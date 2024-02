Oslavy nečekaného střelce Shejbala: Nic proti Hradci, góly beru jako odměnu

„Trenér mi řekl, ať dám nějaký gól a vyšlo to. I když jsem šel hrát na netypickou pozici,“ uvedl devětadvacetiletý fotbalista. Trenér Veselý ho na hřiště poslal do útoku místo do obrany, která je borci s výraznou hradeckou fotbalovou minulostí v posledních letech bližší.

V obou případech jste se zachoval jako zkušený útočník. Jaké to podle vás byly góly?

V poslední době se soustředíme na to, že chceme dávat míče do té kapsy před brankou, která je pro soupeře hodně nebezpečná. Proto když jsem viděl Berana, jak se chystá centrovat, tak jsem tam šel a říkal si, že to třeba proletí. Proletělo a ve skluzu jsem se k míči dostal.

A druhý gól na konečných 2:2?

Zároveň jsme před zápasem v Hradci trénovali míče ze strany pod sebe, protože Hradec má v obraně vysoké kluky a centrované míče na ně jsou těžké. Bylo to od Ristovského možná trochu naslepo, ale já jsem tam vyplaval sám.

Přitom vaše góly od sebe dělily jen tři minuty...

Tak tohle ani moc nevím. Po tom prvním jsem čas nevnímal, byl jsem v módu, ve kterém jsem si říkal, že musíme dát ještě druhý, co nejdřív to otočit. Nad ničím jiným jsem nepřemýšlel. Nakonec to byl hezký zážitek.

Mohl z toho mohl být dokonce hattrick, ale v závěru jste v dobré pozici hlavou branku netrefil.

Škoda, ale asi bych toho chtěl už moc.

V Hradci jste toho před lety dost odkopal, jaké to je tady slavit dvě vstřelené branky?

Před zápasem jsem si říkal, co se stane, kdybych gól dal.

Nakonec jste slavil.

Hlavně ale kvůli sobě. Proto, že se mi po té dlouhé době povedlo se dostat do zápasu a dát dva góly. Bral jsem to jako odměnu za práci, kterou jsem musel podstoupit, když jsem byl zraněný. Nebylo to nic proti Hradci a myslím si, že to ani nebylo nic přehnaného, že bych tady dělal nějaké komedie. Hrál jsem v Hradci, pocházím z Pardubic, mám vztah k oběma klubům, vyšlo to ale ze situace. Gól jsem dlouho nedal, za každý jsem rád.