Chance Liga 2025/2026

Slávista v pardubickém dresu Trédl: Na Spartu se těším, zápas beru jako derby

Autor: ,
  9:03
Ač mají pardubičtí fotbalisté v první lize odkopaných už šestnáct utkání, sám se objevil jen v šestici z nich. Krajní obránce Pardubic Jan Trédl se do sestavy vrátil až po příchodu nového kouče Jana Trousila — a postupně se prosadil až do základní jedenáctky.

Jablonecký Martin Cedidla a Jan Trédl z Pardubic v souboji o míč. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Dnes jej, patrně v této pozici, s týmem čeká atraktivní duel se Spartou na Letné (od 18.30).

ONLINE: Sparta – Pardubice

Podrobná reportáž ze 17. kola fotbalové ligy od 18:30

„Jsem určitě rád, že jsem od trenéra dostal šanci,“ neskrývá 21letý Trédl, jenž do Pardubic loni v zimě přestoupil ze Slavie. Ale hned dodává: „Poslední zápasy se nám moc nepovedly — ať to byla Olomouc, nebo teď před týdnem Liberec (porážka 0:2 venku a 0:4 doma). Že můžu být na hřišti, mě těší, jen by to chtělo lepší výsledky.“

Vracel jste se v docela divokém období. Odehrál jste 120 minut v osmifinále poháru s Baníkem, které skončilo porážkou 3:4 v prodloužení, pak jste se zranil v přípravě jedenadvacítky a chvíli nato musel se spoluhráči kousat debakl od Liberce.
V poslední době to bylo dost náročné. Přišel nový kouč, zpočátku se nám dařilo. Ale s Baníkem jsme tu dostali čtyři góly — i když po našem vyrovnání na 3:3 jsem věřil, že zvládneme postoupit dál. Zápas s Libercem se nám sice nepovedl v ničem... Ale i tak myslím, že si to sedne. Jedeme dál, musíme dát hlavy nahoru a makat.

Co se vám stalo v utkání „Lvíčat“ se Srbskem, že jste musel už v poločase střídat?
Dostal jsem koňara do nervu na holeni, takže jsem bohužel nemohl pokračovat. Ale dva dny jsem si odpočinul a zase to bylo dobré. Byla to naštěstí jenom naraženina.

I tak jste ale přišel o kvalifikaci malého Eura proti Portugalsku v Hradci Králové (0:0) — to vás muselo štvát.
Byl jsem k dispozici, jen na lavičce. Dokonce jsem mohl hrát i od začátku, kdyby Albert Labík nebyl „ready“ — taky měl zdravotní problémy. Ale dal se včas do kupy a já byl připravený jako náhradník.

Máte za sebou polovinu bojů v kvalifikační skupině, na Portugalce ztrácíte tři body. Jak myslíte, že se to může dál vyvíjet?
Doufám, že co nejlépe. Je škoda, že jsme to s Portugalskem nedotáhli do tří bodů. Pechy (Dominik Pech) měl v poslední minutě tutovku, bývali bychom je v tabulce mírně předstihli. Ale možnost, že bychom mohli postoupit i z prvního místa, tam podle mě pořád je. Budeme se o to chtít poprat.

Hrával jste ve Slavii, cítíte vůči nedělnímu ligovému soku pořád stejnou rivalitu?
Na zápas na Spartě se těším a ano, beru to jako slávista, jako derby. Na Letné jsem navíc nikdy nehrál, o to je to pro mě zajímavější.

Dočetl jsem se ovšem, že úplně nejdřív jste kopal za Libiš.
Vyrostl jsem tam, odmala jsem tam hrál. Pak si mě odtamtud vytáhla Slavia. Rodiče v Libiši stále bydlí, táta je správce hřiště a máma se jako správcová stará o dresy a o kabiny. Jsme fotbalová rodina.

Zmiňuji to i proto, že vím, že tam začínal i váš loňský spoluhráč v Pardubicích Jan Kalabiška.
Ano, ten má rodinu vedle v Neratovicích. Znal jsem ho už dřív, než jsem do Pardubic přišel.

Jak uspět na Letné?
Musíme být pevní vzadu, nesmíme dostávat tolik gólů. A do ofenzivy si něco vytvořit. Moc toho asi nebude, ale když už se do nějaké šance dostaneme, chce to ji proměnit.

Vstoupit do diskuse

17. kolo

18. kolo

Kompletní los

16. kolo

17. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
6. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 16 7 5 4 31:22 26
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 16 5 4 7 14:19 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
13. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
15. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Messi si zahraje ve finále play off MLS o další trofej, Miami čeká Vancouver

Kapitán Interu Miami Lionel Messi s trofejí pro vítězný týmy Východní...

Argentinský fotbalista Lionel Messi postoupil s Interem Miami do finále play off MLS a do své bohaté sbírky může přidat další trofej. Floridský tým v sobotu porazil FC New York City 5:1 a ovládl...

