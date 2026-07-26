Suchan: Můj nejlepší zápas v Jablonci! Půlrok ve Slovácku mi hodně pomohl

Suchan patřil k nejlepším mužům zápasu a ve druhé půli vstřelil vítězný jablonecký gól na 2:1. „Myslím, že to byl stoprocentně můj nejlepší zápas za dobu, co jsem v Jablonci,“ řekl třicetiletý fotbalista Jan Suchan.
Čím to, že se vám osobně první ligový zápas sezony takhle vydařil?
Musím říct, že mi hodně pomohl ten půlrok ve Slovácku, kde jsem nabral zápasovou praxi, a v létě jsem se sem vracel s tím, že se chci o místo porvat. Tu šanci jsem dostal a jsem rád, že se mi zápas povedl.
Navíc jste dal první ligový gól za Jablonec a hned vítězný...
Už to bylo hrozně dlouhé čekání a strašně mě to ubíjelo. Za rok a půl jsem v lize nedal gól a právě góly jsou pro mě jako pro ofenzivního hráče vizitkou. Dost jsem nad tím přemýšlel, ale naštěstí jsem se na jaře ve Slovácku konečně párkrát trefil, věřil jsem, že si to přenesu i do Jablonce, a to se stalo. Myslím, že se pokladník Chram (Chramosta) postará o to, abych i ve třicet letech platil nějaké zápisné stejně jako dvacetiletí kluci.
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Vy jste mohl dát krásný gól už v prvním poločase, ale brankář Koutný povedenou střelu pod břevno vyrazil. Co chybělo?
Jsem nabádaný k tomu, ať víc střílím a odkudkoliv. Všichni to do mě hustí. Teď to šlo hezky do brány, už jsem v ní ten míč viděl, ale gólman předvedl skvělý zákrok. A dobře ho i prodal.
Co s vámi udělal rychle inkasovaný gól už v 9. minutě?
Asi nás trošku znervóznil, ale zároveň musím říct, že jsme to cítili všichni stejně, že v tom zápase od začátku jsme a hrajeme líp než Olomouc. Ta neměla kromě té jediné standardky, ze které dala gól, vůbec nic. My jsme ji drželi v podstatě pořád pod tlakem, drželi jsme balon a byli nebezpeční.
Co jste si říkali o přestávce, když jste v prvním poločase nedali ani z velkých šancí gól a stále jste prohrávali?
Pořád jsme si věřili a v kabině jsme si po první půli říkali, že to, že prohráváme, je jenom čistá náhoda. Že půjdeme za tím zápas otočit, a jsem moc rád, že to takhle dopadlo, protože jestli byl dneska nějaký tým lepší, tak jsme to byli jednoznačně my.
Vítězný gól jste dal vy, můžete tu situaci popsat?
Sedy (Sedláček) krásně vysunul dopředu Sébu (Nebylu) a já jsem pak jen viděl, že Lamin Jawo stál pode mnou. Tak jsem se snažil strhnout to na přední tyč, protože tam byl volný prostor. A pak mě Séba krásně našel přihrávkou po zemi a já jsem se už jen snažil trefit bránu, spadlo to tam, takže super.
Olomouc jste suverénně přestříleli, byl to taktický záměr snažit se co nejvíce o střelbu, nebo to vyplynulo z vývoje utkání?
Spíš záměr, protože celou přípravu jsme se se střelbou docela trápili, ať už se střílením gólů nebo i s vytvářením šancí. Takže teď byl pokyn jasný: střílet ze všeho, jakmile se k té možnosti dostaneme, nebo hodně centrovat míče do vápna a tam být aktivní. A myslím si, že jsme to splnili a i díky tomu zaslouženě vyhráli.
Jak je pro vás po prohře ve Varaždinu ligová výhra, navíc po otočce ve skóre, důležitá?
Na úvod sezony je takové vítězství, navíc proti ambiciózní Olomouci, která nakupuje hráče a všichni vědí, kde se chce v tabulce pohybovat, pro nás strašně cenné. Navíc po té čtvrteční prohře v Konferenční lize. A právě proto si myslím, že jsme nabídli fanouškům skvělou pozvánku, aby nás přišli proti Varaždinu v domácí odvetě podpořit.