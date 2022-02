Stejskal v komisi rozhodčích. Bývalého reprezentanta nominovaly ligové kluby

Její šéf Radek Příhoda se v minulosti nebránil tomu, aby v ní zasedl bývalý elitní fotbalista. Vedle rozhodčích může nabídnout jiný pohled, jinou perspektivu.

„Jsem rád, že se po dlouhých debatách na zasedáních Ligového výboru podařilo najít vhodného kandidáta a že i Ligové grémium náš výběr potvrdilo,“ řekl Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace (LFA).

Jde o dopředu plánovanou změnu.

Stejskal nahradí Tomáše Bártu, shodou okolností rovněž bývalého brankáře a v současnosti výkonného ředitele ligy, hned na začátku jarní části.

Také Bárta byl členem rozhodcovského orgánu za LFA, jeho působení od léta však bylo pouze dočasné.

„Domníváme se, že komise rozhodčích ve stávajícím složení má dostatečně erudované složení z pohledu zkušených bývalých rozhodčích znalých pravidel,“ uvedl Svoboda. „Díky panu Stejskalovi doplníme komisi nestranným pohledem z venku očima bývalého hráče. Současně věříme, že nominant za profesionální kluby bude důstojným reprezentantem všech klubů, jedná se o nekonfliktní osobu směrem ke všem subjektům v naší fotbalové sféře, ale zároveň je to dostatečně silná osobnost s pevným názorem.“

Stejskal má v životopisu přes sto odchytaných duelů za Spartu, anglické Queens Park Rangers i Slavii. Když s aktivní kariérou skončil, vedl gólmany v reprezentaci a stále zůstává asistentem u národního týmu do sedmnácti let.

Už osmým rokem je zároveň starostou ve středočeských Jevanech.

Dohled nad sudími pro něj bude novinkou. A vzhledem k jeho historii jistě velmi zajímavou.

Proti rozhodčím se Stejskal aktivně vymezil v roce 1995, kdy se jako opora Slavie vzdal národního týmu na protest proti praktikám v nejvyšší soutěži.

„Co si tenkrát rozhodčí dovolovali, bylo do nebe volající,“ vykládal po letech. „A ještě se nám všem vysmívali!“

„Samozřejmě po mně všichni chtěli důkazy, jenže ty jsem neměl. Jistým zadostiučiněním tak pro mě bylo alespoň to, že jsem byl v tom roce 1995 vyhlášen osobností ligy,“ pokračoval.

O rozhodčích tehdy, v lednu 2012, už hovořil smířlivěji. „S devadesátkami se to srovnávat nedá,“ posuzoval. „Chyb a občas i velkých se dopouštějí pořád, ale nemám ten pocit, že by někoho poškozovali úmyslně. Zatímco tenkrát jsem ten pocit měl.“

Teď může stav rozhodování v Česku posoudit napřímo. Pomoci ke zlepšení pověsti sudích, která je po kauze Berbr tuze pošramocená.

Vždyť řadu z elitních rozhodčích, kteří jsou nebo ještě donedávna byli na profesionální listině, kvůli nejrůznějším podezřením šetří či šetřila etická komise a šéf Příhoda i proto pro jarní část ligy chystá povolat i pomoc ze zahraničí.

„Prostřednictvím generálního sekretáře jsme poslali žádost do bundesligy a do Polska. Čekáme na zpětnou vazbu. Kolik by to stálo, jaká by pro ně byla odměna za odřízené utkání, jaké jsou další podmínky,“ řekl naposledy novinářům.

Stejskal v komisi sudích, kterou vede od léta zmiňovaný Příhoda, doplní Libora Kovaříka, Václava Hartmana a Antonína Kordulu. Všichni jsou bývalými rozhodčími.