30. listopadu 2025  9:23

Slávista v pardubickém dresu Trédl: Na Spartu se těším, zápas beru jako derby

Jablonecký Martin Cedidla a Jan Trédl z Pardubic v souboji o míč.

Ač mají pardubičtí fotbalisté v první lize odkopaných už šestnáct utkání, sám se objevil jen v šestici z nich. Krajní obránce Pardubic Jan Trédl se do sestavy vrátil až po příchodu nového kouče Jana...

30. listopadu 2025  9:03

Nejlepší střelec, bek i další forvard. O koho může Dynamo po policejní razii přijít?

Českobudějovický Chukwudi Igbokwe slaví svůj gól.

Třech nigerijských fotbalistů se podle informací iDNES.cz týkají problémy po kontrole cizinecké policie v českobudějovickém Dynamu. Českou republiky musí do sedmi, respektive třiceti dnů opustit...

30. listopadu 2025

Z Chytila měl radost, pak si ale Trpišovský povzdechl: Výhra mohla být ještě vyšší

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání se Slováckem.

Navzdory pohodlné a přesvědčivé výhře 3:0 si neodpustil poznámku k produktivitě. „Škoda druhé půle, že jsme ze všech těch šancí vytěžili jenom jeden gól. Vítězství mohlo být vyšší, kdybychom byli...

30. listopadu 2025

Slavia, naše hrdost. Oblékat i český nároďák? Lákadlo, říká šéf firmy Castore

Premium
Tom Beahon spolu se svým bratrem Philem založili firmu Castore, značku dresů, v...

Každý den vstává v pět hodin ráno a před šestou už je v kanceláři. S cílem být o jedno procento lepší než předchozí den. A plán mu vcelku vychází. Tom Beahon je spolumajitelem firmy Castore, jejíž...

30. listopadu 2025

Fulham nástupem šokoval Tottenham, City ustálo drama. Sunderland i Newcastle slaví

Kenny Tete z Fulhamu (vlevo) slaví úvodní gól spolu s Harrym Wilsonem a Ryanem...

Pět zápasů 13. kola nabídnul sobotní program anglické fotbalové ligy. Manchester City zvládl drama s Leeds United. Ačkoliv na domácí půdě vedl 2:0, rozhodují branku na 3:2 zařídil Foden až v...

29. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  22:59

Jen pusa na líco! Žádný extrém. Majitel děkoval koučovi a Baník konečně slavil

Trenér Baníku Tomáš Galásek objímá střelce Michala Kohúta.

Radostným polibkem majitel klubu Václav Brabec odměnil trenéra fotbalistů ostravského Baníku Tomáše Galáska za výhru nad Duklou Praha 3:1. Dodržel tak svá slova, která řekl kouči v týdnu před zápasem...

29. listopadu 2025  22:29

Slavia - Slovácko 3:0, výhru řídil dvěma góly Chytil. Další dvě branky neplatily

Souboj slávisty Chytila s brankářem Slovácka Hečou.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V 17. kole si doma poradili se Slováckem 3:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok na čele před Spartou na pět bodů. Dvakrát se trefil...

29. listopadu 2025  17:07,  aktualizováno  21:42

Alégué obvinil fanoušky Hradce z rasismu. Nic se nezměnilo, liga musí něco dělat, říká

Královéhradecký Elbel (vpravo) se snaží zastavit jabloneckého Alegueho.

Jablonecký fotbalista Alexis Alégué po sobotním utkání 17. kola první ligy v Hradci Králové obvinil domácí fanoušky z rasismu. Podle něj vydávali opičí zvuky. Osmadvacetiletý kamerunský křídelník to...

29. listopadu 2025  21:01

Experti se divili penaltě na slávistu Chorého, sudí viděl podražení

Mojmír Chytil oslavuje gól s Tomášem Chorým.

Kouč hostujících fotbalistů Roman Skuhravý, který v dlouhé černé bundě a svítivě žlutých teniskách u lajny žil se svým týmem, se okamžitě chytil za hlavu. Domácí útočník Tomáš Chorý naopak rychle...

29. listopadu 2025

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Hradec - Jablonec 2:0. Oba góly dal Slončík, dvakrát potrestal chyby hostů

Tom Slončík z Hradce Králové slaví svůj druhý gól v zápase s Jabloncem.

Dvě hrubky v defenzivě stály fotbalisty Jablonce lepší výsledek na půdě Hradce Králové. Domácí v sedmnáctém kole Chance Ligy v sobotu triumfovali 2:0, oba zásahy obstaral po změně stran Tom Slončík....

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  17:57

Ostrava - Dukla 3:1. Baník zlomil prokletí, po pěti porážkách v lize zvítězil

Trenér Baníku Tomáš Galásek objímá střelce Michala Kohúta.

Pět ligových zápasů čekali fotbalisté Baníku Ostrava nejen na bod, ale také na vstřelený gól. V sobotu mizérii prolomili, na domácím hřišti porazili Duklu Praha jasně 3:1, postupně se trefili...

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  17:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.