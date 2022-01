Zraněný parťák Macík? Šance být jedničkou, bojuju, říká brankář Stejskal

„Honza znovu potvrdil výkonnost jako v předchozím utkání v Trenčíně, kde patřil k nejlepším hráčům. Klidní ale nejsme. Pak máme dva mladé gólmany, nikde není psáno, že se nemůže nic stát Honzovi. Byli bychom radši, kdybychom tady měli oba. Výpadek Matúše snad nebude tak dlouhý.“

Ze zranění kolegy samozřejmě Stejskal radost nemá, ale klišé stranou - ví, že se mu otevřela příležitost konečně chytat pravidelně ligu. Ve Slavii se mu to v konkurenci Koláře nepodařilo a vytížení neměl ani na podzim v Sigmě; Macík je pustil do brány jen dvakrát.

„Určitě chci chytat víc,“ kývne. „Snažím se šanci využít, jsem rád za nulu. Nešel jsem sem dělat nějakou dvojku, chci týmu pomoct a jdu bojovat o jedničku.“

Proti Dánům měl práci jen v úvodu, když výborně vyrazil střelu Kuska zblízka a vyškrábl také ránu z přímého kopu. „Nějaký zákrok byl, ale od toho tam jsem a potom už jsme měli presink, těžko z toho vyjížděli a bylo to super,“ ocenil vysokou intenzitu hry a dotěrné dostupování.

Až na prvních dvacet pět minut otevřelo Olomouci cestu k vítězství. „Na začátku jsme presovali jinak, potom jsme to upravili. Soupeři uškodilo brzké střídání, protože na nás docela vletěl s tím vysokým útočníkem,“ zmínil siláka Ementa.

Pak Sigma na Dány nalezla až k jejich vápnu a nenechala je hrát. „Byl to skvělý týmový výkon. Odpracovaný do poslední minuty. Takhle se chceme prezentovat a konečně z týmu bylo cítit, že si jdeme za vítězstvím. Chceme hrát aktivní presink a bylo to vidět,“ říká Stejskal.

Takhle by se Sigma ráda prezentoval i v jarní části ligy, ve které jí patří až desátá příčka. „Určitě. Je to o práci, o tom, nedat soupeři šanci se dostat do zápasu. Takhle se celý náš tým dostane do hry, pracujeme na tom,“ podotýká. „Když soupeř presuje v šesti lidech, tak se z toho těžko vyjíždí. Naopak ten tým to sníží a potom si nevěří.“

Přesvědčivou výhru sigmáci potřebovali pro sebevědomí, obzvlášť po zpackaném přípravě v Trenčíně (0:1). „Po Trenčíně rozhodně,“ souhlasí Stejskal. „Byl velký rozbor, spokojení jsme nebyli. Velice pečlivě jsme si to zhodnotili, což bylo rapidně vidět. Nemůžu říct žádná negativa. Doufám, že i fanoušci to ocení. Bylo to opravdu suprové.“

Fanoušci ocení i Stejskalovu kvalitní hru nohama, což by mohla být jeho výhoda oproti Macíkovi. Ačkoli po Trenčíně s ní spokojený nebyl.

„Tam jsme se snažili vyjet ze všeho kombinačně. Někdy je lepší pomoct si dlouhým balonem, což teď bylo. Samozřejmě byly i nepřesnosti, ale bylo to lepší,“ srovnával. „Když se to dá dopředu, tak umíme vyvinout tlak.“

Stejskal může rozehrávkou týmu výrazně pomoc při zakládání útoku. Jen musí minimalizovat riziko.

„Ale za stavu 3:0 dostanu určitě menší céres než za stavu 0:0,“ usměje se. Za čisté konto proti silnému soupeři vděčí i stoperovi Vítu Benešovi, který v poslední minutě obětavým skluzem padl na čáře do gólové rány.

„Hned jsem za nim šel, že díky. Nejdřív jsem si dělal srandu, že to šlo vedle, ale věděl jsem, že chytil čistý gól,“ ocenil parťáka. „Takhle musíme bojovat a výsledky se budou dostavovat. Celý zápas jsme jeli a to k tomu patří, že štěstíčko se pak přikloní. Poděkuju nejen mu, ale celému týmu.“

Celý tým může být zase díky kvalitnímu záskoku mezi tyčemi o poznání klidnější.