Slávista Sýkora už trénuje s Libercem a těší se na bitvu se Spartou

Pod Ještěd zamířil na půlroční hostování ze Slavie a v pondělí odpoledne vyběhl k prvnímu tréninku se svým staronovým týmem.

„Když jsem přišel na stadion, zase to na mě dýchlo. Prožil jsem tady krásný rok a půl a cítím se tady šťastný,“ řekl 25letý fotbalista, od kterého se v Liberci čeká, že bude tvořit hru.

Vaše hostování se zrodilo na poslední chvíli. Překvapil vás takový vývoj?

Já jsem se v půlce přípravy zranil a pak jsem říkal, že zraněný bych stejně nikam nešel. Teď už jsem se ale dával dokupy a den před koncem přestupového období jsem mluvil s manažerem a ten mi řekl, že by tady byl zájem ze Slovanu Liberec. Když jsem se o tom dozvěděl, řekl jsem, že určitě jo. Jak už jsem říkal mnohokrát, Liberec je jediný klub v Česku, kam bych šel. Když se to v pátek upeklo, byl jsem rád.

Jak to tedy s vámi nyní zdravotně vypadá?

Jdu normálně trénovat. Měl jsem něco se zadním stehenním svalem, nikdo dlouho nevěděl, co přesně. Nakonec se ukázalo, že je to od zad, takže teď cvičím a mělo by to být v pohodě.

Očima trenéra „Jméno Honzy Sýkory se v mé hlavě objevilo už, tuším, poprvé v prosinci, ale vůbec jsem nepočítal s tím, že by se to mohlo uskutečnit. Věděli jsme, že Slavie má velký objem kvalitních hráčů a také to, že zde už Sýkora působil. Zanechal dobrý dojem, je to hráč, jenž by mohl nahradit post Petra Ševčíka. Počítám s ním na pozici playmakera, protože góly dávat umí. Pozitivní je, že může hrát zprava i zleva, a hlavně i ze středu, kde nás tlačí bota. Myslím si, že svojí dynamikou a přehledem nám hodně pomůže. Považuji ho v podstatě za jednoho z klíčových hráčů pro naši sezonu. Nepočítali jsme s tím, že přijde, ale jsem za něho velmi rád, možná raději než za nějaké zahraniční akvizice.“ Zsolt Hornyák

Jaké jste měl při návratu do Liberce pocity?

Jak na své první působení v Liberci vzpomínáte? Během jediného měsíce jste dal hattrick, pak jste vstřelil nejrychlejší gól Evropské ligy...

...a ještě jsem dostal první pozvánku do reprezentace. Byl to můj nejlepší měsíc v Liberci. Ale celé to působení tady jsem si užil a jsem rád, že jsem na Slovan ve své kariéře narazil. Když má člověk okolo sebe správné lidi, se kterými si rozumí, dělá ho to šťastným.

Zbyl v liberecké sestavě někdo z doby vašeho působení?

Radim Breite, Ondra Karafiát... a to je tak asi všechno. Ještě s brankářem Filipem Nguyenem jsme spolu kdysi byli ve Spartě.

Jste dostatečně fit, abyste za Liberec nastoupil už v sobotu v očekávané bitvě se Spartou?

Nechci dávat předčasná prohlášení, ale myslím, že jo.

Jak se na to jako bývalý sparťan těšíte?

Já jsem ve Spartě sice působil, ale nejdůležitější týmy v mojí kariéře jsou Slavia a Liberec. Proti Spartě budu bojovat za Slovan. Sparta na jaře jen vyhrává a přijede sem s velkým očekáváním. To my ale máme taky. Vím, že se tady Spartě špatně hraje, Liberec ženou fanoušci, hřiště je menší, bývá hodně soubojů. Snad to zvládneme.

Trenér Hornyák s vámi počítá na pozici tvůrce hry, tedy pod hrot. Co vy na to?

Už jsem s trenérem mluvil a skutečně říkal, že by mě tam rád viděl. Na tomhle postu jsem hrál poslední rok ve Slavii, takže jsem na něj nejvíc zvyklý, ale můžu nastoupit kdekoliv. V kariéře jsem kromě stopera a hrotového útočníka hrál úplně všechno.

Reprezentační záložník Jan Sýkora bojuje o balon s Jaroslavem Rakitským z Ukrajiny.

Do Liberce jste v roce 2015 poprvé přicházel jako krajní hráč, že?

Přišel jsem z Brna jako levý záložník. Po půl roce jsem přešel na levého beka, pak jsem hrál pod hrotem. Poté mě koupila Slavia, kam jsem šel jako pravý záložník. Pak přišel trenér Trpišovský a dal mě na beka a pak zase na podhrot... Točil jsem to různě.

V sestavě Liberce máte nahradit Petra Ševčíka, který putoval opačným směrem, tedy do Slavie. Bavili jste se o tom spolu?

Ne, všechno se to událo tak rychle, že jsem kluky ve slávistické kabině ani nezastihl, jen jsem jim psal, že jim přeju, ať to všechno zvládnou, že jim držím palce, ale že teď volím tuhle cestu. Slavie je můj klub, kde jsem prožil dva krásné roky. Teď to trochu drhlo, tak jsem zpátky tady.

Jaký je váš ideální scénář? Strávit jaro U Nisy a pak se v plné síle vrátit do Slavie?

Žádný ideální scénář nemám. Chci, aby se mi povedly ty tři měsíce, které tady budu, abych odehrál co nejvíc minut, abych se dostal zase do pohody hlavně v hlavě a pak se uvidí. To je ještě daleko.

Co říkáte současné hře a postavení Liberce v tabulce?

Máme kvalitní tým a můžeme jít tabulkou ještě výš, potenciál týmu je větší. Jsou tady skvělí hráči a doufám, že si všechno sedne.

Sotva jste přišel, trenér Hornyák už o vás mluví jako o jednom z klíčových hráčů. Berete to tak?

To asi ne, od toho jsou tady jiní. Přišel jsem týmu pomoct, budu se snažit a v každém zápase nechám na hřišti duši. To můžu slíbit.