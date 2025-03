Do čeho soupeř kopne, to je gól, mrzí pardubického brankáře Stejskala

„Takové situace prostě fotbal přináší. Na podzim jsem se cítil super, ale najednou přišla konkurence. Na druhou stranu to člověka alespoň donutí makat. Byl jsem připravený a čekal na šanci,“ líčil Stejskal.

Nakonec se dočkal v sobotu v Teplicích. Páté pardubické ligové prohře v řadě však zabránit nedokázal. Pardubice na severu Čech padly 0:2.

„Věřil jsem, že dám týmu impuls. Chtěl jsem mu pomoci daleko víc, ale bohužel,“ mrzelo Stejskala.

Výkon jeho spoluhráčů byl opět z kategorie tragických. V zápase si vypracovali jedinou střelu na bránu, která ještě navíc přišla až v úplném závěru.

„Celé jaro nás provází, že jsme s v útoku absolutně bezzubí. Musíme konečně najít recept, jak to zlomit,“ doufal Stejskal. „V Teplicích za to taky trochu mohlo hřiště, které bylo ve strašidelném stavu. Chtěli jsme hrát kombinačně, ale když jsme ho prošli, tak to prostě nešlo,“ dodal.

Pardubický David Šimek a teplický Abdallah Gning svádí souboj o míč.

Úřadovaly tedy jen Teplice. Ve 37. minutě přišla pardubická klasika v podobě inkasování ze standardky. Po odvráceném centru se do míče z první opřel Daniel Langhamer a trefil se krásnou ranou po zemi k tyči. O dvacet minut později se po dalším centru hlavou prosadil 168 centimetrů vysoký Daniel Sedláček. Pro oba borce se jednalo o první gól v nejvyšší soutěži.

„Tu první standardku jsme dobře odskákali, ale jsme prostě v situaci, kdy nám do brány spadne všechno, do čeho soupeř kopne. Langhamer to ale trefil parádně,“ uznal Stejskal. „Ve druhém případě jsme nenabrali soupeře, v tom musíme být zodpovědnější. Nemůže se nám stávat, aby nám takhle vyplavali vzrůstově malí hráči,“ dodal.

S týmem tak musí dál hledat cestu ven z veliké krize. Pardubice by se mohly chytit už ve středu v MOL Cupu, kdy do Pardubic dorazí Baník Ostrava (hraje se od 18 hodin). „Bude to zase něco jiného, potřebujeme se chytit. Podle mě je to o jednom gólu. Všichni makáme a nejsme odevzdaní,“ burcoval Stejskal.