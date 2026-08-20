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Ze třetí ligy až ke šlágru s Rangers. Suchan o jablonecké jízdě i radách od Skuhravého

Pavel Kortus
  12:00

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Jan Suchan slaví svůj první gól v jabloneckém dresu. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jablonecký záložník Jan Suchan prožívá léto, které předčilo veškerá očekávání. Zatímco ještě před pěti lety kopal třetí ligu za Vyšehrad, teď se chystá v dresu severočeského klubu vyběhnout na slavný Ibrox Stadium k boji o skupinu Konferenční ligy proti skotskému gigantovi Glasgow Rangers.

Třicetiletý středopolař Suchan mluví o nečekané jablonecké vlně, o svérázné metodě trenéra Romana Skuhravého, který mu přes přítelkyni zakazoval přemýšlet o fotbale, i o specifické atmosféře, která zápasy s Rangers v Česku provází.

Jablonec zahájí dvojzápas s Rangers ve čtvrtek od 20.45 hodin v Glasgow. Lepší ze souboje si na podzim zahraje základní skupinu Konferenční ligy.

Dva postupy v předkolech Konferenční ligy, k tomu stoprocentní bilance v domácí soutěži. To je tedy léto!
Je to fajn. Upřímně řečeno, je to o dost lepší, než jsme všichni před sezonou doufali. Přáli jsme si hlavně to, abychom v Evropě odehráli co nejvíce předkol. Věděli jsme, že cesta bude nesmírně těžká, ale teď máme v lize devět bodů a jedeme na Rangers poprat se o skupinu Konferenční ligy.

Fanoušci Rangers jsou teď nespokojení. Pokud se nám podaří držet nadějný stav, může se nespokojenost tribun rychle obrátit proti domácím.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 12:3 10
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 2 0 9:5 8
4. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 5:3 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 7:6 7
7. FK TepliceTeplice 4 2 1 1 10:10 7
8. AC Sparta PrahaSparta 4 2 0 2 8:7 6
9. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
11. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
13. SK Artis BrnoArtis Brno 4 0 1 3 4:8 1
14. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 3:7 1
15. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 1 3 3:9 1
16. FC ZlínZlín 4 0 0 4 3:9 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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Ze třetí ligy až ke šlágru s Rangers. Suchan o jablonecké jízdě i radách od Skuhravého

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