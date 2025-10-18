„Profesionální český fotbal je dnes stabilnější než kdy dřív, ekonomicky, organizačně a věřím, že i reputačně,“ tvrdí docent Jan Šíma, vedoucí katedry managementu sportu na pražské Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. „Vstup nových investorů je reakcí na to, že fotbal už není jen černá díra, kde utratím spoustu peněz, ale spíš prostor, kde lze za určitých okolností dokonce vydělat.“
Skutečně?
Ještě nedávno jste měli prakticky jistotu, že majitelé klubů na fotbale prodělají. Osobní ambice byly často vykoupeny milionovými ztrátami. Dnes přitom vidíme, že prostředí láká i ryzí byznysmeny.
Pokud ostatní majitelé klubů nejsou schopní přijmout současné nastavení a obecně nemají dost peněz, aby finančně konkurovali, mohou jít dělat jiný byznys. Vidíme, že je zde docela dost lidí, kteří jejich klub rádi koupí.