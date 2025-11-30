Slávista v pardubickém dresu Trédl: Na Spartu se těším, zápas beru jako derby

Dnes jej, patrně v této pozici, s týmem čeká atraktivní duel se Spartou na Letné (od 18.30).
„Jsem určitě rád, že jsem od trenéra dostal šanci,“ neskrývá 21letý Trédl, jenž do Pardubic loni v zimě přestoupil ze Slavie. Ale hned dodává: „Poslední zápasy se nám moc nepovedly — ať to byla Olomouc, nebo teď před týdnem Liberec (porážka 0:2 venku a 0:4 doma). Že můžu být na hřišti, mě těší, jen by to chtělo lepší výsledky.“
Vracel jste se v docela divokém období. Odehrál jste 120 minut v osmifinále poháru s Baníkem, které skončilo porážkou 3:4 v prodloužení, pak jste se zranil v přípravě jedenadvacítky a chvíli nato musel se spoluhráči kousat debakl od Liberce.
V poslední době to bylo dost náročné. Přišel nový kouč, zpočátku se nám dařilo. Ale s Baníkem jsme tu dostali čtyři góly — i když po našem vyrovnání na 3:3 jsem věřil, že zvládneme postoupit dál. Zápas s Libercem se nám sice nepovedl v ničem... Ale i tak myslím, že si to sedne. Jedeme dál, musíme dát hlavy nahoru a makat.
Co se vám stalo v utkání „Lvíčat“ se Srbskem, že jste musel už v poločase střídat?
Dostal jsem koňara do nervu na holeni, takže jsem bohužel nemohl pokračovat. Ale dva dny jsem si odpočinul a zase to bylo dobré. Byla to naštěstí jenom naraženina.
I tak jste ale přišel o kvalifikaci malého Eura proti Portugalsku v Hradci Králové (0:0) — to vás muselo štvát.
Byl jsem k dispozici, jen na lavičce. Dokonce jsem mohl hrát i od začátku, kdyby Albert Labík nebyl „ready“ — taky měl zdravotní problémy. Ale dal se včas do kupy a já byl připravený jako náhradník.
Máte za sebou polovinu bojů v kvalifikační skupině, na Portugalce ztrácíte tři body. Jak myslíte, že se to může dál vyvíjet?
Doufám, že co nejlépe. Je škoda, že jsme to s Portugalskem nedotáhli do tří bodů. Pechy (Dominik Pech) měl v poslední minutě tutovku, bývali bychom je v tabulce mírně předstihli. Ale možnost, že bychom mohli postoupit i z prvního místa, tam podle mě pořád je. Budeme se o to chtít poprat.
Hrával jste ve Slavii, cítíte vůči nedělnímu ligovému soku pořád stejnou rivalitu?
Na zápas na Spartě se těším a ano, beru to jako slávista, jako derby. Na Letné jsem navíc nikdy nehrál, o to je to pro mě zajímavější.
Dočetl jsem se ovšem, že úplně nejdřív jste kopal za Libiš.
Vyrostl jsem tam, odmala jsem tam hrál. Pak si mě odtamtud vytáhla Slavia. Rodiče v Libiši stále bydlí, táta je správce hřiště a máma se jako správcová stará o dresy a o kabiny. Jsme fotbalová rodina.
Zmiňuji to i proto, že vím, že tam začínal i váš loňský spoluhráč v Pardubicích Jan Kalabiška.
Ano, ten má rodinu vedle v Neratovicích. Znal jsem ho už dřív, než jsem do Pardubic přišel.
Jak uspět na Letné?
Musíme být pevní vzadu, nesmíme dostávat tolik gólů. A do ofenzivy si něco vytvořit. Moc toho asi nebude, ale když už se do nějaké šance dostaneme, chce to ji proměnit.