance Liga 2025/2026

Pardubický kouč Trousil: Do základní sestavy mám vytipovaných osm hráčů

Marek Votke
  9:09
V závěru minulého týdne ještě pardubičtí fotbalisté mrzli na umělce v Ohrazenicích, kde ve středu absolvovali náročnou tréninkovou jednotku a ve čtvrtek v prvním zimním přípravném zápase porazili Vysočinu Jihlava 2:0. Od sobotního večera jsou ale opět v teple, po kondiční fázi v turecké Antalyi následuje druhý týdenní turnus ve španělské Marbelle. Tentokrát pojatý jako herní soustředění.

Pardubický kouč Jan Trousil během utkání na Spartě. | foto: ČTK

Už v ůterý zde hráči nastoupí k prvnímu ze dvou přípravných duelů proti švédskému celku Hammarby IF, který začíná v 15.30. Následovat bude páteční souboj s ukrajinským Charkovem (od 15 hodin).

„Do zápasů by měla nastoupit sestava, která se bude co nejvíc podobat té ligové,“ nastínil hlavní pardubický kouč Jan Trousil.

Do Španělska s sebou vzal pětadvacet hráčů do pole a tři brankáře. V Pardubicích zůstali obránce Diego Zarate a gólman Jáchym Šerák.

„Nechtěli jsme tady z nich dělat blbce, že s námi budou jen na začátek tréninku a pak je odpojíme ke kondičákům,“ vysvětlil Trousil.

I tak ho ale v následujících čtrnácti dnech, které zbývají do prvního domácího jarního duelu s pražskou Slavií, čeká řada těžkých rozhodnutí.

Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Kaprain dokoupil zbývající podíl

„Do základu mám zatím vytipovaných nějakých sedm osm jmen, zbytek doplníme podle aktuální formy,“ plánoval Trousil.

Právě ta by měla vykrystalizovat během aktuálního soustředění. „Kluci budou prostě muset na každém tréninku a v každém zápase makat nadoraz, aby ukázali, že si zaslouží místo v našem týmu. Když svoji šanci nevyužijí, tak bohužel,“ zpřísněl Trousil.

Hlavní přetlak bude ve středu hřiště. „Na tuhle pozici máme teď zhruba osm hráčů, ale všichni umíme počítat. V našem rozestavení 3–4–3 je místo jen pro dva střeďáky,“ krčil rameny Trousil.

Hlavatý o návratu: Kousek Pardubic ve mně pořád byl, mám sen tady hrát Evropu

Jen o jednu pozici víc je na stoperu, kam v zimě přišli Jiří Hamza ze Slavie a nově taky Ukrajinec Bohdan Sliubyk ze Lvova. Oběma je lehce přes dvacet a s Pardubicemi si plácli na čtyři a půl roku. Konkurenční boj jim možná ulehčí odchod Louise Lurvinka, na kterého má dlouhodobě políčeno olomoucká Sigma.

Telefonáty s Bílkem

„Situace Pardubic se v poslední době hodně zlepšila, takže o naše hráče je zájem. Všechno je otázkou jednání. Taky záleží, co chce hráč. Nemá cenu mu přestup zakázat, aby tady pak trucoval. Dneska chodí velmi vysoké nabídky, které je opravdu těžké odmítat,“ uvědomoval si Trousil.

S novým sportovním ředitelem Pardubic Jiřím Bílkem je proto v neustálém kontaktu. „Pořád jsme na telefonu. Musíme dobře vědět, u kterých našich hráčů hrozí odchod, abychom je dokázali co nejrychleji nahradit,“ řekl Trousil.

Nehledě na ztráty chce ještě po Bílkovi alespoň jednoho krajního beka. Ideálně se zkušenostmi rovnou do základní sestavy.

„Uvidíme, jestli se to podaří, nebo ne. I náš stávající kádr má kvalitu, byť většina nových kluků je hodně mladých a jejich kariéry teprve začínají. Minimálně nám ale nabídnou sílu na lavičce, která někdy trochu chyběla,“ přemítal Trousil.

Nejen tu totiž budou Pardubice potřebovat v nadcházejících bojích o záchranu. V závěru podzimu sice senzačně vyhrály třikrát v řadě a přezimovaly na poměrně klidné 11. příčce (21 bodů), podle Trousila to však nic neznamená.

„Nejsem bláhový. Od hrany sestupu nás pořád dělí jen sedm bodů. Někdo chytne fazonu jako my a snadno nás dotáhne. Hlavním úkolem je pořád vyhnutí se baráži. V létě pak můžeme řešit, kam klub posuneme dál,“ vyhlásil Trousil.

Stoper stál přes 35 milionů

Sice mu je teprve jednadvacet let, a věkem se tedy řadí po bok většiny zimních akvizic pardubických fotbalistů, kteří opět sází hlavně na budoucnost. Přesto klub v tomto případě hlásí, že posiluje velmi výrazně. Stoper Bohdan Sliubyk je totiž považován za jeden z největších talentů ukrajinského fotbalu.

„Posílit defenzivu byla v zimě priorita, proto příchod Bohdana velmi vítáme. Je to vhodný hráč do našeho stylu, kterým se chceme prezentovat,“ popsal novice pro klubový web sportovní ředitel FK Pardubice Jiří Bílek.

Sliubyk na východě Čech podepsal smlouvu na čtyři a půl roku a je jednou z nejdražších posil v klubové historii. Spekuluje se o částce přesahující pětatřicet milionů korun.

„Jednání byla dlouhá a složitá, ale nakonec vše dobře dopadlo. Jde o hráče s velkým potenciálem a jsem rád, že se ho podařilo do naší organizace získat,“ těšilo Bílka.

Sliubyk do Pardubic přestupuje z ukrajinského Ruchu Lvov, za který dosud odehrál 81 zápasů se čtyřmi vstřelenými brankami. 190 centimetrů vysoký stoper se navíc v roce 2024 umístil na 61. místě ankety Golden Boy, v níž sportovní novináři volí nejlepší hráče do 21 let.

„Odevzdám úplné maximum, abych se v Pardubicích prosadil. Vzniká tu skvělý projekt a hlavním úkolem bude dostat se co nejdříve do klidných vod tabulky,“ uvědomoval si ukrajinský reprezentant do 19 a 21 let.

Vstoupit do diskuse

