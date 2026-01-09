Chance Liga 2025/2026

Takový hráč se vždycky hodí. Pardubický kouč je z Hlavatého nadšený

  12:47
Zatímco kouč pardubických fotbalistů Jan Trousil při prvním tréninku na soustředění v turecké Antalyi mluvil na kameru, opodál se společně s ostatními zrovna protahoval záložník Michal Hlavatý, staronová tvář v mančaftu.

Trenér Jan Trousil (Pardubice) během zápasu. | foto: ČTK

„Hodně jsme o něj stáli, pro výstavbu hry ve středu pole je to výborný hráč,“ podotkl kouč Trousil. „Jestliže se chceme zlepšovat, podobné typy potřebujeme: dynamické, takové, co se nebojí hrát s balonem,“ vypočetl.

Fakt, že nyní 27letý Hlavatý už v Pardubicích působil a zažil s nimi mimo jiné i postup mezi elitu, Trousil přirozeně uvítal.

„Pro klub byl ikonou. Návrat takového hráče se vždycky hodí, má něco za sebou a pro mě je rozdílový,“ řekl trenér. A rovnou okomentoval i některé další posily, například nigerijského obránce Emmanuela Godwina ze švédského Trelleborgu: „Jsou to rychlí, šikovní a perspektivní fotbalisté. Do systému by měli pasovat.“

Trousilovým přáním je dovést ještě jednoho halvbeka a jednoho zkušeného stopera, který by neměl být jen „záplatou“ pro případ nouze.

Kádr naopak už opustil křídelní záložník Vojtěch Sychra, jenž přestoupil do Liberce.

„Vojta byl lídr, lidsky skvělý, k tomu vynikající hráč. Po Novém roce jsme se spolu bavili, popřál nám, abychom zvládli zbytek sezony. Poděkoval. A já zase jemu za to, že jsem ho měl možnost poznat,“ uvedl trenér Trousil s dovětkem, že takových povah by chtěl mít pod rukama co nejvíc. „Věřím, že Vojta ještě udělá velkou kariéru; po tom, co tu jako odchovanec strávil tolik let, si přestup zasloužil. Myslím, že se časem do Pardubic vrátí,“ doplnil. Zpět do Turecka - tam Východočeši jako tým odcestovali premiérově. To ale rozhodně neplatí právě pro Trousila.

Záložník Michal Hlavatý se vrací do Pardubic. Klub oznámil přestup na Štědrý den.

„Jako hráč nebo trenér jsem tu byl už víckrát. Lokality jsem znal, věděl jsem, jaká hřiště tu jsou,“ sdělil kouč.

Jeho mužstvo už před odletem do Středomoří v domácích podmínkách plnilo individuální běžecké plány, aby bylo na další nabírání kondice přímo v Antalyi adekvátně nachystané.

„Těšili jsme se sem, počasí tu je parádní. Na první tréninkové jednotce kluci měli testy; zvládli je perfektně. Vypadají velmi dobře,“ pochvaloval si Trousil. A zároveň připojil: „Tady už budeme fyzičku zdokonalovat formou herních cvičení a odpoledne s kondičáky kilometry na hřišti, ale bude to příjemnější forma.“

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
