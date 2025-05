Sýkora: Mám před sebou čistý stůl. Na trofeje sedne prach, na vztahy ne

Fotbalisté Plzně si po výhře 2:1 v Olomouci vzali do parády bývalého spoluhráče, záložníka Jana Sýkoru. Ten v zimě přestoupil z Viktorie do Sigmy, ale kariéru mu ukončilo zranění kolena. | foto: sigmafotbal.cz

„Rozhodnutí se rodilo delší čas. Dál už to nešlo. Moje koleno je ve stavu, kdy nemůžu do fotbalu dát tolik úsilí, kolik jsem dával dosud. Dospěl jsem do stavu, kdy do fotbalu nemůžu vložit to, co mě zdobilo celou kariéru. Nechci, abych byl vnímaný jako někdo, kdo si ulevuje a nedělá vše,“ vzkázal Sýkora.

Do Sigmy přestoupil v zimě z Viktorie Plzeň po dlouhém zranění právě kolene. Olomouc mu dala ještě jednu šanci v 31 letech restartovat kariéru, ale nedopadlo to. Sýkora za Sigmu před víkendem naskočil jen do sedmi zápasů, pak se opět zranil.

Největší stopu během své kariéry, v níž oblékl také dres Sparty, Zbrojovky Brno, Liberce, Slavie, Jablonce či polského Lechu, zanechal právě v rodné Plzni, kde na profi úrovni působil od roku 2021.

Záložník Plzně Jan Sýkora během zápasu s Pardubicemi.

Na západě Čech získal ligový titul a zahrál si Ligu mistrů, kde dokonce vstřelil gól Barceloně. „Já nejsem moc nostalgický. Těch čtrnáct let v profesionálním fotbalu jsem si extrémně užil. Dal jsem do toho vše, teď mám před sebou čistý stůl a můžu se na sebe s klidem podívat do zrcadla. Víte, na trofeje a úspěchy sedne prach, ale co mi zbude, jsou mezilidské vztahy. Jsem rád za to, jak jsem se choval jako člověk, za to, že mě doma dobře vychovali,“ považuje si Sýkora. „Není potřeba nějak extra vzpomínat. Kariéru jsem vyždímal jak citron. Ale kdybych měl vypíchnout pár momentů, tak gól Barceloně nebo gól Spartě na 3:2, když jsem se po deseti letech vrátil do Plzně,“ vybavuje si majitel celkem tří ligových titulů a 210 ligových startů.

V nich stihl 25 gólů a 27 asistencí. Jeho zkušenosti i technika by se Olomouci jistě hodily, ale zdraví je přednější. S pěknou kariérou se rozloučil v neděli, symbolicky proti Plzni. Olomoucký trenér Tomáš Janotka jej v předposledním ligovém zápase sezony nasadil na necelých deset minut. A byť Olomouc prohrála 1:2, Sýkora si vysloužil dlouhý potlesk od obou fanouškovských táborů. A když od stopera Vraštila převzal kapitánskou pásku, plzeňský kotel začal skandovat jeho jméno.

„Po zápase jsem mu poděkoval za spolupráci, která bohužel byla poznamenaná zraněním. Křižák je nejtěžší úraz ve fotbale. Dlouho stál. Řekl jsem, že je mi to líto, a popřál mu do života spoustu štěstí,“ uvedl plzeňský kouč Miroslav Koubek.

„Honzu mám moc rád. Nahrál jsem mu na jediný gól v Lize mistrů, což jsem mu hned po zápase připomněl,“ smál se obránce Plzně Václav Jemelka. „Je mi líto, že musí skončit. Škoda, že nepřidá další starty, českému fotbalu bude hodně chybět. Do života mu přeji jen to nejlepší. Má malou dcerku, teď se jí bude moct věnovat naplno,“ dodal.

Krátce před koncem zápasu se do skandování dali i Zorvan, Pokorný a Král, olomoučtí hráči v civilu, kteří dostali na včerejší mač volno. Trojici sigmáků se podařilo rozezpívat i hlouček fanoušků na západní tribuně, pořádné rozloučení nicméně přišlo až po zápase.

Teď chce zvelebovat český fotbal

Sýkoru si zavolal plzeňský sektor, načež ho pohltilo kolečko Viktoriánů, kteří bývalého parťáka začali oslavně vyhazovat do vzduchu. „Nečekal jsem to, patří jim obrovský dík, protože tam pořád jsou hráči, kteří toho pro Plzeň udělali mnohem víc než já. Za roky v Plzni jsem extrémně vděčný. Pro mě je fotbal hlavně o emocích. Budu si vybavovat momenty, emoce, které jsem sdílel s rodinou nebo fanoušky,“ vyznal se.

Slzy na krajíčku při střídání ani po konci zápasu ale neměl. „Asi to bylo tím, že jsem byl v hlavě rozhodnutý už dřív. Tři dny jsem moc nespal a vše si rekapituloval. Víc to dolehlo na přítelkyni, které to bylo líto. Snažil jsem se ještě si užít poslední chvíle, nasát atmosféru. Ale i na hřišti jsem vnitřně cítil, že dělám správný krok,“ vylíčil Sýkora.

„Nikdo v klubu nelitujeme, že v zimě přišel. Je ztělesněním profesionála, tím byl pro nás velmi přínosný. Klukům ukázal, jak se chová profík. Tím, kolik času svému tělu věnuje, jak se chová na tréninku,“ chválil trenér Sigmy Janotka.

A Sýkorova budoucnost? Trenéřina. „Fotbal miluji, chci se zasadit o to, aby byl český fotbal ve světě opět vnímaný tak, že produkuje kvalitní hráče. Chci zvelebovat českou fotbalovou kulturu. Ale nechci hned skočit do velkého fotbalu. Zajímá mě proces odspoda, od nejmenších,“ nastínil loučící se Sýkora.