Olomouc posiluje zálohu, z Plzně bere bývalého reprezentanta Sýkoru

„Honza je zkušený hráč, který má potenciál být rozdílový, když je zdravý. I trenérovi zapadal do jeho představ. Víme však, že to s ohledem na jeho herní pauzu, kterou měl kvůli zranění, může nějakou dobu trvat. I proto jsme se dohodli na takové formě smlouvy,“ řekl sportovní manažer olomouckého klubu Ladislav Minář.

Sýkora má na kontě v národním týmu 14 startů a čtyři góly, naposledy reprezentoval v roce 2022. V lize dal v 202 utkáních 25 branek. Plzeňský odchovanec byl kvůli zranění kolena od dubna mimo hru, do Olomouce se přesunul jako volný hráč.

„V Plzni mi končila smlouva a vycítil jsem, že tam pro mě momentálně není místo. Celý půlrok jsem byl v kontaktu s (momentálně zraněným olomouckým kanonýrem a bývalým spoluhráčem) Honzou Klimentem a na rovinu mě lákala možnost jít hrát do Sigmy. Je to pro mě velká výzva,“ ujistil Sýkora. „Prohlídky ukázaly, že jsem stoprocentně připraven na to, abych se s týmem zapojil do zimní přípravy. Celý prosinec i část listopadu už jsem trénoval s ostatními,“ přidal.

Sýkora dvakrát ovládl ligu se Slavií a jednou s Plzní, titul má i z Polska s Lechem Poznaň. V české nejvyšší soutěži hrál také za Brno, Liberec a Jablonec.