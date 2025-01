Kliment jako vzor. Sýkora vyhlíží olomoucký restart. Může hrát všude, těší kouče

Po krátké pauze přivítal olomoucký trenér Tomáš Janotka své svěřence znovu v tréninkovém procesu. Zimní přípravu začali hráči fyzickými testy, včera absolvovali první trénink. „Z testů ještě nemáme kompletní report, ale jde vidět, že hráči udělali progres,“ těší kouče.

Testy podstoupil i dlouhodobě zraněný útočník Růsek, kvůli problémům se zády nehrál už téměř dvě roky. Jak dopadl?

Velice dobře! Z hlediska testů vypadá jeho návrat fakt nadějně. Teď záleží, jak na tom bude kondičně a herně. My s ním máme jasný plán: Bude v našem tréninkovém procesu, a jakmile začnou B týmu přípravné mače, zapojí se do nich, ať získá kondici i herní praxi. Pak uvidíme, jak bude jeho tělo reagovat.

A co další zraněný útočník Kliment? Původní prognózy zněly, že by měl chybět až do konce sezony. Před Vánoci jste ale říkal, že se může vrátit dříve.

Už během svátků jezdil do Prahy za fyzioterapeutkou. Ve čtvrtek byl znovu, další týden pojede opět. I u něj to vypadá optimisticky. Předpoklad, aniž bych chtěl střílet od boku, je takový, že se v průběhu ledna začne postupně zapojovat do zátěže. Teď jezdí na rotopedu a zaměřuje se na sílu v horních částech nohou. Postupně pak půjde do běžeckých věcí. Ale nechci předjímat, kdy nastoupí do zápasu. Záleží, jak bude kotník reagovat.

I proto hledáte na přestupovém trhu útočníka. Jak to vypadá?

Komunikujeme s více hráči, někteří nedopadli, ale teď už máme některé přichystané. Každopádně dokud není nic podepsané, není nic hotové, takže ještě nechceme odkrývat karty. Po létě jsme kádr významně omladili, což nejde dělat do nekonečna. Takže teď cílíme na posílení kvality nebo doplnění pozic. Máme pozornost na všechny posty, kromě gólmanů. Pokud nás teda nějak extra nenaštvou.

Na co se budete v zimní přípravě nejvíce zaměřovat?

Na to, abychom navázali na náš způsob hry. To znamená neustálá aktivita v ofenzivě i defenzivě. Potřebujeme se také soustředit na práci v boxech. To znamená, abychom byli hladovější v útočných vápnech, abychom si vytvářeli více brankových příležitostí a dokázali je proměňovat. V našem vápně nás zase zrazovalo nabíraní a bránění hráčů, a to, že jsme dostali spoustu branek po centrovaných míčích. Tohle nám ukázala naše analýza vstřelených a obdržených gólů, a tudíž se na to jednoznačně musíme zaměřit.