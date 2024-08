Zase s desítkou, ale vyššími cíli. Bundu letos koupím dřív, směje se Suchan

Ulevilo se vám, že už je přestup konečně vyřešený?

Táhlo se to déle, než jsem čekal. A jsem rád, že je to za mnou. Konečně se mohu soustředit jen na fotbal a mám čistou hlavu, což je potřeba.

Sám jste potvrdil, že jste i trochu tlačil na vedení Dynama, aby vás pustilo. Jaká byla jednání?

Od konce minulé sezony jsem říkal, že bych se chtěl posunout do klubu s vyššími ambicemi. Po mém posledním zápase v Boleslavi jsem cítil, že bych změnu udělat chtěl a měl. Byl jsem delší dobu v kontaktu s Jabloncem a panem Peltou. Jsem rád, že mi Budějovice umožnily kariérní posun. Na začátku minulého týdne jsem na vedení trochu zatlačil. Nestydím se za to. Už mi není dvacet, ale mám pořád ambice. Část kariéry jsem si poničil sám, ale ze zbytku chci ještě něco vymáčknout. Nakonec se pak přestup dotáhl z hodiny na hodinu.

40 ligových utkání odehrál za Dynamo, vstřelil v nich devět gólů

Ani bývalý majitel Vladimír Koubek vás nechtěl pustit, že?

Moc ne, ale chápu i jeho. Po sezoně z týmu odešlo hodně kluků, tak nechtěli pouštět další. Já nemám nic proti Dynamu, ale netajil jsem se tím, že jsem se po povedeném půlroce chtěl posunout. Věděl to pan Koubek i pan Čadek (tehdejší sportovní manažer). Byli s tím smíření, jen se čekalo, jestli přijde adekvátní nabídka, která splní očekávání Dynama. A to Jablonec zvládl. Já už pak měl jasno.

Nebyl jste na vedení trochu naštvaný, když o vás tolik stáli, ještě když jste hrál ve Vlašimi?

Naštvaný není to správné slovo. Pořád jsem hodně vděčný za to, že mi dali možnost vrátit se do ligy. Ale už při podpisu smlouvy v Budějovicích jsem jim říkal, že nejsem typ hráče, který odehraje v jednom klubu celou kariéru. Domluvili jsme se na tom, že mě pustí, když nabídka bude splňovat představy klubu. Nakonec to tak i bylo.

V Dynamu jste prožil i nepříjemné momenty, kdy se často řešily dlužné výplaty a nejistá budoucnost. Vy jste patřil k největším bojovníkům z kabiny. Co vám nejvíc vadilo?

Jo, patřil jsem ke zkušenějším a starším hráčům, tak jsem si říkal, že kdo jiný by se měl ozvat. Zajímalo hlavně nás, kteří jsme měli delší smlouvy, co bude s klubem dál. Finanční situace mě taky štvala, ale budoucnost byla zásadnější. Mrzelo mě, že jsme většinou neměli konkrétní odpovědi.

Chápu, koho by to neštvalo.

Bojoval jsem za to, abychom to věděli. Začala nová sezona a nikdo nevěděl, jak to bude s financemi, jaká je filozofie klubu. Přijal jsem takovou roli, a kdybych věděl, že klub míří špatným směrem, tak o přestup bojuji ještě víc. Myslím si, že hráči by o takových věcech měli být lépe informovaní.

I taková, byť nepříjemná, životní zkušenost se může hodit?

Může, i když doufám, že to nebude třeba. Snad se už nic takového opakovat nebude, nechci to zažít znovu. I když je pravda, že mám docela smůlu, že jsem prošel dost klubů, kde podobné potíže byly.

Olomoucký záložník Jáchym Šíp (vpravo) v akci s českobudějovickým Janem Suchanem.

Čtrnáct měsíců v Budějovicích bylo intenzivních. Jak je celkově berete?

Jsem fotbalista, a tak budu hodnotit už jen fotbalové věci. Podzim nebyl dobrý z osobní ani týmové stránky. Výměna trenérů před zimou mi pomohla možná víc než ostatním. Druhý půlrok vypadal povětšinou tak, jak bych si přál. Dával jsem góly, zvedli jsme se, i když jsme pořád bojovali o záchranu a i já měl slabší zápasy. Ale první ligu jsme urvali v baráži, takže celkově to byl krásný půlrok. Zůstanou ve mně lepší vzpomínky, vždy hledám pozitiva. Jsem moc rád, že jsme ligu zachránili. To byl náš cíl, přes baráž se to povedlo. Věděl jsem, že bych to chtěl zkusit jinde. A zároveň jsem nechtěl být u sestupu Budějovic.

Co vás čeká v Jablonci?

Je cítit, že tam jsou ambice jiné. Loni jsem v Budějovicích před sezonou řekl, že bychom chtěli být do šestého místa, a pak jsme se sotva zachránili. Proto teď nebudu říkat konkrétní cíl, ale jako tým míříme v tabulce co nejvýš a já bych chtěl osobně navázat na jaro. Ukázat to, čím jsem byl týmu prospěšný i v Dynamu. Zatím jsem v Jablonci chvilku. Přijel jsem v sobotu kolem oběda, večer jsem už šel na lavičku proti Spartě. Ještě mě 40 čeká určitě víc pohovorů s trenéry a vedením. Ale cítím, že klub jde jasným směrem.

V Dynamu jste měl místo v sestavě skoro jisté, teď si ho budete muset vybojovat.

To je jasné. Spíš to beru tak, že konkurence je něco, co hráče posouvá, tím pádem je i potřebná. Celkově se na to moc těším. Věřím ve své osobní kvality, ale hned jsem viděl, že síla v týmu je velká. Udělám pro svoji pozici maximum, ale hlavně aby se dařilo mužstvu.

Znovu jste sáhl po své oblíbené desítce na dresu?

Když jsem se dozvěděl, že je volná, tak jsem si řekl, proč ne. Věk na to mám, číslo se mi líbí, tak snad mi zase přinese štěstí.

V Jablonci bývá přeci jen chladněji. Vadí vám to?

Mám radši teplo. Když jsem tu dřív hrál, tak byla vždy velká zima. Kluci mi hned říkali, že tady přichází zima dřív než jinde. Ale co se dá dělat, letos si koupím bundu dřív.

Za tři kola, v půlce září, vyzvete Dynamo. Jaké to pro vás bude?

Takové čerstvé, ale nedá se nic dělat. Už kopu za jiné barvy a budeme chtít vyhrát. Dynamu přeji, ať se mu daří a zachrání se.