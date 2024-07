Trousil o odchodu Chorého: Bude to oslabení, ale jsme připraveni

Reprezentační útočník, který se vrátil z neúspěšného Eura v Německu, míří do pražské Slavie. O třaskavém transferu se spekulovalo nějaký čas, víkendová prohlášení šéfů obou klubů pak potvrdila, že dohoda je velice blízko. A sám hráč chce nabídku z Edenu využít.

„Samozřejmě pokud Tomáš odejde, bude to velké oslabení. Ale jsme na tuto variantu připraveni. Máme nové hráče, kteří mohou nastoupit na pozici hrotového útočníka,“ řekl po sobotním přípravném utkání proti rakouskému Lafnitzu (6:0) v Luční ulici plzeňský asistent Jan Trousil.

Bude zároveň potřeba změnit herní styl?

Pokud přijde období po Tomáši Chorém, budeme pracovat na tom, abychom dál byli úspěšní. My se s tím musíme případně vyrovnat. Tomáš měl výbornou sezonu, dostal se do reprezentace a nahradit ho bude těžké. Chceme zapracovávat hráče, kteří přišli a mohli by být vhodnou náhradou. Vyhodnotíme jejich kvality. Každopádně bychom se i v příští sezoně chtěli prezentovat podobným stylem.

Potěšil vás i z tohoto pohledu mladý útočník Kabongo, který v sobotu zaznamenal hattrick?

V předchozích dvou zápasech hrál na křídle a do hry se tolik nedostával. Bavili jsme se o tom, že jeho pozice může být i na pozici středního útočníka. Proti Lafnitzu prokázal, že je obrovsky silný, takový samorost, který se dokáže bít ve vápně. Umí se v něm orientovat a dát branku. Když takové výkony zopakuje, je to určitě varianta.

Potenciál má i mladý záložník Panoš, souhlasíte?

Na svůj věk ukazuje velkou kvalitu. Ale ještě není v šestnácti letech hotový chlap. Musíme s ním opatrně pracovat v silových věcech i kondičních objemech. Každopádně nám se obrovsky líbí fotbalově. Je to ten typ hráče, který v našem fotbale třeba teď na Euru chyběl. Nebojí se převzít balon, umí přejít přes dva tři hráče. Je to velký talent a my jsme rádi, že s ním můžeme pracovat.

Máte už jasno o tom, kolik hráčů odjede na soustředění do Westendorfu? Vizi máme, ale ještě uvidíme, jestli někdo z hráčů nebude mít zdravotní problémy. Každopádně v úterý ráno oznámíme konečnou nominaci na soustředění.

Co další reprezentanti Hranáč, Šulc a Červ. Počítáte s nimi již do Rakouska?

Ještě nejsme přesně domluveni, ale v průběhu soustředění se k nám připojí. Potřebují si odpočinout, hlavně Robin Hranáč, který toho na Euru odehrál hodně.

Potěšilo vás i to, že jste proti Lafnitzu stříleli branky po pěkných akcích a hra si pomalu sedá?

V systému, který hrajeme, jsou jasně dané principy a z toho vyplývají i brankové příležitosti. Někdy se je daří proměňovat více, někdy méně. Hlavně ve druhém poločase tam byly pěkné akce, kluci dobře zavírali zadní tyče a z toho padaly branky. Důležité bylo zvládnout po kondiční stránce závěr druhého týdne přípravy. Navíc bylo extrémní horko, proto jsme tým rozdělili na dvě jedenáctky, pouze Dweh s Jemelkou odehráli celé utkání. A že to vypadalo dobře i herně, je samozřejmě pozitivní. Zakončili jsme první fázi, kdy hráči absolvovali dvoufázové tréninky ve velké intenzitě. Na soustředění budeme ladit přípravu směrem k nové sezoně.

Čekají vás tam tři přípravné duely s Karlsruhe, Karabachem a Kodaní. Na čem budete ještě pracovat?

Pořád budeme na hřišti s tím, že chceme dělat věci do našich principů. Jsou tam vždycky taktické, kondiční i herní prvky. V tomto nebudeme nic měnit ani v Rakousku. Během dvou týdnů jsou na programu jen dva bloky běhů v terénu a zbytek je na hřišti. Budeme mít pro sebe hřiště a na něm se věnovat zápasovým nácvikům. Měli bychom se už přiblížit tomu, co chceme hrát v lize.