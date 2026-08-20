Třicetiletý středopolař Suchan mluví o nečekané jablonecké vlně, o svérázné metodě trenéra Romana Skuhravého, který mu přes přítelkyni zakazoval přemýšlet o fotbale, i o specifické atmosféře, která zápasy s Rangers v Česku provází.
Jablonec zahájí dvojzápas s Rangers ve čtvrtek od 20.45 hodin v Glasgow. Lepší ze souboje si na podzim zahraje základní skupinu Konferenční ligy.
Dva postupy v předkolech Konferenční ligy, k tomu stoprocentní bilance v domácí soutěži. To je tedy léto!
Je to fajn. Upřímně řečeno, je to o dost lepší, než jsme všichni před sezonou doufali. Přáli jsme si hlavně to, abychom v Evropě odehráli co nejvíce předkol. Věděli jsme, že cesta bude nesmírně těžká, ale teď máme v lize devět bodů a jedeme na Rangers poprat se o skupinu Konferenční ligy.
Fanoušci Rangers jsou teď nespokojení. Pokud se nám podaří držet nadějný stav, může se nespokojenost tribun rychle obrátit proti domácím.